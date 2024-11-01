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    Jak używać Mudita Oasis do uważnego oddechu

    Wybierz pozycję, w której brzuch i klatka piersiowa będą mogły swobodnie się poruszać. Możesz usiąść na poduszce, uklęknąć z biodrami opartymi na bolsterze, albo nawet położyć się. Upewnij się, że dół pleców, kolana, barki i szyja są ustawione wygodnie. Jeśli czujesz napięcie z przodu ciała, usiądź wyżej albo popraw ustawienie bioder.

    Równy oddech

    Równy oddech

    Równy oddech to prosty sposób na uspokojenie się i skupienie uwagi.

    1. Usiądź wygodnie.
    2. Policz w myślach do 4, biorąc wdech.
    3. Zrób wydech, licząc do 4.
    4. Oddychaj spokojnie i cicho, bez wysiłku.
    5. Kontynuuj przez 2 do 5 minut.
    Jeśli liczenie do 4 trwa za długo, licz do 3. Jeśli trwa za krótko, licz do 5 lub 6. Zachowaj równe wdechy i wydechy.
    Długi wydech

    Długi wydech

    Wydłużony wydech przydaje się, kiedy potrzebujesz więcej wyciszenia i rozluźnienia.

    1. Usiądź lub połóż się wygodnie.
    2. Weź wdech, licząc w myślach do 4.
    3. Zrób wydech, licząc do 6.
    4. Kontynuuj przez kilka minut.
    Jeśli przychodzi Ci to z łatwością, spróbuj liczyć do 4 i 8. Nie wymuszaj wydechu. Jeśli oddech zaczyna sprawiać Ci trudność, spróbuj równego oddechu lub oddychaj naturalnie.
    Oddech kwadratowy

    Oddech kwadratowy

    Oddech kwadratowy ma wyraźną strukturę i pomaga zachować równowagę nawet w bardzo stresujących sytuacjach.

    1. Weź wdech, licząc w myślach do 4.
    2. Zatrzymaj oddech, licząc do 4.
    3. Zrób wydech, licząc do 4.
    4. Zatrzymaj oddech, licząc do 4.
    5. Powtarzaj przez 2 do 5 minut.
    Wstrzymywanie powietrza powinno być prawie naturalne, łagodne. Jeśli sprawia Ci dyskomfort, licz do 3 lub wypróbuj inną praktykę.
    Jeśli oddech jest wymuszony

    Jeśli oddech jest wymuszony

    • Usiądź wygodniej.
    • Usiądź wyżej.
    • Oprzyj ręce.
    • Podeprzyj kolana.
    • Rozluźnij brzuch.
    • Skróć praktykę.
    Uważne oddychanie to nie konkurs. Praktykuj to, co tworzy w ciele i umyśle lekkość. Z czasem ta lekkość pozwoli na nowe albo dłuższe ćwiczenia.

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