Jak używać Mudita Oasis do uważnego oddechu

Wybierz pozycję, w której brzuch i klatka piersiowa będą mogły swobodnie się poruszać. Możesz usiąść na poduszce, uklęknąć z biodrami opartymi na bolsterze, albo nawet położyć się. Upewnij się, że dół pleców, kolana, barki i szyja są ustawione wygodnie. Jeśli czujesz napięcie z przodu ciała, usiądź wyżej albo popraw ustawienie bioder.

Równy oddech Równy oddech to prosty sposób na uspokojenie się i skupienie uwagi. Usiądź wygodnie. Policz w myślach do 4, biorąc wdech. Zrób wydech, licząc do 4. Oddychaj spokojnie i cicho, bez wysiłku. Kontynuuj przez 2 do 5 minut. Jeśli liczenie do 4 trwa za długo, licz do 3. Jeśli trwa za krótko, licz do 5 lub 6. Zachowaj równe wdechy i wydechy.

Długi wydech Wydłużony wydech przydaje się, kiedy potrzebujesz więcej wyciszenia i rozluźnienia. Usiądź lub połóż się wygodnie. Weź wdech, licząc w myślach do 4. Zrób wydech, licząc do 6. Kontynuuj przez kilka minut. Jeśli przychodzi Ci to z łatwością, spróbuj liczyć do 4 i 8. Nie wymuszaj wydechu. Jeśli oddech zaczyna sprawiać Ci trudność, spróbuj równego oddechu lub oddychaj naturalnie.

Oddech kwadratowy Oddech kwadratowy ma wyraźną strukturę i pomaga zachować równowagę nawet w bardzo stresujących sytuacjach. Weź wdech, licząc w myślach do 4. Zatrzymaj oddech, licząc do 4. Zrób wydech, licząc do 4. Zatrzymaj oddech, licząc do 4. Powtarzaj przez 2 do 5 minut. Wstrzymywanie powietrza powinno być prawie naturalne, łagodne. Jeśli sprawia Ci dyskomfort, licz do 3 lub wypróbuj inną praktykę.