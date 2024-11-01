Jak używać Mudita Oasis do uważnego oddechu
Wybierz pozycję, w której brzuch i klatka piersiowa będą mogły swobodnie się poruszać. Możesz usiąść na poduszce, uklęknąć z biodrami opartymi na bolsterze, albo nawet położyć się. Upewnij się, że dół pleców, kolana, barki i szyja są ustawione wygodnie. Jeśli czujesz napięcie z przodu ciała, usiądź wyżej albo popraw ustawienie bioder.
Równy oddech
Równy oddech to prosty sposób na uspokojenie się i skupienie uwagi.
- Usiądź wygodnie.
- Policz w myślach do 4, biorąc wdech.
- Zrób wydech, licząc do 4.
- Oddychaj spokojnie i cicho, bez wysiłku.
- Kontynuuj przez 2 do 5 minut.
Jeśli liczenie do 4 trwa za długo, licz do 3. Jeśli trwa za krótko, licz do 5 lub 6. Zachowaj równe wdechy i wydechy.
Długi wydech
Wydłużony wydech przydaje się, kiedy potrzebujesz więcej wyciszenia i rozluźnienia.
- Usiądź lub połóż się wygodnie.
- Weź wdech, licząc w myślach do 4.
- Zrób wydech, licząc do 6.
- Kontynuuj przez kilka minut.
Jeśli przychodzi Ci to z łatwością, spróbuj liczyć do 4 i 8. Nie wymuszaj wydechu. Jeśli oddech zaczyna sprawiać Ci trudność, spróbuj równego oddechu lub oddychaj naturalnie.
Oddech kwadratowy
Oddech kwadratowy ma wyraźną strukturę i pomaga zachować równowagę nawet w bardzo stresujących sytuacjach.
- Weź wdech, licząc w myślach do 4.
- Zatrzymaj oddech, licząc do 4.
- Zrób wydech, licząc do 4.
- Zatrzymaj oddech, licząc do 4.
- Powtarzaj przez 2 do 5 minut.
Wstrzymywanie powietrza powinno być prawie naturalne, łagodne. Jeśli sprawia Ci dyskomfort, licz do 3 lub wypróbuj inną praktykę.
Jeśli oddech jest wymuszony
- Usiądź wygodniej.
- Usiądź wyżej.
- Oprzyj ręce.
- Podeprzyj kolana.
- Rozluźnij brzuch.
- Skróć praktykę.
Uważne oddychanie to nie konkurs. Praktykuj to, co tworzy w ciele i umyśle lekkość. Z czasem ta lekkość pozwoli na nowe albo dłuższe ćwiczenia.