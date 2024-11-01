Aplikacja Kalendarza

Jak utworzyć wydarzenie w Kalendarzu

Wybierz dzisiejszą datę na ekranie głównym* Użyj strzałek w lewo i prawo, aby wybrać miesiąc Wybierz dzień, w którym chcesz dodać wydarzenie Wybierz ikonę Plusa Wybierz Dodaj tytuł, aby nadać wydarzeniu nazwę Użyj strzałek góra/dół, aby ustawić godzinę rozpoczęcia Użyj strzałek góra/dół, aby ustawić godzinę zakończenia Wybierz Utwórz

*Możesz także odkryć ikonę aplikacji, aby uzyskać do niej dostęp poprzez wybór Aplikacje, a następnie Kalendarz