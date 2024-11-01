Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

    Wróć

    Połączenia telefoniczne

    Jak zadzwonić z Mudita Kompakt

    1. Wybierz Telefon
    2. Wybierz Kontakty
    3. Wybierz kontakt, do którego chcesz zadzwonić
    4. Wybierz ikonę Zadzwoń

    Inne przydatne materiały