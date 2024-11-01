Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Łączność

    Kompakt

    Jak dodać eSIM

    Przed rozpoczęciem upewnij się, że Kompakt jest połączony z internetem i znajduje się w trybie eSIM.

    1. Naciśnij przycisk Centrum sterowania
    2. Wybierz ikonę Ustawienia
    3. Wybierz Sieć i internet
    4. Wybierz Karty SIM
    5. Wybierz Dodaj kartę eSIM
    6. Wybierz Kontynuuj
    7. Zeskanuj kod QR lub wybierz Wprowadź kod ręcznie i wpisz kod aktywacyjny
    8. Przeczytaj zasady profilu i wybierz Akceptuję, jeśli się zgadzasz
    9. Wybierz Dodaj ten eSIM*
    *Jeśli chcesz od razu aktywować eSIM, zaznacz pole wyboru (Kompakt uruchomi się ponownie).

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