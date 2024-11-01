Łączność
Jak dodać eSIM
Przed rozpoczęciem upewnij się, że Kompakt jest połączony z internetem i znajduje się w trybie eSIM.
- Naciśnij przycisk Centrum sterowania
- Wybierz ikonę Ustawienia
- Wybierz Sieć i internet
- Wybierz Karty SIM
- Wybierz Dodaj kartę eSIM
- Wybierz Kontynuuj
- Zeskanuj kod QR lub wybierz Wprowadź kod ręcznie i wpisz kod aktywacyjny
- Przeczytaj zasady profilu i wybierz Akceptuję, jeśli się zgadzasz
- Wybierz Dodaj ten eSIM*
*Jeśli chcesz od razu aktywować eSIM, zaznacz pole wyboru (Kompakt uruchomi się ponownie).