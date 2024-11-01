Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Zarządzanie kontaktami

    Jak ręcznie dodać kontakt na Kompakcie

    1. Wybierz Telefon
    2. Wybierz Kontakty
    3. Wybierz ikonę Dodaj kontakt
    4. Wprowadź dane kontaktu
    5. Wybierz Utwórz

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