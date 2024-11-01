Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Prywatność i bezpieczeństwo

    Jak dodać odciski palców

    Przycisk włączania Kompakta jest jednocześnie czytnikiem odcisków palców, dzięki któremu możesz szybko odblokować telefon bez wpisywania kodu.

    1. Naciśnij przycisk Centrum sterowania
    2. Wybierz ikonę Ustawienia
    3. Wybierz Bezpieczeństwo
    4. Wybierz Zarządzaj odciskami palców
    5. Wpisz kod dostępu i wybierz strzałkę w lewo (Enter) na klawiaturze
    6. Wybierz ikonę Plus
    7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie*
    *Upewnij się, że po każdej wibracji przykładasz do czytnika nieco inny fragment palca.

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