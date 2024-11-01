Prywatność i bezpieczeństwo
Jak dodać odciski palców
Przycisk włączania Kompakta jest jednocześnie czytnikiem odcisków palców, dzięki któremu możesz szybko odblokować telefon bez wpisywania kodu.
- Naciśnij przycisk Centrum sterowania
- Wybierz ikonę Ustawienia
- Wybierz Bezpieczeństwo
- Wybierz Zarządzaj odciskami palców
- Wpisz kod dostępu i wybierz strzałkę w lewo (Enter) na klawiaturze
- Wybierz ikonę Plus
- Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie*
*Upewnij się, że po każdej wibracji przykładasz do czytnika nieco inny fragment palca.