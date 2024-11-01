Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Prywatność i bezpieczeństwo

    Jak zablokować zastrzeżone lub obce numery

    Możesz zablokować wszystkie połączenia i wiadomości z zastrzeżonych numerów. Możesz też zablokować wszystkie numery, których nie zapisano w telefonie - będziesz wtedy otrzymywać połączenia i wiadomości jedynie od swoich kontaktów.

    1. Wybierz Telefon
    2. Wybierz Ostatnie
    3. Wybierz ikonę Ustawienia aplikacji w górnym pasku
    4. Wybierz Blokowanie połączeń
    5. Użyj przełączników, by zaznaczyć Blokuj ukryte numery lub Blokuj nierozpoznane numery

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