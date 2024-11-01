Prywatność i bezpieczeństwo
Jak zablokować zastrzeżone lub obce numery
Możesz zablokować wszystkie połączenia i wiadomości z zastrzeżonych numerów. Możesz też zablokować wszystkie numery, których nie zapisano w telefonie - będziesz wtedy otrzymywać połączenia i wiadomości jedynie od swoich kontaktów.
- Wybierz Telefon
- Wybierz Ostatnie
- Wybierz ikonę Ustawienia aplikacji w górnym pasku
- Wybierz Blokowanie połączeń
- Użyj przełączników, by zaznaczyć Blokuj ukryte numery lub Blokuj nierozpoznane numery