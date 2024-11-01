Prywatność i bezpieczeństwo

Jak dodać nowy odcisk palca Jak usunąć odciski palców Jak włączyć lub wyłączyć udostępnianie lokalizacji dla wszystkich aplikacji Jak blokować numery Jak zablokować wszystkie numery ukryte lub nierozpoznane Jak zablokować pojedynczy numer Jak zablokować numer podczas przychodzącego połączenia Jak odblokować zablokowany numer Jak wyłączyć wyświetlanie plików