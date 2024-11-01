Prywatność i bezpieczeństwo
Jak wyłączyć przeglądanie plików przy połączeniu przez USB-C
Możesz wyłączyć dostęp do plików Kompakta przy podłączeniu go do komputera. Jest to szczególnie przydatne, gdy podłączasz telefon do cudzego komputera.
- Podłącz Kompakt do komputera za pomocą kabla USB-C
- Naciśnij przycisk Centrum sterowania
- Wybierz ikonę Ustawienia
- Wybierz Bluetooth i USB
- Wybierz Preferencje USB*
- Wybierz Bez przesyłania danych
Jeśli Kompakt nie jest podłączony do komputera, opcja ta nie będzie widoczna!