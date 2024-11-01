Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Prywatność i bezpieczeństwo

    Jak wyłączyć przeglądanie plików przy połączeniu przez USB-C

    Możesz wyłączyć dostęp do plików Kompakta przy podłączeniu go do komputera. Jest to szczególnie przydatne, gdy podłączasz telefon do cudzego komputera.

    1. Podłącz Kompakt do komputera za pomocą kabla USB-C
    2. Naciśnij przycisk Centrum sterowania
    3. Wybierz ikonę Ustawienia
    4. Wybierz Bluetooth i USB
    5. Wybierz Preferencje USB*
    6. Wybierz Bez przesyłania danych
    Jeśli Kompakt nie jest podłączony do komputera, opcja ta nie będzie widoczna!

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