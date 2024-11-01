Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

    Wróć

    Aplikacja Dyktafon

    Jak odtwarzać nagranie głosowe

    1. Wybierz Aplikacje
    2. Wybierz Dyktafon
    3. Wybierz ikonę Menu
    4. Wybierz nagranie, które chcesz odtworzyć
    5. Wybierz przycisk Odtwórz
    6. Wybierz Gotowe, aby zamknąć

    Inne przydatne materiały