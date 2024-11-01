Rozwiązywanie problemów
Jak przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia
Uwaga! To usunie wszystkie Twoje dane z urządzenia! Wersja MuditaOS K pozostanie taka sama.
- Naciśnij przycisk Centrum sterowania
- Wybierz ikonę Ustawienia
- Wybierz System
- Wybierz Reset Options
- Wybierz ponownie Przywracanie ustawień fabrycznych
- Jeśli jesteś pewien, że chcesz usunąć wszystkie dane, wybierz jeszcze raz Przywracanie ustawień fabrycznych
- Kompakt uruchomi się ponownie i będzie gotowy do ponownej konfiguracji.