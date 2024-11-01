Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Rozwiązywanie problemów

    Jak przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia

    Uwaga! To usunie wszystkie Twoje dane z urządzenia! Wersja MuditaOS K pozostanie taka sama.

    1. Naciśnij przycisk Centrum sterowania
    2. Wybierz ikonę Ustawienia
    3. Wybierz System
    4. Wybierz Reset Options
    5. Wybierz ponownie Przywracanie ustawień fabrycznych
    6. Jeśli jesteś pewien, że chcesz usunąć wszystkie dane, wybierz jeszcze raz Przywracanie ustawień fabrycznych
    7. Kompakt uruchomi się ponownie i będzie gotowy do ponownej konfiguracji.

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