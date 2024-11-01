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    Manifest Mudita

    Żyjemy w świecie technologii, która z jednej strony nas wspiera i daje wspaniałe nowe możliwości, ale z drugiej często nas konsumuje: naszą uwagę, czas, zmysły.


    Może wręcz negatywnie wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne. Zdobycze technologiczne, używane w nadmiarze lub niewłaściwie, mogą przyczynić się do zaburzeń snu, kłopotów ze wzrokiem, zwiększać ryzyko depresji i zaburzeń lękowych.   Dla wielu osób tempo dzisiejszego świata jest zbyt szybkie. Jesteśmy bombardowani bodźcami. Żyjemy w ciągłym pośpiechu, tak intensywnie, że nie mamy siły i czasu, aby cieszyć się życiem.


    Dzisiejszy świat jest często: zbyt intensywny, zbyt szybki, zbyt głośny.

    Para siedząca i rozmawiająca na sofie przy oknie

    Odpowiedzią na to są produkty i usługi Mudita

    Odpowiedzią na to są produkty i usługi Mudita, które łączą korzyści z nowoczesnej technologii i tradycyjnych sprawdzonych rozwiązań. Pozwalają Ci żyć spokojniej  i w harmonii.

    Mówimy „tak” wolności i życiu offline wraz z pięknem rzeczywistości: jej kolorami, zapachami, teksturami, emocjami i relacjami międzyludzkimi.

    Pogląd ten podziela dr Noel Jones, uznany profesor ekonomii, którego w samolocie z Myanmaru do Tajlandii spotkał Michał, założyciel Mudita. Podczas tego przypadkowego spotkania  dr Jones powiedział:

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    Kim jesteśmy?

    Jesteśmy Mudita, firmą technologiczną, która przełamuje obowiązujące trendy. Tworzymy produkty i usługi, dzięki którym ludziom łatwiej jest żyć tu-i-teraz, doświadczać wolności i czerpać radość z każdej chwili.

    W Mudita współtworzymy świat, w którym ludzie czerpią radość i spełnienie ze świadomego doświadczania każdej chwili. Świat, w którym uczciwe postępowanie i ochrona Twojej prywatności mają najwyższy priorytet.

    Nasze produkty są proste i niezawodne, ich funkcje służą jasno zdefiniowanym celom. Korzystanie z nich nie pochłania Twojego czasu, energii i uwagi, tylko daje Ci radość i satysfakcję. Łączą nowoczesność z tradycyjnymi, wypróbowanymi i niezawodnymi rozwiązaniami. Są zaprojektowane tak, aby służyć przez lata.

    Jest parę spraw, które nas szczególnie interesują.

    Równowaga między Offline i Online 

    Nasz minimalistyczny telefon Kompakt pozwala na radykalne odcięcie od szumu informacyjnego, który nas otacza. Daje pełną kontrolę nad bezpieczeństwem i prywatnością danych. Przy okazji, daje też wolność od częstego ładowania. Tak, możesz używać go kilka dni bez stresu o to, czy się rozładuje.

    It’s awesome to keep long-distance friendships alive with technology.

    Wszystkie inne nasze urządzenia, takie jak budziki czy lampki, do codziennego użytkowania nie wymagają podłączenia do internetu. Są w pełni funkcjonalne po wyjęciu z pudełka (z małą uwagą, że niektóre zaawansowane czynności, takie jak aktualizacja systemu, wymagają połączenia z naszym Mudita Center).   

    Tworząc nowy produkt myślimy o tym, jak najbardziej uniezależnić go od bycia “online”. To nie tylko idea bycia offline, ale często po prostu uproszczenie obsługi i zwiększenie niezawodności. Przy okazji pomaga nam to projektować urządzenia o niskim natężeniu pola elektromagnetycznego, co dla niektórych może mieć znaczenie.

    We are losing the ability to enjoy our offline life. We choose to go through a feed of irrelevant updates over a moment of full presence or self-reflection.

    W modnym trendzie IoT nie podoba nam się tendencja wpinania do sieci wszystkiego co możliwe. Nawet, gdy nie za bardzo ma to sens (np. toster z podłączeniem do internetu). My robimy to wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne i użyteczne.

    Podsumowując, naszym priorytetem jest świadome i uważne korzystanie z internetu.

    Does it look familiar?
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    Zdrowy sen

    W Mudita wiemy, że natłok informacji, niebieskie światło ekranów i diod LED zaburza rytm dobowy i sen. Dlatego nasze produkty, wyposażone w ekrany E Ink®, minimalizują emisję niebieskiego światła. Nasze budziki wspierają zdrowe nawyki snu. Przenośne lampki są idealne do wygodnego używania w sypialni. To nasz sposób dbania o Twój dobrostan. Tradycyjne, ale nowocześnie zaprojektowane zegarki na rękę nie zaświecą Ci w nocy ekranem w oczy i nie zaburzą odpoczynku powiadomieniami.

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    Prywatność

    W Mudita cenimy Twoją prywatność. W odróżnieniu od innych firm nie zarabiamy na Twojej uwadze ani danych. Nasze urządzenia nie wyświetlają reklam, a my nie przekazujemy firmom trzecim żadnych danych o Tobie. Projektujemy produkty i usługi z szacunkiem dla Twojej prywatności.

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    Narzędzia i wiedza

    Prawdziwa zmiana wymaga narzędzi i edukacji. Nasze produkty i usługi tworzymy w oparciu o sprawdzoną i aktualną wiedzę. Zbieramy i tworzymy wartościowe treści i dzielimy się nimi z Tobą. Łączymy siły z podobnie myślącymi badaczami, organizacjami i ludźmi z całego świata, aby dyskutować o tym, jak najkorzystniej funkcjonować w dzisiejszym świecie. Zapraszamy Cię do naszego forum dyskusyjnego forum.mudita.com, abyś też stał się częścią tej dyskusji.

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    Zdrowy sen

    W Mudita wiemy, że natłok informacji, niebieskie światło ekranów i diod LED zaburza rytm dobowy i sen. Dlatego nasze produkty, wyposażone w ekrany E Ink®, minimalizują emisję niebieskiego światła. Nasze budziki wspierają zdrowe nawyki snu. Przenośne lampki są idealne do wygodnego używania w sypialni. To nasz sposób dbania o Twój dobrostan. Tradycyjne, ale nowocześnie zaprojektowane zegarki na rękę nie zaświecą Ci w nocy ekranem w oczy i nie zaburzą odpoczynku powiadomieniami.

    slider-2

    Prywatność

    W Mudita cenimy Twoją prywatność. W odróżnieniu od innych firm nie zarabiamy na Twojej uwadze ani danych. Nasze urządzenia nie wyświetlają reklam, a my nie przekazujemy firmom trzecim żadnych danych o Tobie. Projektujemy produkty i usługi z szacunkiem dla Twojej prywatności.

    slider-5

    Narzędzia i wiedza

    Prawdziwa zmiana wymaga narzędzi i edukacji. Nasze produkty i usługi tworzymy w oparciu o sprawdzoną i aktualną wiedzę. Zbieramy i tworzymy wartościowe treści i dzielimy się nimi z Tobą. Łączymy siły z podobnie myślącymi badaczami, organizacjami i ludźmi z całego świata, aby dyskutować o tym, jak najkorzystniej funkcjonować w dzisiejszym świecie. Zapraszamy Cię do naszego forum dyskusyjnego forum.mudita.com, abyś też stał się częścią tej dyskusji.

    Czy wiesz, co oznacza:

    Nazwa „Mudita”

    Słowo „mudita” pochodzi z Pali, starożytnego języka z subkontynentu indyjskiego. Oznacza bezinteresowną radość ze szczęścia innych. W Mudita cieszy nas Twoja pomyślność. Ta buddyjska koncepcja inspiruje nas do budowania firmy opartej na tych wartościach.

    Logo Mudita

    Logo stworzyliśmy zainspirowani kwiatem lotosu, który symbolizuje piękno i odrodzenie. Jego zdolność do wyrastania z brudnej wody to metafora przezwyciężania trudności i duchowego rozwoju. Sfera nad nim symbolizuje zaś ochronę.

    Wierzymy, że w dzisiejszym świecie, który oferuje tak wiele możliwości, łatwo zapomnieć, kim się jest naprawdę i jak troszczyć się o siebie i bliskich.

    W logo Mudita można dostrzec dowolny kwiat lub roślinę, która symbolizuje siłę życiową, czystość, prawdziwą naturę naszego serca.

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    Dołącz do nas

  • Chcesz się zaangażować?

    Możesz dołączyć do społeczności Mudita na forum.mudita.com i rozmawiać z naszym zespołem oraz innymi entuzjastami świadomego podejścia do technologii.

    Mudita Forum

  • Gotów poznać nasze produkty?

    Możesz zamówić produkty Mudita na store.mudita.com i przekonać się, jak bardzo mogą pomóc Ci odzyskać lub zachować życiową równowagę. Zobacz, czy ich używanie sprawi Ci tyle radości, co nam.

    Mudita Store

  • Chcesz być częścią naszego biznesowego ekosystemu?

    Możesz zaoferować nasze produkty swoim Klientom i Kontrahentom. Chętnie w tym pomożemy – czekamy na wiadomość od Ciebie na mudita.com/contact.

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