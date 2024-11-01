Odpowiedzią na to są produkty i usługi Mudita
Odpowiedzią na to są produkty i usługi Mudita, które łączą korzyści z nowoczesnej technologii i tradycyjnych sprawdzonych rozwiązań. Pozwalają Ci żyć spokojniej
i w harmonii.
Mówimy „tak” wolności i życiu offline wraz z pięknem rzeczywistości: jej kolorami, zapachami, teksturami, emocjami i relacjami międzyludzkimi.
Pogląd ten podziela dr Noel Jones, uznany profesor ekonomii, którego w samolocie z Myanmaru do Tajlandii spotkał Michał, założyciel Mudita. Podczas tego przypadkowego spotkania dr Jones powiedział: