Żyjemy w świecie technologii, która z jednej strony nas wspiera i daje wspaniałe nowe możliwości, ale z drugiej często nas konsumuje: naszą uwagę, czas, zmysły.





Może wręcz negatywnie wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne. Zdobycze technologiczne, używane w nadmiarze lub niewłaściwie, mogą przyczynić się do zaburzeń snu, kłopotów ze wzrokiem, zwiększać ryzyko depresji i zaburzeń lękowych. Dla wielu osób tempo dzisiejszego świata jest zbyt szybkie. Jesteśmy bombardowani bodźcami. Żyjemy w ciągłym pośpiechu, tak intensywnie, że nie mamy siły i czasu, aby cieszyć się życiem.





Dzisiejszy świat jest często: zbyt intensywny, zbyt szybki, zbyt głośny.