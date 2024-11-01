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    Mudita Center

    Aplikacja umożliwiająca zarządzanie połączonymi z komputerem Mudita Kompakt, Mudita Harmony i Mudita Pure .



    Uruchom swoje urządzenie, zaktualizuj oprogramowanie i zarządzaj biblioteką plików.

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    WindowsMac OsLinux

    Przegląd w Mudita Center: stan Kompakt, wersja systemu i kopia zapasowa

    Zarządzaj urządzeniami Mudita z poziomu komputera

    Mudita Center nie przechowuje danych osobowych z Twoich urządzeń. Zbieramy tylko minimalne dane użytkowania aplikacji, by poprawiać jakość naszych usług i produktów. Nigdy nie dzielimy się nimi z firmami trzecimi.

    • Wygodne połączenie

      Połącz urządzenia Mudita z komputerem i zarządzaj nimi za pośrednictwem jednej aplikacji.

    • Aktualna wersja oprogramowania

      Zaktualizuj oprogramowania Twojego urządzenia i uzyskaj dostęp do najnowszych funkcji i usprawnień.

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      Łatwe zarządzanie plikami

      Twórz kopie zapasowe, dodawaj muzykę i inne pliki do swoich urządzeń Mudita z pomocą intuicyjnego interfejsu.

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      Open Source

      Mudita Center jest programem open source, dzięki czemu wiesz, jak korzystamy z Twoich danych. Sprawdź naszą stonę na [GitHub].

    Mudita Kompakt
    Lista kontaktów Mudita Kompakt w aplikacji Mudita Center

    Kontakty

    Wyświetlaj, importuj (z Google, Outlook lub CSV) i usuwaj kontakty w swoim Mudita Kompakt.

    Mudita Center ze stanem Kompakt, wersją MuditaOS K i kopią zapasową

    Kopie zapasowe i przywracanie

    Twórz bezpieczne kopie zapasowe kontaktów, listy połączeń, wiadomości, alarmów i notatek, i przywracaj je kiedykolwiek potrzebujesz.

    Wybór danych do przeniesienia: notatki, alarmy, historia połączeń, kontakty i wiadomości

    Migracja danych

    Bezproblemowo przenieś dane z Mudita Pure do swojego nowego Mudita Kompakt

    Podział pamięci telefonu na muzykę, zdjęcia i e-booki w Mudita Center

    Muzyka, zdjęcia i e-booki

    Przeglądaj i dodawaj swoje pliki do Mudita Kompakt.

    Ostrzeżenie Mudita Center przed instalacją aplikacji spoza sklepu na Kompakcie

    Sideloading Aplikacji

    Dzięki Mudita Center 3.1.0 możesz teraz łatwo instalować aplikacje na swoim telefonie Kompakt i personalizować jego działanie.

    Stan Harmony i synchronizacja czasu w Mudita Center

    Synchronizacja daty i godziny

    Zsynchronizuj czas i datę Mudita Harmony ze swoim komputerem.

    Zarządzanie dźwiękami alarmu i relaksu Harmony w Mudita Center

    Twoje melodie budzenia

    Dodaj ulubione pliki muzyczne i ustaw je jako dźwięk porannego alarmu.

    Mudita Center ze stanem Harmony, wersją systemu i synchronizacją czasu

    Aktualizacja oprogramowania

    Budzik Mudita Harmony działa najsprawniej, kiedy jego oprogramowanie jest zaktualizowane.

    Mudita Harmony
    Mudita Pure
    Lista kontaktów Mudita Pure w aplikacji Mudita Center

    Kontakty

    Importuj, zarządzaj i usuwaj kontakty z Google, Outlooka lub pliku CSV.

    Mudita Center ze stanem Mudita Pure, wersją systemu i kopią zapasową

    Kopie zapasowe i przywracanie

    Twórz i przywracaj kopie zapasowe kontaktów, wiadomości i ustawień.

    Widok wiadomości w Mudita Center z otwartą rozmową

    Wysyłanie wiadomości

    Wysyłaj i odbieraj SMS-y bezpośrednio z komputera.

    Mudita Center ze stanem Pure, wersją MuditaOS i opcjami kopii zapasowej

    Aktualizacja Mudita OS

    Zaktualizuj urządzenie do najnowszej dostępnej wersji.

    Historia aktualizacji

    Zobacz pełen dziennik zmian i sprawdź ostatnie usprawnienia, poprawione błędy oraz nowe funkcje Mudita Center i swoich urządzeń.

    Zobacz dziennik zmian

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