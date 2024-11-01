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Mudita Center
Aplikacja umożliwiająca zarządzanie połączonymi z komputerem Mudita Kompakt, Mudita Harmony i Mudita Pure .
Uruchom swoje urządzenie, zaktualizuj oprogramowanie i zarządzaj biblioteką plików.
Zarządzaj urządzeniami Mudita z poziomu komputera
Mudita Center nie przechowuje danych osobowych z Twoich urządzeń. Zbieramy tylko minimalne dane użytkowania aplikacji, by poprawiać jakość naszych usług i produktów. Nigdy nie dzielimy się nimi z firmami trzecimi.
Wygodne połączenie
Połącz urządzenia Mudita z komputerem i zarządzaj nimi za pośrednictwem jednej aplikacji.
Aktualna wersja oprogramowania
Zaktualizuj oprogramowania Twojego urządzenia i uzyskaj dostęp do najnowszych funkcji i usprawnień.
Łatwe zarządzanie plikami
Twórz kopie zapasowe, dodawaj muzykę i inne pliki do swoich urządzeń Mudita z pomocą intuicyjnego interfejsu.
Open Source
Mudita Center jest programem open source, dzięki czemu wiesz, jak korzystamy z Twoich danych. Sprawdź naszą stonę na [GitHub].
Kontakty
Wyświetlaj, importuj (z Google, Outlook lub CSV) i usuwaj kontakty w swoim Mudita Kompakt.
Kopie zapasowe i przywracanie
Twórz bezpieczne kopie zapasowe kontaktów, listy połączeń, wiadomości, alarmów i notatek, i przywracaj je kiedykolwiek potrzebujesz.
Migracja danych
Bezproblemowo przenieś dane z Mudita Pure do swojego nowego Mudita Kompakt
Muzyka, zdjęcia i e-booki
Przeglądaj i dodawaj swoje pliki do Mudita Kompakt.
Sideloading Aplikacji
Dzięki Mudita Center 3.1.0 możesz teraz łatwo instalować aplikacje na swoim telefonie Kompakt i personalizować jego działanie.
Synchronizacja daty i godziny
Zsynchronizuj czas i datę Mudita Harmony ze swoim komputerem.
Twoje melodie budzenia
Dodaj ulubione pliki muzyczne i ustaw je jako dźwięk porannego alarmu.
Aktualizacja oprogramowania
Budzik Mudita Harmony działa najsprawniej, kiedy jego oprogramowanie jest zaktualizowane.
Kontakty
Importuj, zarządzaj i usuwaj kontakty z Google, Outlooka lub pliku CSV.
Kopie zapasowe i przywracanie
Twórz i przywracaj kopie zapasowe kontaktów, wiadomości i ustawień.
Wysyłanie wiadomości
Wysyłaj i odbieraj SMS-y bezpośrednio z komputera.
Aktualizacja Mudita OS
Zaktualizuj urządzenie do najnowszej dostępnej wersji.