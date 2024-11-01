W 2014 i 2015 roku Mudita Sp. z oo o. zrealizowała projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego modelu telefonu bezprzewodowego o ograniczonym współczynniku pochłaniania promieniowania przez użytkownika”, który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na następujących stronach internetowych:
* Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
* Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbir.pl
* Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Więcej informacji na temat tego projektu można uzyskać pisząc na adres [email protected]
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W 2014 i 2015 roku Mudita Sp. z oo o. zrealizowała projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego modelu telefonu bezprzewodowego o ograniczonym współczynniku pochłaniania promieniowania przez użytkownika”, który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.