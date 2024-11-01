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    • Logo programu Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności
    • Logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

    Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Twoją przyszłość.

    W 2014 i 2015 roku Mudita Sp. z oo o. zrealizowała projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego modelu telefonu bezprzewodowego o ograniczonym współczynniku pochłaniania promieniowania przez użytkownika”, który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
    Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na następujących stronach internetowych:

    * Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
    * Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbir.pl
    * Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

    Więcej informacji na temat tego projektu można uzyskać pisząc na adres [email protected]