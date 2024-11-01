Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Twoją przyszłość.

W 2014 i 2015 roku Mudita Sp. z oo o. zrealizowała projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego modelu telefonu bezprzewodowego o ograniczonym współczynniku pochłaniania promieniowania przez użytkownika”, który był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na następujących stronach internetowych:



* Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

* Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbir.pl

* Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju



Więcej informacji na temat tego projektu można uzyskać pisząc na adres [email protected]