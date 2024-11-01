Społeczność
Naszą misją jest budowanie ruchu świadomych użytkowników technologii
Forum
Przestrzeń do dyskusji i kontemplacji pomysłów, do słuchania i bycia wysłuchanym. Zapytaj nas o postępy naszej pracy, dowiedz się więcej o odpowiednich badaniach naukowych, omów publikowane przez nas artykuły i otwarcie podziel się swoimi przemyśleniami.
Blog
Nasza rosnąca kolekcja opowiadań napisanych przez nas lub wspaniałych autorów, z którymi współpracujemy. Znajdziesz artykuły na takie tematy, jak: cyfrowy minimalizm, cyfrowe rodzicielstwo, uważność, sen, uważna praca i Mudita za kulisami. Miłej lektury i podziel się swoją opinią!
Biblioteka
Jest tyle wartościowych książek, artykułów, filmów i inspirujących ludzi. Chcielibyśmy ich przedstawić i zachęcić do poznania ich inspirujących pomysłów. Naszym celem jest ciągłe poszerzanie tej listy, więc podeślij nam swoje pomysły dotyczące kogokolwiek lub czegokolwiek, co Twoim zdaniem powinno się tutaj znaleźć.
Sprawdź SAR
Jesteśmy rozpieszczani wyborem telefonu komórkowego. Przy tak wielu nowych patentach, kształtach i rozmiarach często wydaje się to dość przytłaczające. Sprawdź, jak Twój obecny telefon wypada w porównaniu z innymi telefonami (i Mudita Pure) pod względem ważnej, ale często pomijanej, wartości SAR.