Jest tyle wartościowych książek, artykułów, filmów i inspirujących ludzi. Chcielibyśmy ich przedstawić i zachęcić do poznania ich inspirujących pomysłów. Naszym celem jest ciągłe poszerzanie tej listy, więc podeślij nam swoje pomysły dotyczące kogokolwiek lub czegokolwiek, co Twoim zdaniem powinno się tutaj znaleźć.