Zegarek doceniony za wspieranie uważności
Unikalne połączenie klasycznego zegarmistrzostwa automatycznego z narzędziem wspierającym uważność w Mudita Moment Automatic zostało docenione przez czołowe gremia jurorskie w dziedzinie designu. Zegarek otrzymał nagrody Reddot Winner 2023 oraz iF Design Award 2022 za elegancką formę i innowacyjny analogowy przewodnik oddechowy. Kolejne wyróżnienia, w tym A'Design Award Winner 2022 oraz selekcja Must Have, potwierdzają jego status jako wzorca przemyślanego, wolnego od rozpraszaczy designu.