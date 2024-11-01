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    Mudita Moment Automatic

    Minimalistyczny zegarek automatyczny.

    Nowoczesny design. Mechanizm działający bez baterii. Dodatkowa funkcja ćwiczeń oddechowych - unikalne narzędzie i przypomnienie, przywracające ci spokój.

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    Funkcje

    Numeryczna tarcza

    Wersja NR z cyframi godzinowymi dla lepszej czytelności.

    Automatyczny japoński mechanizm

    Precyzyjny, samonakręcający mechanizm Miyota 9015.

    Ćwiczenia oddechowe

    15 kropek na tarczy do praktykowania ćwiczeń oddechowych.

    Jakościowe materiały

    Stal 316L i szkło szafirowe odporne na zarysowania.

    Bez baterii

    Zasilanie ruchem – nie wymaga ładowania ani wymiany baterii.

    Minimalistyczny design

    Czysta, ponadczasowa forma bez zbędnych dodatków.

    Zegarek doceniony za wspieranie uważności

    Unikalne połączenie klasycznego zegarmistrzostwa automatycznego z narzędziem wspierającym uważność w Mudita Moment Automatic zostało docenione przez czołowe gremia jurorskie w dziedzinie designu. Zegarek otrzymał nagrody Reddot Winner 2023 oraz iF Design Award 2022 za elegancką formę i innowacyjny analogowy przewodnik oddechowy. Kolejne wyróżnienia, w tym A'Design Award Winner 2022 oraz selekcja Must Have, potwierdzają jego status jako wzorca przemyślanego, wolnego od rozpraszaczy designu.

    AWARDS MOMENT AND NR

    Minimalizm i elegancja zdefiniowane na nowo

    Przedstawiamy nowe, eleganckie tarcze w kolekcji zegarków Mudita Moment Automatic, dumnego laureata prestiżowej nagrody Red Dot Design Award. Kolekcja poszerza się o dwie nowe, charakterystyczne tarcze, zaprojektowane przez naszą utalentowaną projektantkę Martynę Piaściak.

    Moment NR white desert beige green

    Pierwsza w nowych tarczy jest w spokojnej bieli, a druga w gustownym beżu. Obie podkreślone są wyrazistością indeksów numerycznych. Cyfry zostały zaprojektowane w celu zwiększenia precyzji odczytu czasu i nadania niepowtarzalnego, klasycznego uroku. Zegarek sprawia, że liczy się każda chwila.

    mudita-moment-white-new-on-hand

    Beżowa tarcza, o harmonijnym połączeniu piaskowych odcieni jest idealna na letnie eskapady, a jednocześnie wystarczająco uniwersalna, aby uzupełniać Twój styl przez cały rok. Zanurz się w ciepłych barwach kolorów, które są synonimem zrównoważonych produktów Mudita.
    Nowe tarcze Mudita Moment Automatic są doskonale kompatybilne ze wszystkimi naszymi wegańskimi paskami, dostępnymi w naszym sklepie internetowym.

    Moment NR wrist beige sand beige green

    Odkryj urok nowego paska Beige Sand – doskonałego uzupełnienia nowej, beżowej tarczy Moment Automatic NR Automatic.

    Starannie dopasowany pasek o wydłużonej długości 130/80 mm został zaprojektowany tak, aby pasował wszystkim naszym klientom, w tym osobom z większymi nadgarstkami.

    Strap Moment NR Sand Beige Green

    Lepszy niż skóra

    Pasek inny niż wszystkie. Jest wykonany z wegańskiego materiału o fakturze przypominającej tradycyjną skórę. Łączy elegancję z trwałością, nie krzywdząc ani jednego zwierzęcia.

    Doświadcz bliskiego połączenia z naturą i czasem dzięki naszemu nowemu paskowi Beige Sand.

    To doskonały wybór dla osób szukających zrównoważonych rozwiązań najwyższej jakości. 

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    Wykorzystanie mocy spokoju dzięki 15 punktom

    Dzięki prostemu i genialnemu w swej prostocie rozwiązaniu, zegarek automatyczny Mudita Moment Automatic pozwala na wykonywanie ćwiczeń oddechowych opartych o cztero sekundowe interwały. Dzieje się to za sprawą 15 kropek na tarczy, które dzielą minutę na cztero sekundowe odcinki i pozwolą Ci na świadomą kontrolę oddechu. Takie ćwiczenia, to doskonały sposób, aby niemal natychmiast obniżyć poziom stresu i podnieść poziom koncentracji. Dlatego zależy nam na promowaniu ich wśród użytkowników produktów Mudita.

    Zbliżenie tarczy Mudita Moment z korkowym paskiem

    Design

    Jako miłośnicy prostoty i minimalizmu, tworząc ten produkt inspirowaliśmy się kulturami skandynawską i japońską oraz estetyką ZEN. Wszystko po to, by podkreślić naturalność i przemyślaną funkcjonalność zegarka, połączoną z niebanalną, spokojną elegancją.

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    Minimalistyczna forma i tarcza

    Prostota i neutralność mogą mieć wiele kształtów i form. Minimalistyczny wygląd Mudita Moment Automatic zawdzięczamy lekko zaokrąglonej kopercie z bardzo prostą, minimalistyczną tarczą. Dzięki nim będzie Ci on służył jako subtelnie wkomponowane akcesorium, podkreślając Twoje zamiłowanie do minimalizmu, a jednocześnie pozostając praktycznym narzędziem do odmierzania czasu.

    mm Minimalist dial and form smaller

    Spokojny, płynny ruch wskazówki

    Dzięki zastosowanemu mechanizmowi automatycznemu, wskazówka sekundowa porusza się w płynny sposób, dając poczucie spokoju. Została ona przedłużona i osadzona tak, by jeden z jej końców pozwalał w wizualny sposób odmierzać cztero sekundowe interwały przy wykonywaniu ćwiczeń oddechowych.

    a calming tempo

    Zegarek dla każdego

    Mierzący 38 mm średnicy, mający 10,8 mm grubości, Mudita Moment Automatic będzie świetnie komponował się z każdym nadgarstkiem, niezależnie od płci. Koperta zegarka wygląda elegancko, dyskretnie i łatwo wsuwa się pod mankiet koszuli lub bluzki.

    Dwie dłonie obok siebie, każda w zegarku Mudita Element

    Wdech.Wydech.Powtórz

    Dzięki przezroczystemu, wykonanemu z szafirowego szkła deklowi, możesz podziwiać działanie serca zegarka, czyli mechanizmu automatycznego znajdującego się w środku. Na rotorze wygrawerowaliśmy hasło, które podkreśla jak ważny jest świadomy oddech i przypomina o wykonywaniu ćwiczeń oddechowych.

    inhale exhale repeet

    Unikalny numer każdego zegarka

    Każdy zegarek ma unikalny, wygrawerowany na spodniej części koperty, numer seryjny, co sprawia, że Twój Mudita Moment Automatic jest wyjątkowy.

    One of a kind

    Brak logo na tarczy

    Aby podkreślić minimalizm i neutralność Mudita Moment Automatic, postanowiliśmy zrezygnować z umieszczania na tarczy logo firmy. Uznaliśmy, że wygląd zegarka, któremu przyświeca minimalizm i dyskretna elegancja, będzie dla Ciebie bardziej istotny, niż logo naszej firmy, które umieściliśmy jedynie z tyłu zegarka oraz na sprzączce paska. 



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    Wymienne wegańskie paski

    Neutralne wzory i kolory sprawiają, że Mudita Moment Automatic jest propozycją dla każdego. W każdym wariancie i kombinacji kolorystycznej utrzymuje on minimalistyczny, subtelny wygląd, podkreślając piękno tkwiące w jego prostocie.

    Wegańskie paski

    Podczas produkcji Mudita Moment Automatic nie ucierpiało żadne zwierzę. Od samego początku wiedzieliśmy, że chcemy stworzyć produkt, który jest wolny od okrucieństwa (cruelty-free) i neutralny dla przyrody. Wierzymy, że jest to ważne również dla Ciebie.

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    Przyjemny w dotyku

    Lekkość idzie w parze z delikatnością i wygodą. Naturalne, pochodzenia roślinnego materiały użyte w paskach zapewniają, że szybko dopasowują się do nadgarstka. Charakteryzują się trwałością, będąc jednocześnie bardzo przyjemnymi w dotyku. Są miękkie i wygodne, dzięki czemu nie podrażniają skóry. Ze względów higienicznych zalecamy wymianę pasków co sześć miesięcy.


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    Wybierz Siebie


    Do każdego zegarka dołączony jest pasek wykonany z materiałów pochodzenia roślinnego. Każdy materiał został starannie wybrany i przetestowany przez naszych projektantów. Dzięki różnym wersjom materiałowym i kolorystycznym, możesz dopasować wygląd zegarka do różnych okazji oraz stylizacji, tworząc swój niepowtarzalny styl. Materiały wykorzystane do produkcji pasków są w 100% wegańskie.

    you chose you

    Wymienne paski

    Dzięki wygodnemu mechanizmowi z łatwością odepniesz i wymienisz pasek na nowy, albo taki, którego wygląd w danym momencie Ci odpowiada.

    one click straps
    Black GrayBlack Gravel Bananatex® BlackBlack Black CorkBlack BlackBlack Gravel Bananatex® GrayBlack Natural CorkBlack Beige SandGray GrayGray Gravel Bananatex® BlackGray Black CorkGray BlackGray Gravel Bananatex® GrayGray Natural CorkGray Beige SandWhite GrayWhite Gravel Bananatex® BlackWhite Black CorkWhite BlackWhite Gravel Bananatex® GrayWhite Natural CorkWhite Beige SandWhite NR GrayWhite NR Gravel Bananatex® BlackWhite NR Black CorkWhite NR BlackWhite NR Gravel Bananatex® GrayWhite NR Natural CorkWhite NR Beige SandBeige NR GrayBeige NR Gravel Bananatex® BlackBeige NR Black CorkBeige NR BlackBeige NR Gravel Bananatex® GrayBeige NR Natural CorkBeige NR Beige Sand

    Znajdź idealne dopasowanie

    Konfigurator został zaprojektowany w celu prezentacji różnych opcji kompozycji dostępnych dla Mudita Moment Automatic i Mudita Moment NR Automatic. Aby zakupić zegarek w wybranej konfiguracji, należy wybrać odpowiedni produkt z naszego sklepu.
    Kolor TarczyKolor Paska
    Wybierz kolor tarczy
    Wybierz kolor paska

    Biała tarcza z paskiem z naturalnego korka
    *Zestaw rekomendowany przez Mudita

    Zaprojektowany, by służyć przez lata

    Tworząc Mudita Moment Automatic postawiliśmy nie tylko na minimalistyczną estetykę, ale również na wykorzystanie najwyższej jakości materiałów. Zwracamy uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Najlepsze komponenty i mechanizm kinetyczny sprawiają, że Mudita Moment Automatic to wytrzymały zegarek, który będziesz nosić przez lata, ograniczając produkcję odpadów. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji, zegarek ten będzie służył Ci bardzo długo, a jeśli się popsuje, będzie mógł zostać naprawiony przez zegarmistrza. 


    Szkło szafirowe

    Aby zapewnić Ci pewność, że tarcza zegarka zawsze będzie wyglądać świetnie, a szkło się nie porysuje się, użyliśmy jednego z najtwardszych minerałów na świecie - szafiru, posiadającego 9 stopni (na 10) twardości mineralnej w skali Mohsa. Ponadto pokryliśmy powierzchnię powłoką antyrefleksyjną, która sprawia że tarcza jest przejrzysta i czytelna.

    Sapphire glass

    Stal nierdzewna klasy medycznej (piaskowana 316L)

    Mechanizm zegarka Mudita Moment Automatic mieści się w obudowie ze stali nierdzewnej klasy medycznej 316L. Materiał ten jest bardzo wytrzymały i odporny na korozję. Dodatkowo, efekt szczotkowanego metalu nadaje kopercie subtelny wygląd.

    Moment NR wrist beige sand beige green

    Wodoodporny (5 ATM)

    Mudita Moment Automatic będzie z powodzeniem towarzyszył Ci w codziennym życiu, a Ty nie musisz martwić się o to, co się stanie jeśli go zamoczysz. Jest on wodoszczelny (5 ATM), lecz ze względu na paski, których nie testowaliśmy pod kątem długotrwałego działania wody, nie rekomendujemy pływania z nim.

    5 ATM water resistance

    Szafirowy Dekiel

    Rewers Mudita Moment Automatic, znany również jako dekiel, jest wyposażony, podobnie jak tarcza, w szafirowe szkło, dzięki któremu możesz podziwiać kunszt zegarmistrzowski w zastosowanym mechanizmie.

    Mudita Moment White 2

    Mechanizm automatyczny Miyota 9015

    Aby zminimalizować noszenie na sobie elektroniki, postanowiliśmy, że zegarek Mudita Moment Automatic będzie wyposażony w mechanizm automatyczny, który napędzany jest ruchem Twojej ręki. Mając na uwadze jakość, precyzję i płynność działania, zdecydowaliśmy się na mechanizm premium od japońskiego producenta Miyota, a dokładniej Miyota 9015.

    Automatic Movement Miyota 9015

    Japońska doskonałość

    Ten japoński producent od dziesięcioleci dostarcza precyzyjne mechanizmy, słynące z wysokiej jakości. Są one tworzone w całości w Japonii, co jest dodatkową gwarancją jakości.

    japanese perfection

    Mechanizm, który nie potrzebuje baterii

    Podczas gdy zwykłe zegarki kwarcowe potrzebują nowej baterii co 2 lata, korzystanie z Mudita Moment Automatic nie sprawi, że wytworzysz elektro-odpad w postaci zużytej baterii. Mechanizm, który napędzany jest ruchem Twojej ręki, posiada rezerwę mocy na 42 godziny pozostawania w bezruchu.

    sustainable mechanism

    Dokładność mechanizmu: 0/+10 sekund dziennie

    To normalne, że mechanizm automatyczny “gubi” sekundy. Dokładność mechanizmu Miyota standardowo wynosi -10～＋30 sekund dziennie. Jednak dzięki współpracy z doświadczonymi zegarmistrzami wyregulowaliśmy mechanizm tak, by tych sekund nie było więcej niż 10 w ciągu doby. Tak duża punktualność jest niespotykana wśród zegarków automatycznych tej klasy, co Mudita Moment Automatic.

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    Znaczenie rzemiosła

    Aby stworzyć niezawodny zegarek automatyczny, podjęliśmy współpracę z lokalną, doświadczoną, firmą zajmującą się tworzeniem zegarków od ponad 60 lat - firmą Błonie. Dziś ich doświadczenie łączy się z nowoczesną technologią i minimalistycznym designem, dzięki czemu Ty możesz cieszyć się najwyższej jakości pięknym zegarkiem Mudita Moment Automatic.

    importance of craftsmas

    Zaprojektowany w Europie. Montaż w Hongkongu.

    Po szeroko zakrojonych badaniach producentów komponentów do zegarków, zdecydowaliśmy się na wybór zakładu polecanego nam przez Błonie. Fabryka w Hongkongu udowadnia swoje najwyższe standardy produkcji, od lat tworząc zegarki marki Błonie. Producent spełnia normy ISO 9001, 9002, posiada szwajcarską certyfikację systemu SGS oraz brytyjskie certyfikaty zarządzania jakością UKAS.


    Designed in europe

    Nowoczesna tradycja

    Błonie od wielu lat słyną z zegarmistrzowskiej tradycji. Firma powstała pod koniec lat 50., a następnie odrodziła się w 2014 roku. Obecnie Błonie produkują zegarki ze starannie wyselekcjonowanych części i wysokiej jakości komponentów od sprawdzonych producentów. Firma doskonale do nas pasuje, ponieważ stanowi połączenie nowoczesnej technologii, współczesnego designu i lokalnej historii. Ich wiedza i doświadczenie pomogły nam rozwinąć linię zegarków Moment Automatic Mudita.

    modern tradition

    Precyzyjna regulacja i dokładna kontrola jakości

    Zegarek zaprojektowany w Europie, którego serce stanowi japoński mechanizm, potrzebował precyzji, aby osiągnąć najwyższą jakość. Po montażu w Hongkongu każdy Moment Automatic jest regulowany przez ekspertów w Europie. Mechanizm każdego zegarka przechodzi pełną kontrolę jakości przez doświadczonych zegarmistrzów firmy Błonie. W przeciwieństwie do zegarków produkowanych masowo, u nas sprawdzana jest każda sztuka. Kontrola jakości odbywa się w zakładzie Błonie, pod Warszawą.


    precise regulation

    Produkty Mudita dostępne w sklepach stacjonarnych:

    Fabryka Form

    ul. Spokojna 7
    Warszawa
    Fabryka Form
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