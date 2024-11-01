Wodoodporny (5 ATM)

Mudita Moment Automatic będzie z powodzeniem towarzyszył Ci w codziennym życiu, a Ty nie musisz martwić się o to, co się stanie jeśli go zamoczysz. Jest on wodoszczelny (5 ATM), lecz ze względu na paski, których nie testowaliśmy pod kątem długotrwałego działania wody, nie rekomendujemy pływania z nim.