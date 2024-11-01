Mudita Harmony to nowoczesny budzik elektroniczny, którego unikalne cechy pomogą Ci w stworzeniu zdrowych nawyków przed snem, dzięki czemu będziesz spać lepiej. Piękny, minimalistyczny design sprawia, że urządzenie będzie doskonale wyglądać w Twojej sypialni, z której w końcu pozbędziesz się telefonu, tworząc przyjazną dla snu i relaksu przestrzeń offline.
Pierwsza generacja Harmony została wyprzedana.
Poznaj jej następcę – Harmony 2, dostępny w dwóch kolorach.POZNAJ HARMONY 2
Minimalistyczny design. Analogowe uczucie.
Mudita Harmony doskonale sprawdzi się w Twojej sypialni
Dźwięk i światło przed pobudką, dla łagodnego początku dnia
Ludzki organizm, przez tysiące lat ewolucji przyzwyczaił się do naturalnego budzenia się wraz ze wschodem słońca. Dlatego budzik Mudita Harmony zaczyna się delikatnie rozświetlać na 10 minut przed właściwym alarmem. W tym samym momencie pojawia się też pierwszy delikatny dźwięk, który ma za zadanie obudzić Twoją podświadomość i przygotować Cię do bezproblemowego wstania wraz z głównym alarmem.
Funkcja drzemki, która nie pozwoli Ci zasnąć zbyt mocno
Wiemy, że wiele osób nie wyobraża sobie codziennego budzenia bez funkcji drzemki, dlatego zdecydowaliśmy się ją dodać. Jednak wielu ekspertów zajmujących się badaniami snu nie zaleca korzystania z funkcji drzemki, dlatego zdecydowaliśmy się dodać opcję ustawienia dodatkowego subtelnego dźwięku, który będzie dzwonił w określonych przez Ciebie interwałach. Dzięki temu nie wejdziesz ponownie w fazę głębokiego snu, a w rezultacie zminimalizujesz negatywne konsekwencje porannej drzemki. Jest to funkcja dodatkowa, ale bardzo zachęcamy do jej wykorzystywania.
Skonfiguruj sposób w jaki się obudzisz
Budzik Mudita Harmony, choć prosty i minimalistyczny, pozwala Ci w pełni skonfigurować sposób w jaki się obudzisz. Dzięki temu obudzisz się tak jak lubisz.
Alarm
- czas
- dźwięk i głośność
- budzenie światłem (wł/wył)
Budzenie wstępne
- godzina budzenia
- dźwięk i głośność
Drzemka
- długość drzemki
- dźwięki i ich głośność podczas drzemki
Przypomnienie o porze snu
- godzina przypomnienia
- dźwięk i głośność
Produkty Mudita dostępne w sklepach stacjonarnych:
Fabryka Form
Warszawa