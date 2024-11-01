Buduj zdrowe nawyki dzięki funkcji przypomnienia o porze snu

Aby spać zdrowo i efektywnie, kluczowa jest powtarzalność. Wyrobienie nawyku budzenia się i zasypiania o podobnych godzinach każdego dnia optymalizuje nasz rytm dobowy, wewnętrzny zegar biologiczny i dostosowuje nasze cia�ła do lepszego wykonywania zadań o określonych godzinach. Dzięki temu budzimy się bardziej wypoczęci i naturalnie pobudzeni.

Funkcja przypomnienia o porze snu da Ci znać, że czas zacząć przygotowywać się do snu. Stwórz codzienny rytuał i wykorzystaj go jako sposób na odprężenie i relaks.



