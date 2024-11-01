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    Pierwsza generacja Harmony została wyprzedana.

    Poznaj jej następcę – Harmony 2, dostępny w dwóch kolorach.

    POZNAJ HARMONY 2

    Hero Harmony desktop

    Minimalistyczny design. Analogowe uczucie.

    Mudita Harmony to nowoczesny budzik elektroniczny, którego unikalne cechy pomogą Ci w stworzeniu zdrowych nawyków przed snem, dzięki czemu będziesz spać lepiej. Piękny, minimalistyczny design sprawia, że urządzenie będzie doskonale wyglądać w Twojej sypialni, z której w końcu pozbędziesz się telefonu, tworząc przyjazną dla snu i relaksu przestrzeń offline.

    Wygląd budzika Mudita Harmony

    Naszą inspiracją dla kształtu Mudita Harmony były tradycje wzornictwa japońskiego i skandynawskiego. Zaprojektowany został jako prosty i neutralny, o przyjaznym okrągłym kształcie. Inspiracją dla tylnego panelu budzika była natura, dlatego otwory głośnika przypominają rozmieszczeniem nasiona słonecznika.

    mudita harmony back

    Łatwa intuicyjna obsługa i minimalistyczny interfejs

    Dzięki fizycznym przyciskom bocznym oraz wielofunkcyjnemu, obrotowemu przyciskowi głównemu, nawigowanie po minimalistycznym interfejsie użytkownika jest proste i intuicyjne. Z łatwością obsłuży go każdy, niezależnie od wieku.

    Hero Harmony desktop

    Unikalny ekran E Ink, który wyglądem przypomina papier

    Wyświetlacz, który nie emituje światła

    Wiemy jak ważne dla zdrowego, efektywnego snu jest zminimalizowanie czynników, które mogą sen utrudnić. Światło (szczególnie niebieskie światło) emitowane przez budziki elektroniczne oraz ekrany telefonów, jest jednym czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość Twojego snu. Dlatego w budziku Mudita Harmony zastosowaliśmy unikalny, nieemitujący światła ekran E Ink (papier elektroniczny). Dzięki rozdzielczości 480x600, PPI 270 i 16-bitowej skali szarości zegar jest doskonale czytelny przy normalnym świetle.

    Mudita Harmony lifestyle

    Podświetlenie ekranu

    Jeżeli chcesz sprawdzić godzinę w nocy, możesz wykorzystać podświetlenie ekranu o temperaturze barwowej 2700K, dzięki czemu ekspozycja na niebieskie światło, mogące zakłócić Twój naturalny cykl snu jest zminimalizowana.
    Temperatury światła powyżej 4000 K określane są jako światło niebieskie, a dla większości smartfonów wahają się one od 6000 K do 10000 K.

    Mudita Harmony front light

    Mudita Harmony doskonale sprawdzi się w Twojej sypialni

    Dźwięk i światło przed pobudką, dla łagodnego początku dnia

    Ludzki organizm, przez tysiące lat ewolucji przyzwyczaił się do naturalnego budzenia się wraz ze wschodem słońca. Dlatego budzik Mudita Harmony zaczyna się delikatnie rozświetlać na 10 minut przed właściwym alarmem. W tym samym momencie pojawia się też pierwszy delikatny dźwięk, który ma za zadanie obudzić Twoją podświadomość i przygotować Cię do bezproblemowego wstania wraz z głównym alarmem.

    Funkcja drzemki, która nie pozwoli Ci zasnąć zbyt mocno

    Wiemy, że wiele osób nie wyobraża sobie codziennego budzenia bez funkcji drzemki, dlatego zdecydowaliśmy się ją dodać. Jednak wielu ekspertów zajmujących się badaniami snu nie zaleca korzystania z funkcji drzemki, dlatego zdecydowaliśmy się dodać opcję ustawienia dodatkowego subtelnego dźwięku, który będzie dzwonił w określonych przez Ciebie interwałach. Dzięki temu nie wejdziesz ponownie w fazę głębokiego snu, a w rezultacie zminimalizujesz negatywne konsekwencje porannej drzemki. Jest to funkcja dodatkowa, ale bardzo zachęcamy do jej wykorzystywania.

    Ustawienia alarmu z dźwiękiem i światłem przed pobudką oraz opcjami drzemki

    Buduj zdrowe nawyki dzięki funkcji przypomnienia o porze snu

    Aby spać zdrowo i efektywnie, kluczowa jest powtarzalność. Wyrobienie nawyku budzenia się i zasypiania o podobnych godzinach każdego dnia optymalizuje nasz rytm dobowy, wewnętrzny zegar biologiczny i dostosowuje nasze ciała do lepszego wykonywania zadań o określonych godzinach. Dzięki temu budzimy się bardziej wypoczęci i naturalnie pobudzeni.

    Funkcja przypomnienia o porze snu da Ci znać, że czas zacząć przygotowywać się do snu. Stwórz codzienny rytuał i wykorzystaj go jako sposób na odprężenie i relaks.


    Benefit from regular sleep

    Relaks offline

    Gdy Mudita Harmony przypomni Ci, że już pora na przygotowanie organizmu do snu, możesz skorzystać z dźwięków relaksacji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Są wśród nich dźwięki natury, przyjemne melodie, a także kojący głos lektora czytającego starogrecki tekst. Możesz wykorzystać je jako tło do zasypiania, czytania książki, bądź kontemplacji. Ważne, aby wszelkie źródła niebieskiego światła, takie jak Twój smartfon, komputer czy telewizor, były już daleko od Ciebie, a Twój organizm przestawił się na tryb offline.

    Background sounds for relaxation

    Otocz się dźwiękami natury i kojących, akustycznych melodii

    Budzenie może być przyjemne, jeśli robi to odpowiednia melodia

    Wszystkie akustyczne melodie budzenia w budziku Mudita Harmony zostały stworzone przez naszego kanadyjskiego przyjaciela, a jednocześnie kompozytora i multiinstrumentalistę Nicka Lewisa. Posłużył się on między innymi dźwiękami mis tybetańskich, dzwonków koshi, gitary klasycznej i ukulele, tworząc niepowtarzalne melodie, które pozwolą Ci przyjemnie zacząć dzień.

    Mudita Harmony guitars

    Dźwięki przyrody na dobry początek dnia

    W pamięci budzika znajdziesz także dźwięki wspaniałej polskiej przyrody. Dzięki temu codziennie będzie mógł Cię budzić np. szum bałtyckich fal z plaży w Jelitkowie. Odgłosy natury zostały nagrane i przygotowane specjalnie na potrzeby produktów Mudita przez znanego polskiego artystę Marcina Dymitera.

    Posłuchaj przyrody

    Delightful Morning

    Start your day with nature sounds

    Wysokiej jakości głośnik

    Aby relaks przy naszym urządzeniu był przyjemny, zadbaliśmy o wysokiej jakości głośnik o mocy 3W. Dzięki niemu dźwięki brzmią czysto i naturalnie, wprawiając Cię w dobry, spokojny nastrój niezależnie od tego czy słyszysz je rano podczas pobudki, czy podczas wieczornego relaksu. Jest to prawdopodobnie najlepsze audio wśród kompaktowych budzików na rynku.

    Mudita Harmony speaker

    Timer do medytacji

    Jeśli medytujesz lub chcesz spróbować medytacji, pokochasz tę funkcję. Prosty timer, w którym wybierzesz długość sesji oraz liczbę interwałów, pozwoli Ci poznać wyciszającą i pozytywnie nastawiającą moc medytacji zarówno rano, jak i wieczorem.

    Mudita Harmony meditation 2021.09

    Funkcja “power nap” - czyli szybka drzemka

    Użyj funkcji “power nap” czyli szybkiej, regenerującej drzemki

    Czasem zdarza się, że w ciągu intensywnego dnia zbraknie Ci energii. Krótka drzemka pozwoli Ci odzyskać siły i szybko się zregenerować, aby móc dalej ruszyć do działania. Badania NASA[1] w 1995 roku stwierdziły, że 26-minutowa drzemka pozwala poprawić wydajność o 34%, a czujność o 54%.

    Inne badania[2] wskazują że najlepsza długość drzemki to te od 10 do 20 minut. Ogólna zasada mówi, że drzemka nie powinna przekraczać 30 min. Tylko wtedy zapewnia ona odświeżający, lekki sen, który nie powoduje uczucia senności po przebudzeniu.

    Tarcza zegara podzielona na jasną i ciemną połowę, obrazująca cykl doby

    Skonfiguruj sposób w jaki się obudzisz

    Budzik Mudita Harmony, choć prosty i minimalistyczny, pozwala Ci w pełni skonfigurować sposób w jaki się obudzisz. Dzięki temu obudzisz się tak jak lubisz.

    • Alarm

      - czas
      - dźwięk i głośność
      - budzenie światłem (wł/wył)

    • Pre-wake-up

      Budzenie wstępne

      - godzina budzenia
      - dźwięk i głośność

    • Drzemka

      - długość drzemki
      - dźwięki i ich głośność podczas drzemki

    • bedtime reminder

      Przypomnienie o porze snu

      - godzina przypomnienia
      - dźwięk i głośność

    Dedykowany system operacyjny typu open source z regularnymi aktualizacjami oprogramowania

    Aktualizacje oprogramowania dzięki systemowi Mudita OS

    Budzik Mudita Harmony wyposażony jest w dedykowany i stworzony przez Mudita system operacyjny, który jest cały czas rozwijany. Dzięki temu na Twoim urządzeniu będą mogły pojawić się nowe funkcjonalności, ewentualne błędy są na bieżąco poprawiane, a dzięki Twoim uwagom system jest ciągle ulepszany, aby cieszył Cię niezawodnością i intuicyjną obsługą. 

    Aby zaktualizować system wystarczy zainstalować naszą aplikację Mudita Center i podłączyć Mudita Harmony do komputera.

    Aktualizacja oprogramowania

    MuditaOS-Harmony

    Produkty Mudita dostępne w sklepach stacjonarnych:

    Fabryka Form

    ul. Spokojna 7
    Warszawa
    Fabryka Form

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