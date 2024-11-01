Odkryj na nowo mechanizm analogowy. Doświadcz nieprzerwanego snu, bez niepotrzebnych dźwięków i niebieskiego światła z ekranów.
Pozbądź się nadmiaru bodźców.
Mudita Bell
Spokój w Twojej sypialni.
Pierwsza generacja minimalistycznego budzika stworzonego, by uosabiać prostotę i życie offline, została już wyprzedana.
Odłącz się i rozpocznij każdy dzień z Mudita Bell 2.
Funkcje
Mechanizm analogowy
10 kojących melodii
Wysokiej jakości głośnik
Bateria którą możesz ładować
Bądź buntownikiem. Odłącz się.
Odkryj na nowo mechanizm analogowy. Doświadcz nieprzerwanego snu, bez niepotrzebnych dźwięków i niebieskiego światła z ekranów.
Akustyczne melodie i dźwięki natury na dobry początek dnia
Poranne wstawanie nie musi być nieprzyjemne i stresujące. Z budzikiem Mudita Bell obudzisz się z pełnią energii przy starannie przygotowanych akustycznych melodiach lub przyjemnych dźwiękach natury, które specjalnie w tym celu nagraliśmy np. nad polskim morzem. To dzięki nim obudzisz się z uśmiechem i dobrze zaczniesz swój dzień!
Przyjemność budzenia dzięki wysokiej jakości głośnikowi oraz konfigurowalnym ustawieniom
Aby nasze dźwięki i melodie brzmiały przyjemnie dla Twojego ucha, zadbaliśmy o możliwość dostosowania ich do własnych preferencji oraz o wysoką jakość głośnika.
Głośnik wysokiej jakości
Głośnik o mocy 3W pozwala w pełni doświadczyć starannie skomponowanych melodii i dźwięków. Dźwięk Mudita Bell jest czysty i naturalny.
Regulowana głośność alarmu
Niezależnie od tego, czy budzisz się z łatwością, czy potrzebujesz do tego intensywniejszych bodźców, Bell pozwala dostosować głośność alarmu do Twoich potrzeb.
Wybierz swoją melodię budzenia
Sam zadecydujesz czy obudzi Cię szum fal, odgłosy lasu czy akustyczna melodia skomponowana przez Nicka Lewisa. Wybierz spośród 10 melodii.
Minimalistyczny wygląd pasujący do każdej sypialni
Celem tego produktu jest zastąpienie alarmu, z którego korzystasz w swoim telefonie i zostawienie telefonu poza sypialnią. Zadbaliśmy o to, aby wygląd naszego urządzenia doskonale komponował się z każdym wnętrzem.
Alarm progresywny, czyli stopniowe wybudzanie
Alarm progresywny zaczyna od delikatnego rozświetlenia tarczy i cichych dźwięków zwiastujących nadchodzącą pobudkę. Dzięki narastającej intensywności światła i dźwięków przebudzisz się w łagodny, przyjemny, a jednocześnie skuteczny sposób.
Opcja drzemki
Wiemy, że wiele osób nie wyobraża sobie codziennego budzenia bez funkcji drzemki. Dlatego zdecydowaliśmy się ją dodać i pozwolić Ci zdecydować, co jest dla Ciebie najlepsze. Jeśli lubisz poleżeć chwilę po przebudzeniu, ale chcesz mieć pewność, że wstaniesz na czas, możesz lekkim naciśnięciem głównego przycisku włączyć drzemkę, która uruchomi ponownie budzik po dziesięciu minutach.