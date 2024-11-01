Subtelne, naturalne podświetlenie tarczy

Aby tarcza zegara była czytelna w nocy, ale nie zakłócała snu, wyposażyliśmy Mudita Bell w podświetlenie ciepłym światłem (2700 K). Ponadto możesz regulować jego intensywność według swoich potrzeb. Krótkie naciśnięcie dedykowanego przycisku światła pozwala na łatwe podświetlenie tarczy zegara na kilka sekund. Jeżeli jednak potrzebujesz, aby tarcza świeciła dłużej, wystarczy, że przytrzymasz przycisk, a tarcza rozświetli się na 10 minut, spełniając funkcję czasowej lampki nocnej i tworząc przyjemną atmosferę w sypialni.