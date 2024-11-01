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    Mudita Bell

    Spokój w Twojej sypialni.

    Pierwsza generacja minimalistycznego budzika stworzonego, by uosabiać prostotę i życie offline, została już wyprzedana.

    Odłącz się i rozpocznij każdy dzień z Mudita Bell 2.

    Poznaj Bell 2

    Hero Bell2021.09.29

    Funkcje

    • Analog mechanism - bell

      Mechanizm analogowy

    • music player

      10 kojących melodii

    • Harman speaker - bell

      Wysokiej jakości głośnik

    • Rechargeable battery - bell

      Bateria którą możesz ładować

    Bądź buntownikiem. Odłącz się.

    Odkryj na nowo mechanizm analogowy. Doświadcz nieprzerwanego snu, bez niepotrzebnych dźwięków i niebieskiego światła z ekranów.
    Pozbądź się nadmiaru bodźców.

    Proste i skuteczne rozwiązanie

    Mudita Bell to budzik z niezawodnym mechanizmem kwarcowym, dzięki któremu obudzisz się na czas, bez konieczności trzymania w sypialni telefonu, zapewne budzącego Cię dzisiaj. Nie posiada świecącego wyświetlacza, a jedynie tradycyjną tarczę analogową, dzięki czemu niepotrzebne światło nie zakłóci Twojego snu.

    Mudita Bell in the sun

    Akustyczne melodie i dźwięki natury na dobry początek dnia

    Poranne wstawanie nie musi być nieprzyjemne i stresujące. Z budzikiem Mudita Bell obudzisz się z pełnią energii przy starannie przygotowanych akustycznych melodiach lub przyjemnych dźwiękach natury, które specjalnie w tym celu nagraliśmy np. nad polskim morzem. To dzięki nim obudzisz się z uśmiechem i dobrze zaczniesz swój dzień!

    Specjalnie skomponowane akustyczne melodie

    Podobnie jak w przypadku naszego telefonu, Mudita Pure, w skomponowaniu unikalnych, akustycznych dźwięków budzenia pomógł nam kanadyjski kompozytor-multiinstrumentalista i nasz przyjaciel Nick Lewis. Do nagrania dźwięków alarmów skorzystał z brzmień gitary, ukulele, mis tybetańskich, czy dzwonków koshi.

    Posłuchaj akustycznych alarmów:

    Bubbling Brook

    Mudita Bell in the bedroom

    Obudź się przy dźwiękach natury

    Mudita Bell to także kolekcja prawdziwych, nagranych w Polsce dźwięków natury. Została ona przygotowana przez znanego polskiego artystę Marcina Dymitera.

    Posłuchaj dźwięków polskiej natury:

    Bubbling Brook

    a drop of water

    Przyjemność budzenia dzięki wysokiej jakości głośnikowi oraz konfigurowalnym ustawieniom

    Aby nasze dźwięki i melodie brzmiały przyjemnie dla Twojego ucha, zadbaliśmy o możliwość dostosowania ich do własnych preferencji oraz o wysoką jakość głośnika.

    • Głośnik wysokiej jakości

      Głośnik o mocy 3W pozwala w pełni doświadczyć starannie skomponowanych melodii i dźwięków. Dźwięk Mudita Bell jest czysty i naturalny.

    • Adjustable Alarm Volume

      Regulowana głośność alarmu

      Niezależnie od tego, czy budzisz się z łatwością, czy potrzebujesz do tego intensywniejszych bodźców, Bell pozwala dostosować głośność alarmu do Twoich potrzeb.

    • Wybierz swoją melodię budzenia

      Sam zadecydujesz czy obudzi Cię szum fal, odgłosy lasu czy akustyczna melodia skomponowana przez Nicka Lewisa. Wybierz spośród 10 melodii.

    Minimalistyczny wygląd pasujący do każdej sypialni

    Celem tego produktu jest zastąpienie alarmu, z którego korzystasz w swoim telefonie i zostawienie telefonu poza sypialnią. Zadbaliśmy o to, aby wygląd naszego urządzenia doskonale komponował się z każdym wnętrzem.

    Klasyczna, przejrzysta, analogowa tarcza

    Trzy wskazówki zegara wskazujące: godzinę, minutę i godzinę budzenia. Wszystko to łatwo regulowane za pomocą pokręteł z tyłu urządzenia.

    Mudita Bell front angle

    Obrotowe pokrętło umożliwiające konfigurację

    Łatwość obsługi i minimalistyczny design sprawiają, że obsługa budzika Mudita Bell to czysta przyjemność. Obrotowy przycisk główny umożliwia włączanie i wyłączanie alarmu, a pomarańczowy pasek wyraźnie wskazuje, czy alarm jest włączony czy nieaktywny. 

    Obracając pokrętło, łatwo dostosujesz natężenie światła, głośność i melodię budzenia.


    Mudita-Bell knob-rotation

    Subtelne, naturalne podświetlenie tarczy

    Aby tarcza zegara była czytelna w nocy, ale nie zakłócała snu, wyposażyliśmy Mudita Bell w podświetlenie ciepłym światłem (2700 K). Ponadto możesz regulować jego intensywność według swoich potrzeb. Krótkie naciśnięcie dedykowanego przycisku światła pozwala na łatwe podświetlenie tarczy zegara na kilka sekund. Jeżeli jednak potrzebujesz, aby tarcza świeciła dłużej, wystarczy, że przytrzymasz przycisk, a tarcza rozświetli się na 10 minut, spełniając funkcję czasowej lampki nocnej i tworząc przyjemną atmosferę w sypialni.

    Mudita Bell backlight

    Ładowanie baterii budzika

    Mudita Bell jest wyposażony w wytrzymały akumulator o pojemności 2600 mAh, która na jednym ładowaniu wytrzymuje nawet 3 miesiące. Nie musisz wymieniać baterii, dzięki czemu ograniczasz odpady elektroniczne i chronisz środowisko.

    Mudita Bell USB-C cable

    Kwarcowy mechanizm

    Kwarcowy mechanizm Mudita Bell nie tyka, lecz płynie, dzięki czemu jego praca jest wyjątkowo cicha. Mimo to, jego dźwięk może być zauważalny dla osób o szczególnie wrażliwym słuchu. Jeśli potrzebujesz całkowicie bezgłośnego budzika, rozważ wybór Mudita Harmony.

    Bell PP SP 01

    Dodatkowa pomoc, aby otworzyć oczy

    Mudita Bell zapewnia unikalny sposób budzenia. Przyjemny alarm oraz naturalne światło pomogą Ci dobrze rozpocząć dzień

    Ludzki organizm przystosowany jest do budzenia się wraz ze wschodem słońca. Ciepłe światło budzika Mudita Bell sprawi, że Twój organizm łatwiej wybudzi się na dźwięk alarmu, czyniąc poranek łatwiejszym i przyjemniejszym.

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    • Ascending alarm for gradual wake-up

      Alarm progresywny, czyli stopniowe wybudzanie

      Alarm progresywny zaczyna od delikatnego rozświetlenia tarczy i cichych dźwięków zwiastujących nadchodzącą pobudkę. Dzięki narastającej intensywności światła i dźwięków przebudzisz się w łagodny, przyjemny, a jednocześnie skuteczny sposób.

    • Snooze option

      Opcja drzemki

      Wiemy, że wiele osób nie wyobraża sobie codziennego budzenia bez funkcji drzemki. Dlatego zdecydowaliśmy się ją dodać i pozwolić Ci zdecydować, co jest dla Ciebie najlepsze. Jeśli lubisz poleżeć chwilę po przebudzeniu, ale chcesz mieć pewność, że wstaniesz na czas, możesz lekkim naciśnięciem głównego przycisku włączyć drzemkę, która uruchomi ponownie budzik po dziesięciu minutach.

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    Mudita Harmony 2

    Mudita Harmony 2 - budzik z ekranem E Ink i dodatkowymi funkcjami, takimi jak relaksacyjne dźwięki w tle i minutnik do medytacji.

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