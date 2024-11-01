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Nasze kroki w kierunku świadomego i pozytywnego związku z technologią
Mudita KompaktDOSTĘPNY
Minimalistyczny telefon z dotykowym ekranem i wyświetlaczem E-Ink, który upraszcza Twoją relację z technologią. Jego unikalny design zapewnia przejrzystość i nie absorbuje Twojej uwagi, kiedy tego nie potrzebujesz. Zapisz się na listę oczekujących, aby poznawać nowe funkcje telefonu.
Mudita Radiant AutomaticDOSTĘPNY
Mudita Radiant Automatic to szwajcarski zegarek automatyczny, wyposażony w automatyczny mechanizm Sellita SW200 Elaboré. Zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu, łączy świetną czytelność tarczy z wyjątkową trwałością.
Mudita Harmony 2Dostępny
Mudita Harmony 2 to nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów - elegancki i minimalistyczny design z komfortowym analogowym brzmieniem. Zaprojektowany został z myślą o uważności: korzystanie z Mudita Harmony jest tak łatwe i przystępne, jak to tylko możliwe.
Mudita Bell 2Dostępny
Mudita Bell 2 to minimalistyczny budzik offline, który wykorzystuje piękno mechanizmu kwarcowego, zapraszając do delektowania się błogimi chwilami życia bez dystrakcji.
Mudita HarmonyWyprzedany
Mudita Harmony to Twój towarzysz snu, który pomoże Ci wypracować zdrowe nawyki przed snem, poprawić jakość snu, a także zapewnić poczucie spokoju. Wyjmij telefon z sypialni i obudź się przy starannie dobranych dźwiękach bez niepotrzebnych zakłóceń i nadmiaru informacji.
Mudita BellWyprzedany
Minimalistyczny budzik, stworzony, by uosabiać prostotę i spokój offline. Przyjemne wrażenia analogowe, piękny wygląd i wysokiej jakości dźwięki budzika zapewniają łagodne i bezstresowe budzenie. Odłącz się i ciesz każdym dniem z Mudita Bell.
Mudita Element AutomaticDOSTĘPNY
Mudita Element Automatic to szwajcarski zegarek automatyczny napędzany mechanizmem Sellita SW300-1. Posiada 7,85 mm grubości kopertę z tytanu, zapewniającą trwałość dzięki odpornemu na zarysowania szafirowemu szkłu i wodoodporności 5 ATM. Zegarek wyposażony jest w zrównoważony pasek z wegańskiego kaktusa i minimalistyczny, pozbawiony logo design dla maksymalnej czytelności.
Mudita Moment NR AutomaticDostępny
Wielokrotnie nagradzany, minimalistyczny, automatyczny zegarek Mudita Moment Automatic, wzbogacony o czytelną tarczę z 12 indeksami godzin. Mudita Moment NR Automatic jest dostępny w kolorach białym i beżowym. Beż łączy w sobie odcienie słońca i piasku, oraz jest w zestawie z beżowym paskiem z wegańskiej skóry.
Mudita Moment AutomaticDostępny
Minimalistyczny, automatyczny zegarek, który pozwoli cieszyć się uważnym czasem. Nowoczesny, uniseksowy design. Samonakręcający się, bezbateryjny mechanizm. Starannie dobrane komponenty. Wymienne paski typu one-click wykonane z wegańskich materiałów roślinnych. Dodatkowa funkcja oddychania analogowego — niezwykle proste, ale potężne narzędzie, które pomoże Ci przywrócić spokój.
Mudita OasisPrzedsprzedaż
Modułowy zestaw do medytacji dla wygodnej praktyki na co dzień. Zestaw Mudita Oasis łączy ergonomiczną poduszkę, dwa bolstery i składaną matę. Twoja przestrzeń do medytacji tam, gdzie jej potrzebujesz.
Mudita PureDostępny w Outlecie
Nowoczesne podejście do klasycznego telefonu.
Pure został stworzony, aby wspierać Twoje świadome korzystanie z technologii. Usunęliśmy wszystkie niepotrzebne elementy rozpraszające uwagę i zachowaliśmy podstawowe funkcjonalności. Ciesz się brakiem rozpraszania uwagi, przyjaznym dla oczu wyświetlaczem E Ink, długim czasem pracy baterii, bardzo niskim promieniowaniem i kilkoma dodatkowymi, dobrze przemyślanymi funkcjami.
Mudita PauseDostępny
Mudita Pause to talia kart uważności, zaprojektowana, aby stworzyć chwilę pauzy i głębokiego skupienia w świecie pełnym rozproszenia i nadmiernej stymulacji. Zanurz się w opowieści o naturze. Zwróć uwagę na słowa mądrości, które przychodzą ci na myśl. Poczuj w dłoni strukturę najwyższej jakości, naturalnego papieru. Połącz się ponownie z chwilą obecną.Kup teraz
OdzieżDostępny
Nasza zrównoważona kolekcja odzieży to ukłon w stronę prostoty. Ukazuje moc czystych linii, minimalizmu, jakości i przejrzystości. Przemawia spokojem, nieskomplikowanymi słowami, uczciwością. Wykonane z myślą o trwałości, w 100% z czystej bawełny organicznej. Odkryj naszą wyjątkową linię przytulnych bluz i minimalistycznych T-shirtów.Kup teraz
Nick Lewis - Halfway To The BeginningDostępny
Kochamy świetną muzykę i postanowiliśmy jak najlepiej manifestować nasze wartości w najlepszej możliwej formie - albumu muzycznego. Mieliśmy szczęście spotkać niesamowicie utalentowanego i mądrego kanadyjskiego muzyka, Nicka Lewisa. Pomogliśmy mu nagrać i wydać swój debiutancki album, który doskonale opisuje naszeKup teraz
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