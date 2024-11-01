W naszym biurze w Warszawie zgromadziliśmy wymarzony zespół ekspertów w dziedzinie badań i rozwoju, inżynierii, tworzenia oprogramowania, zarządzania produktami i marketingu, kierując się misją tworzenia unikalnych produktów, które stawiają na pierwszym miejscu dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.
Nasz zespół
To ludzie są kluczem do sukcesu
Michał
Chairman
Michał
Managing Director
Artur
Finance & Legal Director
Bartek
Sales & Marketing Director
Ola
IT Director
Aliaksandr
Head of Mobile and Software Project Management
Adam
Senior Technical Project Manager
Maciej
Embedded Developer
Daniel
Front-end Developer
Harry
UX Writer
Magdalena
QA Team Lead and Interim Engineering Manager (Android Team)
Karolina
Senior Business Analyst
Krzysztof
Mechanical QA Engineer
Michał
Head of Hardware Engineering
Urszula
Copywriter & Community Manager
Aleksander
Community Engagement Assistant
Sharaz
Creative Manager
Renata
Sales Support Specialist
Olga
Scrum Master
Ola
Financial Manager
Karol
Supply Chain Manager
Hanna
Administration & Logistics Specialist
Karolina
HR Manager
Misiek
Pawsitive Vibes Coordinator &
CSO - Chief Snack Officer
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Zawsze szukamy utalentowanych osób, które dołączą do naszego zespołu.
Napisz do nas, jeśli uważasz, że Mudita to miejsce dla Ciebie.