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    Nasz zespół

    W naszym biurze w Warszawie zgromadziliśmy wymarzony zespół ekspertów w dziedzinie badań i rozwoju, inżynierii, tworzenia oprogramowania, zarządzania produktami i marketingu, kierując się misją tworzenia unikalnych produktów, które stawiają na pierwszym miejscu dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.

    Rozpoczynamy rewolucję!

    Czujemy, że aby dokonać prawdziwej zmiany, potrzebujemy czegoś więcej niż samych narzędzi. Potrzebujemy edukacji. Dlatego tak jak dbamy o rozwój najlepszych produktów, koncentrujemy się na gromadzeniu cennych surowców. Łączymy siły z podobnie myślącymi osobami, badaczami i organizacjami, aby inicjować rozmowę. Jeśli chcesz się zaangażować:

    Dołącz do nas!

    mudita part2 (71 of 74)

    To ludzie są kluczem do sukcesu

    • MUDITA-05703-min

      Michał

      Chairman

    • Michal-Stasiuk-CEO

      Michał

      Managing Director

    • MUDITA-02476-min

      Artur

      Finance & Legal Director

    • Bartek-Filipek - CSMO & Performance Director

      Bartek

      Sales & Marketing Director

    • MUDITA-02222-min

      Ola

      IT Director

    • Aliaksandr-Karovin - Group Product Manager

      Aliaksandr

      Head of Mobile and Software Project Management

    • Adam-Grosik-Group-Product-Manager

      Adam

      Senior Technical Project Manager

    • Maciej-Gibowicz - Embedded Developer

      Maciej

      Embedded Developer

    • Daniel-Karski-Team-Leader-Center-Team

      Daniel

      Front-end Developer

    • Harry-Oaten-UX-Writer

      Harry

      UX Writer

    • Magdalena-Pakowska-Software-QA-Team-Leader

      Magdalena

      QA Team Lead and Interim Engineering Manager (Android Team)

    • Karolina-Ilnicka-Mądry - Business Analyst

      Karolina

      Senior Business Analyst

    • Krzysztof-Kryczka-Mechanical-QA-Engineer

      Krzysztof

      Mechanical QA Engineer

    • Michal-Kudraszew - Head of Hardware

      Michał

      Head of Hardware Engineering

    • MUDITA-02065-min

      Urszula

      Copywriter & Community Manager

    • Aleksander-Rozengaus-Community-Engagement-Assistant

      Aleksander

      Community Engagement Assistant

    • Sharaz-Tahir-Creative-Manager

      Sharaz

      Creative Manager

    • MUDITA-05483-min

      Renata

      Sales Support Specialist

    • Portret kobiety w tweedowej marynarce ze skrzyżowanymi rękami

      Olga

      Scrum Master

    • MUDITA-02139-min

      Ola

      Financial Manager

    • Karol-Rek - Supply Chain Manager

      Karol

      Supply Chain Manager

    • Hanna-Mlynek-Administration-Logistics-Specialist

      Hanna

      Administration & Logistics Specialist

    • Karolina-Wozniak-Recruiter-HR-Specialist

      Karolina

      HR Manager

    • Pies-Misiek-maintainer-of-a-good-atmosphere

      Misiek

      Pawsitive Vibes Coordinator &

      CSO - Chief Snack Officer





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    Zawsze szukamy utalentowanych osób, które dołączą do naszego zespołu.
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