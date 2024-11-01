Rozpoczynamy rewolucję!

Czujemy, że aby dokonać prawdziwej zmiany, potrzebujemy czegoś więcej niż samych narzędzi. Potrzebujemy edukacji. Dlatego tak jak dbamy o rozwój najlepszych produktów, koncentrujemy się na gromadzeniu cennych surowców. Łączymy siły z podobnie myślącymi osobami, badaczami i organizacjami, aby inicjować rozmowę. Jeśli chcesz się zaangażować: