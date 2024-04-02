Regulamin sklepu internetowego store.mudita.com

Obowiązuje od dnia 19 czerwca 2026 r.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: ;

Sprzedawca – Mudita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla . Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000467620, NIP 5252558282, REGON 146767613, kapitał zakładowy w wysokości 1 818 100,00 zł. Telefon: +48 223433783, e-mail: ;

Przycisk Odstąpienia – wyraźnie widoczny, jednoznacznie oznaczony przycisk internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w interfejsie Sklepu, za pośrednictwem którego Konsument może zainicjować wykonanie ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z dyrektywą (UE) 2023/2673 zmieniającą dyrektywę (UE) 2011/83 oraz wdrażającymi ją krajowymi przepisami prawa;

Trwały nośnik – każde narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do nich w sposób dostępny do przyszłego wglądu przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, oraz umożliwiające odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w tym w szczególności wiadomości e-mail i SMS.

§ 2 Postanowienia Wstępne

Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie Kupującym usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może nabywać produkty prezentowane na stronach Sklepu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących.

Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonywania zakupów w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie przez komputer lub inne urządzenie Kupującego szczególnych warunków technicznych. Wystarczające są:

dostęp do Internetu,

standardowy system operacyjny,

standardowa przeglądarka internetowa,

posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonywać zakupów w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

W trakcie korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy Kupującemu usługi drogą elektroniczną.

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.

Dodatkowymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę są: prowadzenie konta Kupującego oraz newsletter.

Usługi są świadczone Kupującemu drogą elektroniczną nieodpłatnie. Odpłatna jest natomiast umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu.

W celu zapewnienia Kupującemu bezpieczeństwa i ochrony transmisji danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie w pełni prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien informować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może składać drogą elektroniczną na adres e-mail: . W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca rozpatrzy wszystkie reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i poinformuje Klienta o sposobie ich rozpatrzenia na adres e-mail osoby składającej reklamację. W przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej odpowiedź zostanie udzielona pisemnie na adres wskazany w reklamacji.

§ 4 Składanie Zamówień

W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

wybrania produktu lub produktów będących przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „Add to basket" (Dodaj do koszyka);

z widoku koszyka - kliknięcia przycisku: „Go to checkout" (Przejdź do kasy);

podania imienia i nazwiska;

podania adresu e-mail;

podania numeru telefonu;

podania adresu dostawy zamówienia oraz danych do faktury;

wybrania metody dostawy i płatności za zamówienie;

zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz ich akceptacji - Kupujący akceptuje Regulamin wyłącznie po zapoznaniu się z jego treścią i rzeczywistej akceptacji jego postanowień; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna do złożenia zamówienia;

kliknięcia przycisku: „I order with payment obligation" (Zamawiam z obowiązkiem zapłaty).

Jeżeli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w formie płatności za pośrednictwem systemu Adyen lub systemu PayPal, po kliknięciu przycisku „I order with payment obligation" (Zamawiam z obowiązkiem zapłaty). Kupujący zostaje przekierowany na stronę transakcyjną w celu dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności Kupujący zostaje przekierowany z powrotem na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

Kupujący jest zobowiązany do podawania w formularzu zamówienia prawdziwych danych osobowych. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich prawdziwości. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wątpliwościach Sprzedawcy telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo wyjaśnić wszelkie okoliczności związane z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych umożliwiających Sprzedawcy kontakt z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po skontaktowaniu się przez Kupującego ze Sprzedawcą.

Kupujący oświadcza, że wszystkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, przy czym Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikacji ich prawdziwości i poprawności, choć ma do tego uprawnienie zgodnie z ust. 3 powyżej.

§ 5 Formy Dostawy i Metody Płatności

Zamówienia są dostarczane Kupującemu wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich.

Koszty dostawy ponosi Kupujący. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy najpóźniej przed kliknięciem przycisku „I order with payment obligation" (Zamawiam z obowiązkiem zapłaty).

Niezależnie od pokrycia kosztów dostawy (kosztów wysyłki), Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich innych kosztów, w tym podatków i należności celnych wynikających z realizacji zamówienia i dostawy.

Dostawa realizowana jest na terytorium całego świata; Sprzedawca może jednak według własnego uznania w każdym czasie ograniczyć jej zasięg terytorialny (ograniczenie obszaru sprzedaży), co nie dotyczy jednak produktów już zakupionych.

Kupujący może wybrać jedną z następujących metod płatności za zamówione produkty:

płatność za pośrednictwem systemu Adyen,

system PayPal,

przelew bankowy.

Kupujący może dokonywać płatności w następujących walutach: polski złoty (PLN), euro (EUR), dolar amerykański (USD).

§ 6 Realizacja Zamówień

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 niniejszego Regulaminu, na adres e-mail Kupującego wysyłane jest potwierdzenie zamówienia.

Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego.

Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

Jeżeli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi wskazanemu w opisie produktu objętego zamówieniem.

Czas realizacji zamówienia liczony jest od pierwszego dnia roboczego od momentu dokonania płatności za zamówienie, z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, takich jak kontrola celna lub działanie siły wyższej. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku, gdy w opisie produktu objętego zamówieniem zamieścił informację o przedsprzedaży (pre-order).

Po realizacji zamówienia Sprzedawca wysyła na adres e-mail Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpoczyna wysyłkę zamówienia do Kupującego.

Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależy od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od daty realizacji zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§ 7 Odstąpienie Konsumenta od Umowy

7.1 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła towar w posiadanie.

W przypadku zamówienia obejmującego wiele towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia objęła w posiadanie ostatni towar, ostatnią partię lub ostatnią część.

7.2 Częściowe odstąpienie od umowy

Konsument może wykonać prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do jednego lub kilku poszczególnych produktów objętych zamówieniem, bez konieczności odstępowania od umowy w odniesieniu do wszystkich produktów tego samego zamówienia. W takim przypadku odstąpienie od umowy i zwrot płatności dotyczą wyłącznie wybranych produktów z zamówienia.

7.3 Sposób wykonania prawa odstąpienia od umowy

W celu odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę (Mudita sp. z o. o., 02-607 Warszawa, ul. Jana Czeczota 6, e-mail: [email protected]) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, w dowolnej formie.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

za pośrednictwem Przycisku Odstąpienia dostępnego w Sklepie zgodnie z § 7a poniżej (forma preferowana przez Sprzedawcę). Przycisk Odstąpienia jest dostępny bezpośrednio ze strony statusu zamówienia i nie wymaga posiadania konta ani logowania się na konto w Sklepie;

drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]..

Konsument może również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod tym adresem, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.4 Zachowanie terminu

W zakresie odstąpienia od umowy za pośrednictwem Przycisku Odstąpienia uznaje się, że konsument wykonał przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy w odpowiednim do tego terminie, jeżeli przed upływem tego terminu złożył internetowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

W zakresie pozostałych sposobów odstąpienia od umowy, aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5 Zwrot towaru

Konsument jest zobowiązany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, zwrócić produkt lub produkty podmiotowi upoważnionemu przez Sprzedawcę do ich odbioru, o którym mowa w ust. 2 poniżej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu lub produktów przed jego upływem.

O ile Sprzedawca nie zaproponował odbioru towaru na własny koszt, zwroty towarów należy kierować na adres: DTW Logistics Fulfillment Center, ul. Sochaczewska 98C, 05-870 Błonie, Polska.

7.6 Koszty zwrotu

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca wyraźnie zgodził się na inne zasady na piśmie w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub promocji.

7.7 Zwrot płatności

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (odpowiadające najtańszej standardowej metodzie dostawy dostępnej w Sklepie), nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał towar lub towary w ramach zwrotu lub od dnia dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem płatności.

7.8 Odpowiedzialność Konsumenta za zmniejszenie wartości towaru

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7.9 Niedostępność Przycisku Odstąpienia

W przypadku czasowej niedostępności Przycisku Odstąpienia lub wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających jego prawidłowe użycie, Konsument może wykonać prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie dopuszczonej przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy.

Skorzystanie z alternatywnej formy złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych powyżej wywołuje takie same skutki prawne jak złożenie oświadczenia za pośrednictwem Przycisku Odstąpienia.

Czasowa niedostępność Przycisku Odstąpienia nie ogranicza ani nie wyłącza praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 7a Cyfrowy System Odstąpienia od Umowy

7a.1 Obowiązek utrzymania Przycisku Odstąpienia

Zgodnie z dyrektywą (UE) 2023/2673 zmieniającą dyrektywę (UE) 2011/83 oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 czerwca 2026 r., Sprzedawca jest zobowiązany do utrzymywania wyraźnie widocznego, łatwo dostępnego i jednoznacznie oznaczonego Przycisku Odstąpienia w interfejsie Sklepu przez cały 14-dniowy okres odstąpienia od umowy przysługujący w odniesieniu do każdego zamówienia. Przycisk Odstąpienia jest oznaczony tekstem „Zwróć produkt" lub innym równoważnym, jednoznacznym sformułowaniem.

Przycisk Odstąpienia:

jest wyraźnie widoczny i łatwy do zidentyfikowania, nie jest ukryty w podmenu, ustawieniach, drobnym drukiem, na stronach z regulaminami ani w żadnym innym miejscu, które mogłoby stanowić ciemny wzorzec (dark pattern) lub barierę utrudniającą jego użycie;

jest dostępny bezpośrednio ze strony statusu zamówienia Konsumenta lub z dedykowanej sekcji zwrotów Sklepu;

pozostaje dostępny przez cały 14-dniowy okres odstąpienia od umowy, liczony od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie dany towar;

nie jest poprzedzony żadnymi zbędnymi krokami, zniechęcającymi pytaniami ani przeszkodami.

7a.2 Proces odstąpienia od umowy online

Proces odstąpienia od umowy online za pośrednictwem Przycisku Odstąpienia przebiega w następujący sposób:

Krok 1 - Inicjacja: Konsument klika Przycisk Odstąpienia oznaczony „zwróć produkt" (lub równoważny). Logowanie do konta nie jest wymagane.

Krok 2 - Identyfikacja i wybór: Konsument otrzymuje prosty formularz online zawierający wyłącznie pola niezbędne do identyfikacji żądania odstąpienia. Jeżeli dane Konsumenta są już dostępne Sprzedawcy (np. z rekordu zamówienia), formularz jest automatycznie wstępnie wypełniany w celu ograniczenia wysiłku Konsumenta do minimum. Formularz zawiera następujące pola:

numer zamówienia (wstępnie wypełniany, jeśli to możliwe);

imię i nazwisko Konsumenta (wstępnie wypełniane, jeśli to możliwe);

adres e-mail Konsumenta (wstępnie wypełniany, jeśli to możliwe);

wybór produktu lub produktów przeznaczonych do zwrotu (jeżeli zamówienie zawiera wiele pozycji, Konsument może wybrać jedną lub kilka z nich, co umożliwia częściowe odstąpienie od umowy);

powód zwrotu (opcjonalnie, prezentowany jako lista rozwijana; Konsument nie jest zobowiązany do podania powodu).

Krok 3 - Potwierdzenie: Po wypełnieniu formularza Konsument otrzymuje wyraźnie oznaczony ekran potwierdzenia zawierający podsumowanie szczegółów odstąpienia od umowy. Konsument musi kliknąć wyraźnie oznaczony przycisk „Potwierdź zwrot produktu" (lub równoważne jednoznaczne sformułowanie) w celu sfinalizowania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ten krok potwierdzający ma na celu zapobieganie przypadkowemu złożeniu wniosku oraz zapewnienie, że intencja Konsumenta jest jednoznaczna.

Krok 4 - Automatyczne potwierdzenie: Po potwierdzeniu system Sprzedawcy automatycznie generuje i wysyła Konsumentowi potwierdzenie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na Trwałym nośniku (e-mail lub, w stosownych przypadkach, SMS), bez zbędnej zwłoki i w każdym razie w terminie analogicznym do wysyłki potwierdzeń zamówień. Potwierdzenie zawiera co najmniej: datę i godzinę złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, numer zamówienia oraz listę produktów, których odstąpienie dotyczy.

7a.3 Brak wymogu posiadania konta

Konsumenci mogą wykonać prawo odstąpienia od umowy za pośrednictwem systemu online bez zakładania konta ani logowania się na istniejące konto. Sprzedawca udostępnia ścieżkę odstąpienia dla gości, dostępną za pomocą numeru zamówienia i adresu e-mail podanego w chwili zakupu.

7a.4 Częściowe odstąpienia za pośrednictwem systemu online

W przypadku gdy zamówienie Konsumenta obejmuje wiele produktów, formularz odstąpienia od umowy online umożliwia Konsumentowi wybranie tylko tych produktów z zamówienia, w odniesieniu do których zamierza wykonać prawo odstąpienia od umowy. Konsument nie jest zobowiązany do zwrotu całego zamówienia. Zwrot płatności i procedura zwrotu towaru dotyczą wyłącznie wybranych produktów.

§ 8 Odpowiedzialność za Zgodność Towaru z Umową

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar zgodny z umową (w tym towar wolny od wad).

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za niezgodność sprzedanego towaru z umową, w tym za wszelkie wady.

Jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

Sprzedawca może dokonać wymiany towaru, gdy Konsument żąda naprawy, lub dokonać naprawy towaru, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie sprzedanego towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia sprzedanego towaru do zgodności z umową.

Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności sprzedanego towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta wynikające ze zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Sprzedawca naprawia lub wymienia towar w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności towaru z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, z uwzględnieniem specyfiki sprzedanego towaru oraz celu, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, transportu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

Konsument udostępnia Sprzedawcy sprzedany towar do naprawy lub wymiany. Sprzedawca odbiera od Konsumenta sprzedany towar na własny koszt.

Jeżeli sprzedany towar został zamontowany przed ujawnieniem braku jego zgodności z umową, Sprzedawca demontuje sprzedany towar i ponownie go montuje po naprawie lub wymianie albo zleca wykonanie tych czynności na własny koszt.

Jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, gdy:

Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 4;

Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 6–8;

brak zgodności towaru z umową nadal występuje, mimo że Sprzedawca podjął próby doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnień przewidzianych w ust. 3–8;

z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca sprzedany towar Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.

Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem: , jednak nie jest to obowiązkowe.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w formie pisemnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprzedawca przedstawia swoje stanowisko w sprawie reklamacji złożonej przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji w formie pisemnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Szczegóły dotyczące ustawowej odpowiedzialności Sprzedawcy za wady regulują przepisy Rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, z późn. zm.).

Sprzedawca wyłącza możliwość korzystania z uprawnień wynikających z ustawowej odpowiedzialności za wady przez Kupujących niebędących Konsumentami.

Produkty sprzedawane w ramach kategorii Outlet są objęte ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za wady przez okres 6 miesięcy od dnia dostarczenia towaru Konsumentowi.

§ 9 Dane Osobowe i Pliki Cookie

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookie zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: .

§ 10 Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji i Dochodzenia Roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów pod mediację. Szczegóły określane są przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Konsument może w szczególności:

zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

W przypadku klientów będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z Umową. Chcąc skorzystać z takiej możliwości polubownego rozwiązywania sporów, może on skorzystać ze strony internetowej, dostępnej pod adresem: https://consumer-redress.ec.europa.eu/index_pl.

§ 11 Postanowienia Końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania i odwoływania ofert i promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy.

Kupujący posiadający konto w Sklepie są informowani o każdej zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta w dowolnej formie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

§ 12 Wejście w Życie

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2026 r.

Niniejszy Regulamin zastępuje Regulamin, który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2023 r.