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    Jak dostosować wysokość i twardość poduszki

    Modułowa konstrukcja Mudita Oasis pozwala na dopasowanie go do Twojego ciała i praktyki. Dodaj lub usuń wkłady, by zmienić wysokość i twardość poduszki.

    Aby dostosować wysokość

    Aby dostosować wysokość

    1. Otwórz poszewkę poduszki.
    2. Sprawdź obecne ustawienie wkładów.
    3. Wyjmij wkład, jeśli poduszka jest za wysoka. Dodaj wkład, jeśli jest za niska. W zestawie znajdują się dwa wkłady oraz rdzeń z wypełnieniem z łuski gryki.
    4. Użyj wkładu stabilizującego, gdy potrzebujesz twardszego, bardziej usztywnionego siedziska. Wyjmij go, jeśli wolisz miękką poduszkę.
    5. Zachowaj równowagę wypełnienia po obu stronach poduszki tak, by uniknąć nierównego ustawienia miednicy.
    6. Zamknij poszewkę poduszki.
    7. Usiądź i sprawdź swoją postawę.
    8. W razie potrzeby dostosuj ponownie.
    Czy moje ustawienie jest prawidłowe?

    Czy moje ustawienie jest prawidłowe?

    Twoje ustawienie najprawdopodobniej jest prawidłowe, jeśli:

    1. Miednica jest stabilnie oparta i możesz bez większego wysiłku pochylić ją lekko do przodu.
    2. Kręgosłup wydaje się wydłużony ku górze, bez napięcia.
    3. Możesz unosić mostek i okolice serca bez ucisku w dole pleców.
    4. Kolana są wygodnie oparte o matę lub bolstery.
    5. Możesz oddychać spokojnie i bez wysiłku.
    6. Brzuch ma wystarczająco dużo przestrzeni, aby naturalnie poruszać się wraz z oddechem.
    7. Możesz pozostać w bezruchu bez poczucia sztywności.
    W różne dni możesz potrzebować różnego ustawienia. Długość praktyki, zmęczenie, mobilność, napięcie w biodrach, a nawet nastrój mogą wpływać na to, co jest dla Ciebie wygodne.

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