Jak dostosować wysokość i twardość poduszki
Modułowa konstrukcja Mudita Oasis pozwala na dopasowanie go do Twojego ciała i praktyki. Dodaj lub usuń wkłady, by zmienić wysokość i twardość poduszki.
Aby dostosować wysokość
- Otwórz poszewkę poduszki.
- Sprawdź obecne ustawienie wkładów.
- Wyjmij wkład, jeśli poduszka jest za wysoka. Dodaj wkład, jeśli jest za niska. W zestawie znajdują się dwa wkłady oraz rdzeń z wypełnieniem z łuski gryki.
- Użyj wkładu stabilizującego, gdy potrzebujesz twardszego, bardziej usztywnionego siedziska. Wyjmij go, jeśli wolisz miękką poduszkę.
- Zachowaj równowagę wypełnienia po obu stronach poduszki tak, by uniknąć nierównego ustawienia miednicy.
- Zamknij poszewkę poduszki.
- Usiądź i sprawdź swoją postawę.
- W razie potrzeby dostosuj ponownie.
Czy moje ustawienie jest prawidłowe?
Twoje ustawienie najprawdopodobniej jest prawidłowe, jeśli:
- Miednica jest stabilnie oparta i możesz bez większego wysiłku pochylić ją lekko do przodu.
- Kręgosłup wydaje się wydłużony ku górze, bez napięcia.
- Możesz unosić mostek i okolice serca bez ucisku w dole pleców.
- Kolana są wygodnie oparte o matę lub bolstery.
- Możesz oddychać spokojnie i bez wysiłku.
- Brzuch ma wystarczająco dużo przestrzeni, aby naturalnie poruszać się wraz z oddechem.
- Możesz pozostać w bezruchu bez poczucia sztywności.
W różne dni możesz potrzebować różnego ustawienia. Długość praktyki, zmęczenie, mobilność, napięcie w biodrach, a nawet nastrój mogą wpływać na to, co jest dla Ciebie wygodne.