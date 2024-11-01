Jak dostosować wysokość i twardość poduszki

Czy moje ustawienie jest prawidłowe?

Twoje ustawienie najprawdopodobniej jest prawidłowe, jeśli:

Miednica jest stabilnie oparta i możesz bez większego wysiłku pochylić ją lekko do przodu. Kręgosłup wydaje się wydłużony ku górze, bez napięcia. Możesz unosić mostek i okolice serca bez ucisku w dole pleców. Kolana są wygodnie oparte o matę lub bolstery. Możesz oddychać spokojnie i bez wysiłku. Brzuch ma wystarczająco dużo przestrzeni, aby naturalnie poruszać się wraz z oddechem. Możesz pozostać w bezruchu bez poczucia sztywności.

W różne dni możesz potrzebować różnego ustawienia. Długość praktyki, zmęczenie, mobilność, napięcie w biodrach, a nawet nastrój mogą wpływać na to, co jest dla Ciebie wygodne.