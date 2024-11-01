Jak czyścić i dbać o poszewki

Mudita Oasis został stworzony z myślą o regularnym użytkowaniu. Prosta pielęgnacja pomaga utrzymać poszewki w czystości i świeżości. Tylko zewnętrzne poszewki są przeznaczone do prania. Nie należy prać wkładów, wypełnień z kapoku ani rdzenia wypełnionego łuską gryki.