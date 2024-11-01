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    Jak czyścić i dbać o poszewki

    Mudita Oasis został stworzony z myślą o regularnym użytkowaniu. Prosta pielęgnacja pomaga utrzymać poszewki w czystości i świeżości. Tylko zewnętrzne poszewki są przeznaczone do prania. Nie należy prać wkładów, wypełnień z kapoku ani rdzenia wypełnionego łuską gryki.

    Jak czyścić i dbać o poszewki

    Jak czyścić i dbać o poszewki

    1. Zdejmij poszewki.
    2. Oddziel poszewki od rdzenia z łuską gryki, wkładów, bolsterów i maty.
    3. Upewnij się, że wewnętrzne elementy pozostaną suche.
    4. Pierz poszewki ręcznie lub w pralce w temperaturze 30°C, używając delikatnego detergentu.
    5. Nie używaj wybielaczy ani silnych środków czyszczących.
    6. Przed ponownym założeniem poszewek poczekaj, aż całkowicie wyschną.

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