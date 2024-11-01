Jak czyścić i dbać o poszewki
Mudita Oasis został stworzony z myślą o regularnym użytkowaniu. Prosta pielęgnacja pomaga utrzymać poszewki w czystości i świeżości. Tylko zewnętrzne poszewki są przeznaczone do prania. Nie należy prać wkładów, wypełnień z kapoku ani rdzenia wypełnionego łuską gryki.
Jak czyścić i dbać o poszewki
- Zdejmij poszewki.
- Oddziel poszewki od rdzenia z łuską gryki, wkładów, bolsterów i maty.
- Upewnij się, że wewnętrzne elementy pozostaną suche.
- Pierz poszewki ręcznie lub w pralce w temperaturze 30°C, używając delikatnego detergentu.
- Nie używaj wybielaczy ani silnych środków czyszczących.
- Przed ponownym założeniem poszewek poczekaj, aż całkowicie wyschną.