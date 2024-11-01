Jak znaleźć optymalną pozycję do siedzenia

Siad skrzyżny

Siedzenie ze skrzyżowanymi nogami to pozycja odpowiednia dla wielu osób.

Usiądź na przedniej połowie modułowej poduszki do medytacji. Pozwól miednicy lekko pochylić się do przodu. Skrzyżuj nogi w sposób, który jest dla Ciebie naturalny. Pozwól kolanom opaść w kierunku maty. Umieść bolstery pod kolanami lub udami, jeśli czujesz, że niewygodnie wiszą w powietrzu. Oprzyj dłonie na nogach albo na bolsterze położonym na udach (jeśli nie potrzebujesz go pod nogami).

Spróbuj zwiększyć wysokość poduszki, jeśli dolna część pleców się zaokrągla. Jeśli czujesz w niej ucisk, usiądź niżej albo przesuń biodra w tył na poduszce.