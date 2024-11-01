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    Jak znaleźć optymalną pozycję do siedzenia

    Nie ma jednego właściwego sposobu siedzenia na Mudita Oasis. Dobra jest każda pozycja, która wspiera Twoją praktykę. Powinna dawać poczucie stabilności i pozwalać na pozostanie w bezruchu przez dłuższy czas.

    Siad skrzyżny

    Siad skrzyżny

    Siedzenie ze skrzyżowanymi nogami to pozycja odpowiednia dla wielu osób.

    1. Usiądź na przedniej połowie modułowej poduszki do medytacji.
    2. Pozwól miednicy lekko pochylić się do przodu.
    3. Skrzyżuj nogi w sposób, który jest dla Ciebie naturalny.
    4. Pozwól kolanom opaść w kierunku maty.
    5. Umieść bolstery pod kolanami lub udami, jeśli czujesz, że niewygodnie wiszą w powietrzu.
    6. Oprzyj dłonie na nogach albo na bolsterze położonym na udach (jeśli nie potrzebujesz go pod nogami).
    Spróbuj zwiększyć wysokość poduszki, jeśli dolna część pleców się zaokrągla. Jeśli czujesz w niej ucisk, usiądź niżej albo przesuń biodra w tył na poduszce.
    Klęk

    Klęk

    Klęczenie może ułatwiać utrzymanie prostych pleców i wygodnej pozycji, zwłaszcza jeśli siad skrzyżny powoduje napięcie w biodrach.

    1. Umieść bolster między stopami.
    2. Uklęknij tak, aby piszczele były oparte o matę.
    3. Usiądź tak, żeby biodra oparły się o bolster.
    4. Utrzymuj kolana w wygodnej pozycji po bokach bolstera albo przed nim.
    5. Dodaj miękkie podparcie pod stawami skokowymi, jeśli czujesz napięcie w kostkach lub na grzbietach stóp.

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