Jak znaleźć optymalną pozycję do siedzenia
Nie ma jednego właściwego sposobu siedzenia na Mudita Oasis. Dobra jest każda pozycja, która wspiera Twoją praktykę. Powinna dawać poczucie stabilności i pozwalać na pozostanie w bezruchu przez dłuższy czas.
Siad skrzyżny
Siedzenie ze skrzyżowanymi nogami to pozycja odpowiednia dla wielu osób.
- Usiądź na przedniej połowie modułowej poduszki do medytacji.
- Pozwól miednicy lekko pochylić się do przodu.
- Skrzyżuj nogi w sposób, który jest dla Ciebie naturalny.
- Pozwól kolanom opaść w kierunku maty.
- Umieść bolstery pod kolanami lub udami, jeśli czujesz, że niewygodnie wiszą w powietrzu.
- Oprzyj dłonie na nogach albo na bolsterze położonym na udach (jeśli nie potrzebujesz go pod nogami).
Spróbuj zwiększyć wysokość poduszki, jeśli dolna część pleców się zaokrągla. Jeśli czujesz w niej ucisk, usiądź niżej albo przesuń biodra w tył na poduszce.
Klęk
Klęczenie może ułatwiać utrzymanie prostych pleców i wygodnej pozycji, zwłaszcza jeśli siad skrzyżny powoduje napięcie w biodrach.
- Umieść bolster między stopami.
- Uklęknij tak, aby piszczele były oparte o matę.
- Usiądź tak, żeby biodra oparły się o bolster.
- Utrzymuj kolana w wygodnej pozycji po bokach bolstera albo przed nim.
- Dodaj miękkie podparcie pod stawami skokowymi, jeśli czujesz napięcie w kostkach lub na grzbietach stóp.