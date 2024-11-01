Jak składać i przenosić Mudita Oasis
Mudita Oasis wygodnie składa się w kompaktowy zestaw do przenoszenia. Mata do medytacji zamyka się wokół pozostałych elementów. Na krótsze wyjazdy możesz też zabrać sam bolster albo poduszkę.
Jak składać i przenosić Mudita Oasis
- Umieść poduszkę do medytacji i bolstery na macie.
- Przed złożeniem upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.
- Złóż matę do medytacji.
- Użyj uchwytów, aby ściągnąć brzegi złożonej maty.
- Zamknij kołkowe zapięcia.
- Sprawdź, czy żaden element nie jest nierówno ściśnięty ani nie wystaje.
- Trzymaj za uchwyty i noś blisko ciała.
Jeśli trudno jest zamknąć zestaw, otwórz go i popraw ułożenie poduszki oraz bolsterów.