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    Jak składać i przenosić Mudita Oasis

    Mudita Oasis wygodnie składa się w kompaktowy zestaw do przenoszenia. Mata do medytacji zamyka się wokół pozostałych elementów. Na krótsze wyjazdy możesz też zabrać sam bolster albo poduszkę.

    Jak składać i przenosić Mudita Oasis

    Jak składać i przenosić Mudita Oasis

    1. Umieść poduszkę do medytacji i bolstery na macie.
    2. Przed złożeniem upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche.
    3. Złóż matę do medytacji.
    4. Użyj uchwytów, aby ściągnąć brzegi złożonej maty.
    5. Zamknij kołkowe zapięcia.
    6. Sprawdź, czy żaden element nie jest nierówno ściśnięty ani nie wystaje.
    7. Trzymaj za uchwyty i noś blisko ciała.
    Jeśli trudno jest zamknąć zestaw, otwórz go i popraw ułożenie poduszki oraz bolsterów.

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