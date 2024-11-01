Jak rozłożyć Mudita Oasis

Rozłóż Mudita Oasis na płaskiej powierzchni, w spokojnym miejscu, z wystarczającą przestrzenią wokół. Przed każdą praktyką dopasuj ustawienie do tego, jak chcesz siedzieć i jak Twoje ciało czuje się danego dnia. Jeśli rozkładasz zestaw na zewnątrz, rozważ założenie na matę pokrowca. Jeśli używasz tylko modułowej poduszki do medytacji, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi poduszki i pomiń kroki związane z matą oraz bolsterami.

Aby rozłożyć zestaw Połóż matę do medytacji na podłodze i upewnij się, że leży płasko. Umieść modułową poduszkę do medytacji na tylnej części maty. Upewnij się, że poduszka leży stabilnie. Umieść bolstery tam, gdzie będą znajdować się Twoje kolana. Dopasuj ustawienie poduszki, bolsterów i swojej pozycji tak, by siedzieć stabilnie i wygodnie. To proste ustawienie do siedzenia ze skrzyżowanymi nogami. Możesz używać Mudita Oasis również w innych pozycjach siedzących. Więcej pomysłów znajdziesz w sekcji Jak znaleźć optymalną pozycję do siedzenia.