Jak rozłożyć Mudita Oasis
Rozłóż Mudita Oasis na płaskiej powierzchni, w spokojnym miejscu, z wystarczającą przestrzenią wokół. Przed każdą praktyką dopasuj ustawienie do tego, jak chcesz siedzieć i jak Twoje ciało czuje się danego dnia. Jeśli rozkładasz zestaw na zewnątrz, rozważ założenie na matę pokrowca. Jeśli używasz tylko modułowej poduszki do medytacji, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi poduszki i pomiń kroki związane z matą oraz bolsterami.
Aby rozłożyć zestaw
- Połóż matę do medytacji na podłodze i upewnij się, że leży płasko.
- Umieść modułową poduszkę do medytacji na tylnej części maty.
- Upewnij się, że poduszka leży stabilnie.
- Umieść bolstery tam, gdzie będą znajdować się Twoje kolana.
- Dopasuj ustawienie poduszki, bolsterów i swojej pozycji tak, by siedzieć stabilnie i wygodnie.
To proste ustawienie do siedzenia ze skrzyżowanymi nogami. Możesz używać Mudita Oasis również w innych pozycjach siedzących. Więcej pomysłów znajdziesz w sekcji Jak znaleźć optymalną pozycję do siedzenia.
Po rozłożeniu
- Usiądź i weź kilka oddechów przed rozpoczęciem praktyki.
- Zwróć uwagę, czy siedzisko nie jest zbyt wysokie, zbyt niskie, zbyt twarde lub zbyt miękkie. W razie potrzeby dostosuj ustawienie: przesuń jeden element, usiądź i ponownie sprawdź, jak się czujesz. Kontynuuj, aż będzie w sam raz.