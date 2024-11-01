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    Jak zacząć medytować z Mudita Oasis

    Mudita Oasis zapewnia wsparcie ciału. Sama praktyka pozostaje prosta: usiądź, dostosuj pozycję i pozostań tak przez kilka minut.

    Jak zacząć medytować z Mudita Oasis

    Jak zacząć medytować z Mudita Oasis

    1. Usiądź wygodnie.
    2. Ustaw minutnik na kilka minut.
    3. Pozwól oczom powoli się zamknąć albo zostaw je lekko otwarte.
    4. Zauważ kontakt ciała z poduszką.
    5. Zauważ wdech i wydech.
    6. Kiedy uwaga zacznie błądzić, wróć nią do ciała albo oddechu.
    7. Pozostań w tej pozycji, dopóki minutnik nie zadzwoni.
    Po praktyce zrób sobie chwilę przerwy przed wstaniem. Zwróć uwagę, jak się czujesz. Złóż zestaw albo zostaw go w gotowości na następną sesję. Nawet krótka praktyka wystarczy, jeśli jest regularna. Zacznij od kilku minut i pozwól, żeby zaczęły przeradzać się w nawyk.

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