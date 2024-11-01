Jak zacząć medytować z Mudita Oasis
Mudita Oasis zapewnia wsparcie ciału. Sama praktyka pozostaje prosta: usiądź, dostosuj pozycję i pozostań tak przez kilka minut.
Jak zacząć medytować z Mudita Oasis
- Usiądź wygodnie.
- Ustaw minutnik na kilka minut.
- Pozwól oczom powoli się zamknąć albo zostaw je lekko otwarte.
- Zauważ kontakt ciała z poduszką.
- Zauważ wdech i wydech.
- Kiedy uwaga zacznie błądzić, wróć nią do ciała albo oddechu.
- Pozostań w tej pozycji, dopóki minutnik nie zadzwoni.
Po praktyce zrób sobie chwilę przerwy przed wstaniem. Zwróć uwagę, jak się czujesz. Złóż zestaw albo zostaw go w gotowości na następną sesję. Nawet krótka praktyka wystarczy, jeśli jest regularna. Zacznij od kilku minut i pozwól, żeby zaczęły przeradzać się w nawyk.