Jak zacząć medytować z Mudita Oasis

Usiądź wygodnie. Ustaw minutnik na kilka minut. Pozwól oczom powoli się zamknąć albo zostaw je lekko otwarte. Zauważ kontakt ciała z poduszką. Zauważ wdech i wydech. Kiedy uwaga zacznie błądzić, wróć nią do ciała albo oddechu. Pozostań w tej pozycji, dopóki minutnik nie zadzwoni.

Po praktyce zrób sobie chwilę przerwy przed wstaniem. Zwróć uwagę, jak się czujesz. Złóż zestaw albo zostaw go w gotowości na następną sesję. Nawet krótka praktyka wystarczy, jeśli jest regularna. Zacznij od kilku minut i pozwól, żeby zaczęły przeradzać się w nawyk.