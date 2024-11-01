Jak przechowywać Mudita Oasis

Przed schowaniem upewnij się, że wszystkie części są suche. Strzepnij kurz, włosy i inne zanieczyszczenia. Sprawdź, czy poszewki są wystarczająco czyste. Umieść poduszkę i bolstery na macie do medytacji. Złóż matę wokół zestawu. Użyj uchwytów, aby ściągnąć brzegi maty. Zamknij kołkowe zapięcia. Umieść zestaw w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.

Jeśli praktykujesz codziennie, możesz zostawić matę rozłożoną, a poduszkę gotową do użycia. Trzymaj zestaw w spokojnym, łatwo dostępnym miejscu. Dzięki temu praktyka, zamiast kolejnym zadaniem, staje się przestrzenią, do której z przyjemnością wracasz. Jeśli trzymasz zestaw na podłodze, upewnij się, że nie jest narażony na wilgoć, kurz i wszystko, co mogłoby poplamić lub uszkodzić materiał. Jeśli nie będziesz używać Mudita Oasis przez dłuższy czas, przechowuj go w szafie, pojemniku do przechowywania lub innym czystym, suchym miejscu. Chroń go przed kurzem, wilgocią i kontaktem z bezpośrednimi źródłami ciepła i światłem słonecznym. Nie kładź ciężkich przedmiotów na poduszce, bolsterach ani na złożonym zestawie. Długotrwały nacisk może odkształcić elementy zestawu.