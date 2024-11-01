Jak używać Mudita Oasis na zewnątrz
Możesz używać Mudita Oasis na świeżym powietrzu, zwłaszcza z opcjonalnym pokrowcem na matę.
Aby praktykować na zewnątrz
- Sprawdź, czy powierzchnia jest wystarczająco płaska.
- Unikaj mokrej trawy, błota, ostrych kamieni i powierzchni, które mogą poplamić lub uszkodzić materiał.
- Połóż pokrowiec na matę na ziemi.
- Połóż na nim matę do medytacji i naciągnij pokrowiec na jej krawędzie.
- Upewnij się, że mata leży płasko.
- Ustaw modułową poduszkę do medytacji w tylnej części maty.
- Dodaj bolstery tam, gdzie Twoje ciało potrzebuje podparcia.
- Usiądź i sprawdź, czy siedzisz stabilnie.
Po praktyce na zewnątrz
- Przed złożeniem zestawu strzepnij piasek, kurz, trawę lub drobne zanieczyszczenia.
- Jeśli zestaw jest wilgotny lub mokry, wysusz go całkowicie przed chowaniem.
- Jeśli poszewki wymagają czyszczenia, postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia.
Praktyka na świeżym powietrzu potrafi być wyzwaniem. Wiatr, dźwięki, temperatura i nierówne podłoże mogą wpływać na sygnały płynące z ciała. Dostosuj ustawienie, skróć sesję albo użyj mniejszej liczby elementów, jeśli to ułatwi praktykę. Obserwuj swoje reakcje bez przywiązywania się do nich. Nawet, jeśli irytująca mucha nie odleci, uczucie irytacji może minąć.