Jak używać Mudita Oasis na zewnątrz

Po praktyce na zewnątrz

Przed złożeniem zestawu strzepnij piasek, kurz, trawę lub drobne zanieczyszczenia.

Jeśli zestaw jest wilgotny lub mokry, wysusz go całkowicie przed chowaniem.

Jeśli poszewki wymagają czyszczenia, postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia.

Praktyka na świeżym powietrzu potrafi być wyzwaniem. Wiatr, dźwięki, temperatura i nierówne podłoże mogą wpływać na sygnały płynące z ciała. Dostosuj ustawienie, skróć sesję albo użyj mniejszej liczby elementów, jeśli to ułatwi praktykę. Obserwuj swoje reakcje bez przywiązywania się do nich. Nawet, jeśli irytująca mucha nie odleci, uczucie irytacji może minąć.