Jak używać bolsterów o regulowanej wysokości
Bolstery Mudita Oasis zapewniają dodatkowe podparcie tam, gdzie Twoje ciało go potrzebuje. Możesz używać ich pod kolanami, udami, kostkami, ramionami lub barkami. Możesz też położyć jeden z nich na udach, aby wygodnie oprzeć przedramiona podczas medytacji. Możesz na nim usiąść. Możesz usiąść na obu. Każde ustawienie, które wspiera Twoją praktykę, jest prawidłowe.
Aby podeprzeć kolana w siadzie skrzyżnym
- Usiądź na poduszce.
- Pozwól kolanom naturalnie opaść w kierunku maty.
- Umieść po jednym wałku pod każdym kolanem.
- Obracaj każdy wałek, aż obie strony poczują wsparcie.
- W miarę możliwości utrzymuj równe wsparcie po obu stronach.
- Oprzyj dłonie na nogach.
Uwaga: jeśli po jednej stronie bioder odczuwasz większe napięcie, niż po drugiej, możesz potrzebować różnych ustawień bolsterów. Dopasuj je i unikaj silnego dociskania kolana w dół.
Aby wesprzeć pozycje klęczące
Możesz użyć bolsterów do podparcia klęku.
- Usiądź z bolsterem między piętami a biodrami, jeśli siad na piętach jest niewygodny albo zbyt niski.
- Kolana i stopy mogą znajdować się po bokach bolstera.
- Możesz też zbliżyć kolana przed bolsterem i skierować łydki lekko po skosie do tyłu.
- Umieść bolster pod kostkami lub piszczelami, jeśli czujesz napięcie na wierzchach stóp.
Wskazówka: Zadbaj o wygodę kolan. Jeśli poczujesz dyskomfort, zmień pozycję.
Aby wesprzeć ramiona i barki
- Usiądź w wybranej pozycji.
- Umieść jeden bolster na udach.
- Oprzyj dłonie, nadgarstki lub przedramiona na bolsterze.
- Pozwól barkom się rozluźnić, ale zachowaj uniesiony obszar serca i mostka.
Używanie bolstera jako poduszki podróżnej
- Pojedynczy bolster jest lekki i poręczny, dlatego możesz zabrać go ze sobą, gdy nie chcesz podróżować z całym zestawem.
- Nie zastąpi go w pełni, ale może pomóc stworzyć małą oazę spokoju, jeśli masz mniej miejsca lub czasu.
Aby wesprzeć praktykę relaksacyjną
Wałki mogą wspierać proste pozycje relaksacyjne.
- Umieść jeden bolster pod kolanami podczas leżenia na plecach, aby zmniejszyć napięcie w dolnym odcinku kręgosłupa.
- Umieść jeden bolster pod górną częścią pleców i głową, a kość krzyżową wygodnie oprzyj na podłodze. Pozwól kości ogonowej wydłużyć się w kierunku stóp. Ta pozycja delikatnie rozszerza przód klatki piersiowej i może ułatwiać spokojny, głęboki oddech. Utrzymuj rozluźnioną szyję.
- Połóż się na boku ze zgiętymi nogami. Oprzyj głowę na jednym bolsterze, a drugi umieść między nogami.
- Usiądź z nogami wyciągniętymi przed siebie. Oprzyj kolana na jednym bolsterze, a drugi połóż wzdłuż na udach i kolanach tak, aby brzuch oraz żebra mogły oprzeć się na nogach lub na bolsterze, a kręgosłup mógł wydłużać się w przód.