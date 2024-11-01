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    Jak używać bolsterów o regulowanej wysokości

    Bolstery Mudita Oasis zapewniają dodatkowe podparcie tam, gdzie Twoje ciało go potrzebuje. Możesz używać ich pod kolanami, udami, kostkami, ramionami lub barkami. Możesz też położyć jeden z nich na udach, aby wygodnie oprzeć przedramiona podczas medytacji. Możesz na nim usiąść. Możesz usiąść na obu. Każde ustawienie, które wspiera Twoją praktykę, jest prawidłowe.

    Aby podeprzeć kolana w siadzie skrzyżnym

    Aby podeprzeć kolana w siadzie skrzyżnym

    1. Usiądź na poduszce.
    2. Pozwól kolanom naturalnie opaść w kierunku maty.
    3. Umieść po jednym wałku pod każdym kolanem.
    4. Obracaj każdy wałek, aż obie strony poczują wsparcie.
    5. W miarę możliwości utrzymuj równe wsparcie po obu stronach.
    6. Oprzyj dłonie na nogach.
    Uwaga: jeśli po jednej stronie bioder odczuwasz większe napięcie, niż po drugiej, możesz potrzebować różnych ustawień bolsterów. Dopasuj je i unikaj silnego dociskania kolana w dół.
    Aby wesprzeć pozycje klęczące

    Aby wesprzeć pozycje klęczące

    Możesz użyć bolsterów do podparcia klęku.

    • Usiądź z bolsterem między piętami a biodrami, jeśli siad na piętach jest niewygodny albo zbyt niski.
    • Kolana i stopy mogą znajdować się po bokach bolstera.
    • Możesz też zbliżyć kolana przed bolsterem i skierować łydki lekko po skosie do tyłu.
    • Umieść bolster pod kostkami lub piszczelami, jeśli czujesz napięcie na wierzchach stóp.
    Wskazówka: Zadbaj o wygodę kolan. Jeśli poczujesz dyskomfort, zmień pozycję.
    Aby wesprzeć ramiona i barki

    Aby wesprzeć ramiona i barki

    1. Usiądź w wybranej pozycji.
    2. Umieść jeden bolster na udach.
    3. Oprzyj dłonie, nadgarstki lub przedramiona na bolsterze.
    4. Pozwól barkom się rozluźnić, ale zachowaj uniesiony obszar serca i mostka.
    Używanie bolstera jako poduszki podróżnej

    Używanie bolstera jako poduszki podróżnej

    • Pojedynczy bolster jest lekki i poręczny, dlatego możesz zabrać go ze sobą, gdy nie chcesz podróżować z całym zestawem.
    • Nie zastąpi go w pełni, ale może pomóc stworzyć małą oazę spokoju, jeśli masz mniej miejsca lub czasu.
    Aby wesprzeć praktykę relaksacyjną

    Aby wesprzeć praktykę relaksacyjną

    Wałki mogą wspierać proste pozycje relaksacyjne.

    • Umieść jeden bolster pod kolanami podczas leżenia na plecach, aby zmniejszyć napięcie w dolnym odcinku kręgosłupa.
    • Umieść jeden bolster pod górną częścią pleców i głową, a kość krzyżową wygodnie oprzyj na podłodze. Pozwól kości ogonowej wydłużyć się w kierunku stóp. Ta pozycja delikatnie rozszerza przód klatki piersiowej i może ułatwiać spokojny, głęboki oddech. Utrzymuj rozluźnioną szyję.
    • Połóż się na boku ze zgiętymi nogami. Oprzyj głowę na jednym bolsterze, a drugi umieść między nogami.
    • Usiądź z nogami wyciągniętymi przed siebie. Oprzyj kolana na jednym bolsterze, a drugi połóż wzdłuż na udach i kolanach tak, aby brzuch oraz żebra mogły oprzeć się na nogach lub na bolsterze, a kręgosłup mógł wydłużać się w przód.

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