Jak używać bolsterów o regulowanej wysokości

Bolstery Mudita Oasis zapewniają dodatkowe podparcie tam, gdzie Twoje ciało go potrzebuje. Możesz używać ich pod kolanami, udami, kostkami, ramionami lub barkami. Możesz też położyć jeden z nich na udach, aby wygodnie oprzeć przedramiona podczas medytacji. Możesz na nim usiąść. Możesz usiąść na obu. Każde ustawienie, które wspiera Twoją praktykę, jest prawidłowe.

Aby podeprzeć kolana w siadzie skrzyżnym Usiądź na poduszce. Pozwól kolanom naturalnie opaść w kierunku maty. Umieść po jednym wałku pod każdym kolanem. Obracaj każdy wałek, aż obie strony poczują wsparcie. W miarę możliwości utrzymuj równe wsparcie po obu stronach. Oprzyj dłonie na nogach. Uwaga: jeśli po jednej stronie bioder odczuwasz większe napięcie, niż po drugiej, możesz potrzebować różnych ustawień bolsterów. Dopasuj je i unikaj silnego dociskania kolana w dół.

Aby wesprzeć pozycje klęczące Możesz użyć bolsterów do podparcia klęku. Usiądź z bolsterem między piętami a biodrami, jeśli siad na piętach jest niewygodny albo zbyt niski.

Kolana i stopy mogą znajdować się po bokach bolstera.

Możesz też zbliżyć kolana przed bolsterem i skierować łydki lekko po skosie do tyłu.

Umieść bolster pod kostkami lub piszczelami, jeśli czujesz napięcie na wierzchach stóp. Wskazówka: Zadbaj o wygodę kolan. Jeśli poczujesz dyskomfort, zmień pozycję.

Aby wesprzeć ramiona i barki Usiądź w wybranej pozycji. Umieść jeden bolster na udach. Oprzyj dłonie, nadgarstki lub przedramiona na bolsterze. Pozwól barkom się rozluźnić, ale zachowaj uniesiony obszar serca i mostka.

Używanie bolstera jako poduszki podróżnej Pojedynczy bolster jest lekki i poręczny, dlatego możesz zabrać go ze sobą, gdy nie chcesz podróżować z całym zestawem.

Nie zastąpi go w pełni, ale może pomóc stworzyć małą oazę spokoju, jeśli masz mniej miejsca lub czasu.