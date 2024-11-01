Mudita Oasis vs Mudita Oasis Memory Foam
Mudita Oasis i Mudita Oasis Memory Foam opierają się na tym samym pomyśle: to modułowe zestawy do medytacji, które pomagają stworzyć wygodną przestrzeń do praktyki. Różnica polega na miękkości wybranych elementów.
Co zawierają obie wersje
Oba zestawy mogą zawierać:
- Modułową poduszkę do medytacji z wkładami.
- Bolstery o regulowanej wysokości.
- Składaną matę do medytacji z uchwytami i zapięciem na kołki.
- Opcjonalny pokrowiec na matę.
Mudita Oasis Memory Foam zawiera dodatkową warstwę memory foam w wybranych elementach: mata do medytacji ma warstwę memory foam, dzięki czemu jest bardziej miękka pod nogami, kostkami i stopami, a wkład stabilizujący w poduszce do medytacji łączy matę kokosową z warstwą memory foam. Dzięki temu zachowuje stabilną strukturę, a jednocześnie daje bardziej miękkie odczucie.
Jakie wrażenia daje wersja standardowa
- Standardowy zestaw Mudita Oasis daje poczucie uziemienia i stabilności.
- Wkład stabilizujący z maty kokosowej podpiera biodra i chroni poduszkę przed odkształceniem. Ta wersja może być dobrym wyborem, jeśli wolisz twardsze siedzisko i bardziej wyraźny kontakt z podłożem.
Jakie wrażenia daje wersja Memory Foam
- Mudita Oasis Memory Foam daje więcej miękkości i amortyzacji.
- Warstwa memory foam sprawia, że mata jest delikatniejszym oparciem dla kostek i stóp. Dzięki warstwie memory foam we wkładzie stabilizującym siedzisko lepiej dopasowuje się do ciała. Ta wersja może być dobrym wyborem, jeśli szukasz miękkości, odciążenia stawów albo Twoja praktyka składa się z długich sesji siedzenia w bezruchu.