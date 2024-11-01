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    Mudita Oasis vs Mudita Oasis Memory Foam

    Mudita Oasis i Mudita Oasis Memory Foam opierają się na tym samym pomyśle: to modułowe zestawy do medytacji, które pomagają stworzyć wygodną przestrzeń do praktyki. Różnica polega na miękkości wybranych elementów.

    Co zawierają obie wersje

    Co zawierają obie wersje

    Oba zestawy mogą zawierać:

    1. Modułową poduszkę do medytacji z wkładami.
    2. Bolstery o regulowanej wysokości.
    3. Składaną matę do medytacji z uchwytami i zapięciem na kołki.
    4. Opcjonalny pokrowiec na matę.
    Mudita Oasis Memory Foam zawiera dodatkową warstwę memory foam w wybranych elementach: mata do medytacji ma warstwę memory foam, dzięki czemu jest bardziej miękka pod nogami, kostkami i stopami, a wkład stabilizujący w poduszce do medytacji łączy matę kokosową z warstwą memory foam. Dzięki temu zachowuje stabilną strukturę, a jednocześnie daje bardziej miękkie odczucie.
    Jakie wrażenia daje wersja standardowa

    Jakie wrażenia daje wersja standardowa

    • Standardowy zestaw Mudita Oasis daje poczucie uziemienia i stabilności.
    • Wkład stabilizujący z maty kokosowej podpiera biodra i chroni poduszkę przed odkształceniem. Ta wersja może być dobrym wyborem, jeśli wolisz twardsze siedzisko i bardziej wyraźny kontakt z podłożem.
    Jakie wrażenia daje wersja Memory Foam

    Jakie wrażenia daje wersja Memory Foam

    • Mudita Oasis Memory Foam daje więcej miękkości i amortyzacji.
    • Warstwa memory foam sprawia, że mata jest delikatniejszym oparciem dla kostek i stóp. Dzięki warstwie memory foam we wkładzie stabilizującym siedzisko lepiej dopasowuje się do ciała. Ta wersja może być dobrym wyborem, jeśli szukasz miękkości, odciążenia stawów albo Twoja praktyka składa się z długich sesji siedzenia w bezruchu.

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