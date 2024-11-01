Mudita Oasis vs Mudita Oasis Memory Foam

Co zawierają obie wersje

Oba zestawy mogą zawierać:

Modułową poduszkę do medytacji z wkładami. Bolstery o regulowanej wysokości. Składaną matę do medytacji z uchwytami i zapięciem na kołki. Opcjonalny pokrowiec na matę.

Mudita Oasis Memory Foam zawiera dodatkową warstwę memory foam w wybranych elementach: mata do medytacji ma warstwę memory foam, dzięki czemu jest bardziej miękka pod nogami, kostkami i stopami, a wkład stabilizujący w poduszce do medytacji łączy matę kokosową z warstwą memory foam. Dzięki temu zachowuje stabilną strukturę, a jednocześnie daje bardziej miękkie odczucie.