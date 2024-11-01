Czym jest Mudita Oasis
Mudita Oasis to modułowy zestaw do medytacji, który tworzy stabilną, wygodną przestrzeń do codziennej praktyki. Możesz używać samej poduszki, całego zestawu lub dowolnej kombinacji jego elementów do medytacji, ćwiczeń oddechowych, delikatnego rozciągania i innych praktyk, które wymagają wygodnego i stabilnego podparcia.
Z czego składa się Mudita Oasis
W zależności od posiadanej wersji, Twój zestaw może zawierać:
- Modułową poduszkę do medytacji z wkładami.
- Bolstery o regulowanej wysokości.
- Składaną matę do medytacji z uchwytami i zapięciem na kołki.
- Opcjonalny pokrowiec na matę.
Jak działa Mudita Oasis
Każdy element Mudita Oasis pomaga Ci zachować stabilną i wygodną pozycję w czasie codziennej praktyki. Modułowa poduszka do medytacji to ta część zestawu, na której siedzisz. Wspiera biodra i miednicę oraz pomaga utrzymać proste plecy i naturalny kształt kręgosłupa:
- Wkłady z włókna kokosowego i gryki pozwalają regulować wysokość i twardość poduszki bez przesypywania łuski gryki.
- Bolstery o regulowanej wysokości zapewniają dodatkowe podparcie tam, gdzie Twoje ciało go potrzebuje: pod kolanami, udami, kostkami, ramionami lub barkami.
- Mata do medytacji wyznacza przestrzeń do praktyki i zwiększa komfort pod stopami, kostkami oraz nogami. Po zakończeniu praktyki możesz zamknąć w niej pozostałe elementy zestawu.
- Opcjonalny pokrowiec na matę przyda się podczas praktyki na zewnątrz lub wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowej warstwy ochronnej pomiędzy matą a podłożem.
Nie musisz za każdym razem używać wszystkich elementów. Eksperymentuj i znajdź ustawienie, które danego dnia odpowiada Twoim potrzebom. Jeśli się zmienią, zmień też ustawienie zestawu.