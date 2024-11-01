Czym jest Mudita Oasis

Jak działa Mudita Oasis

Każdy element Mudita Oasis pomaga Ci zachować stabilną i wygodną pozycję w czasie codziennej praktyki. Modułowa poduszka do medytacji to ta część zestawu, na której siedzisz. Wspiera biodra i miednicę oraz pomaga utrzymać proste plecy i naturalny kształt kręgosłupa:

Wkłady z włókna kokosowego i gryki pozwalają regulować wysokość i twardość poduszki bez przesypywania łuski gryki.

pozwalają regulować wysokość i twardość poduszki bez przesypywania łuski gryki. Bolstery o regulowanej wysokości zapewniają dodatkowe podparcie tam, gdzie Twoje ciało go potrzebuje: pod kolanami, udami, kostkami, ramionami lub barkami.

zapewniają dodatkowe podparcie tam, gdzie Twoje ciało go potrzebuje: pod kolanami, udami, kostkami, ramionami lub barkami. Mata do medytacji wyznacza przestrzeń do praktyki i zwiększa komfort pod stopami, kostkami oraz nogami. Po zakończeniu praktyki możesz zamknąć w niej pozostałe elementy zestawu.

wyznacza przestrzeń do praktyki i zwiększa komfort pod stopami, kostkami oraz nogami. Po zakończeniu praktyki możesz zamknąć w niej pozostałe elementy zestawu. Opcjonalny pokrowiec na matę przyda się podczas praktyki na zewnątrz lub wtedy, gdy potrzebujesz dodatkowej warstwy ochronnej pomiędzy matą a podłożem.

Nie musisz za każdym razem używać wszystkich elementów. Eksperymentuj i znajdź ustawienie, które danego dnia odpowiada Twoim potrzebom. Jeśli się zmienią, zmień też ustawienie zestawu.