Kopie zapasowe i przywracanie danych

Jak przywrócić dane z kopii zapasowej

Otwórz aplikację Mudita Center i podłącz urządzenie Wybierz Twój Kompakt > Podgląd Kliknij Przywróć z kopii zapasowej Z listy wybierz kopię zapasową, z której chcesz przywrócić dane Kliknij ponownie Przywróć z kopii zapasowej Wprowadź hasło zabezpieczające kopię* Kliknij Potwierdź

*Uwaga! Nie ma możliwości odzyskania lub zmiany hasła do kopii zapasowej. Jeśli nie ustawiono hasła, ten krok zostanie pominięty i rozpocznie się proces przywracania