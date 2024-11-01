Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Kopie zapasowe i przywracanie danych

    Jak przywrócić dane z kopii zapasowej

    1. Otwórz aplikację Mudita Center i podłącz urządzenie
    2. Wybierz Twój Kompakt > Podgląd
    3. Kliknij Przywróć z kopii zapasowej
    4. Z listy wybierz kopię zapasową, z której chcesz przywrócić dane
    5. Kliknij ponownie Przywróć z kopii zapasowej
    6. Wprowadź hasło zabezpieczające kopię*
    7. Kliknij Potwierdź
    *Uwaga! Nie ma możliwości odzyskania lub zmiany hasła do kopii zapasowej. Jeśli nie ustawiono hasła, ten krok zostanie pominięty i rozpocznie się proces przywracania

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