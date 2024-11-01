Kopie zapasowe i przywracanie danych
Jak przywrócić dane z kopii zapasowej
- Otwórz aplikację Mudita Center i podłącz urządzenie
- Wybierz Twój Kompakt > Podgląd
- Kliknij Przywróć z kopii zapasowej
- Z listy wybierz kopię zapasową, z której chcesz przywrócić dane
- Kliknij ponownie Przywróć z kopii zapasowej
- Wprowadź hasło zabezpieczające kopię*
- Kliknij Potwierdź
*Uwaga! Nie ma możliwości odzyskania lub zmiany hasła do kopii zapasowej. Jeśli nie ustawiono hasła, ten krok zostanie pominięty i rozpocznie się proces przywracania