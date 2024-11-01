Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Aplikacja Kalendarza

    Jak utworzyć wydarzenie w Kalendarzu

    1. Wybierz dzisiejszą datę na ekranie głównym*
    2. Użyj strzałek w lewo i prawo, aby wybrać miesiąc
    3. Wybierz dzień, w którym chcesz dodać wydarzenie
    4. Wybierz ikonę Plusa
    5. Wybierz Dodaj tytuł, aby nadać wydarzeniu nazwę
    6. Użyj strzałek góra/dół, aby ustawić godzinę rozpoczęcia
    7. Użyj strzałek góra/dół, aby ustawić godzinę zakończenia
    8. Wybierz Utwórz
    *Możesz także odkryć ikonę aplikacji, aby uzyskać do niej dostęp poprzez wybór Aplikacje, a następnie Kalendarz

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