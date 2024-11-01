Aplikacja Kalendarza
Jak utworzyć wydarzenie w Kalendarzu
- Wybierz dzisiejszą datę na ekranie głównym*
- Użyj strzałek w lewo i prawo, aby wybrać miesiąc
- Wybierz dzień, w którym chcesz dodać wydarzenie
- Wybierz ikonę Plusa
- Wybierz Dodaj tytuł, aby nadać wydarzeniu nazwę
- Użyj strzałek góra/dół, aby ustawić godzinę rozpoczęcia
- Użyj strzałek góra/dół, aby ustawić godzinę zakończenia
- Wybierz Utwórz
*Możesz także odkryć ikonę aplikacji, aby uzyskać do niej dostęp poprzez wybór Aplikacje, a następnie Kalendarz