Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Organizacja

    Jak utworzyć alarm

    1. Wybierz Aplikacje
    2. Wybierz Alarm
    3. Wybierz Utwórz alarm
    4. Możesz edytować nazwę, dźwięk oraz dni, w które ma się powtarzać*
    5. Wybierz Utwórz
    *Długość drzemki jest stała i wynosi 5 minut.

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