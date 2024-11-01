Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Zarządzanie kontaktami

    Jak zablokować kontakt na Kompakcie

    1. Wybierz Telefon
    2. Wybierz Kontakty
    3. Wybierz kontakt, który chcesz zablokować
    4. Wybierz ikonę Ołówka
    5. Wybierz ikonę Blokowania
    6. Wybierz Zablokuj kontakt

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