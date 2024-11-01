Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Zarządzanie kontaktami

    Jak utworzyć plik CSV za pomocą Outlook

    1. Na komputerze zaloguj się do konta Outlook za pomocą Microsoft ID
    2. Kliknij ikonę Osoby
    3. Kliknij Zarządzaj kontaktami
    4. Kliknij Eksportuj
    5. Kliknij Eksportuj
    6. Plik CSV powinien pojawić się w folderze Pobrane

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