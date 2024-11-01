Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Zarządzanie kontaktami

    Jak importować kontakty z pliku CSV lub vCard

    Zanim zaczniesz, musisz utworzyć plik CSV za pomocą Outlook, utworzyć vCard za pomocą konta Google lub utworzyć vCard (plik VCF) za pomocą iCloud.

    1. Otwórz aplikację Mudita Center na komputerze i podłącz Mudita Kompakt
    2. W sekcji Twój Kompakt > Kliknij Kontakty
    3. Kliknij Importuj kontakty
    4. Kliknij Prześlij plik CSV lub vCard
    5. Wybierz plik CSV lub vCard z komputera
    6. Zaznacz kontakty, które chcesz zaimportować, lub wybierz Wszystkie kontakty
    7. Kliknij Importuj wybrane kontakty, aby przesłać kontakty na telefon*
    *Ważne - nie odłączaj telefonu podczas importowania.

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