Zarządzanie kontaktami
Jak importować kontakty z pliku CSV lub vCard
Zanim zaczniesz, musisz utworzyć plik CSV za pomocą Outlook, utworzyć vCard za pomocą konta Google lub utworzyć vCard (plik VCF) za pomocą iCloud.
- Otwórz aplikację Mudita Center na komputerze i podłącz Mudita Kompakt
- W sekcji Twój Kompakt > Kliknij Kontakty
- Kliknij Importuj kontakty
- Kliknij Prześlij plik CSV lub vCard
- Wybierz plik CSV lub vCard z komputera
- Zaznacz kontakty, które chcesz zaimportować, lub wybierz Wszystkie kontakty
- Kliknij Importuj wybrane kontakty, aby przesłać kontakty na telefon*
*Ważne - nie odłączaj telefonu podczas importowania.