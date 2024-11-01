Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Aplikacja Map

    Jak pobrać mapę

    Jak wyświetlić region lub kraj w aplikacji Mapy? Musisz najpierw pobrać odpowiednią mapę. Wymagane jest połączenie z internetem. Po pobraniu mapy możesz korzystać z niej offline.

    1. Wybierz Aplikacje
    2. Wybierz Mapy > wybierz Kontynuuj*
    3. Wybierz ikonę Menu
    4. Wybierz Zarządzaj mapami
    5. Wybierz ikonę Szukaj**
    6. Wpisz nazwę kraju lub regionu
    7. Wybierz ikonę Pobierania
    *Tylko przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Mapy **Możesz też wybrać Wszystkie mapy i wskazać interesujący Cię region

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