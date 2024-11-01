Aplikacja Map
Jak pobrać mapę
Jak wyświetlić region lub kraj w aplikacji Mapy? Musisz najpierw pobrać odpowiednią mapę. Wymagane jest połączenie z internetem. Po pobraniu mapy możesz korzystać z niej offline.
- Wybierz Aplikacje
- Wybierz Mapy > wybierz Kontynuuj*
- Wybierz ikonę Menu
- Wybierz Zarządzaj mapami
- Wybierz ikonę Szukaj**
- Wpisz nazwę kraju lub regionu
- Wybierz ikonę Pobierania
*Tylko przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Mapy **Możesz też wybrać Wszystkie mapy i wskazać interesujący Cię region