Krok po kroku
Kilka prostych sposobów na zachowanie spokoju jesienią.
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Koniec lata często oznacza więcej wczesnych spotkań, deadline'ów i czasu przed ekranem. Brzęk powiadomień i niebieskie światło stają się znów częścią codzienności. Jeśli chcesz spędzić jesienne miesiące w skupieniu i dobrym samopoczuciu, zbuduj zdrowsze nawyki i utrzymaj je z pomocą urządzeń Mudita.
Cyfrowe rozpraszacze
Powiadomienia i przewijanie ekranu kradną uwagę w czasie pracy, nauki i spotkań z bliskimi.
Wibrujący nadgarstek
Smartwatch sprawia, że jeszcze trudniej uwolnić się od smartfona. 100 proc. dostępności oznacza 0 proc. obecności.
Poranki online
Jeśli od razu po przebudzeniu sięgasz po telefon, stres i cudze priorytety kształtują Twój dzień.
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Kilka prostych sposobów na zachowanie spokoju jesienią.
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