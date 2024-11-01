Spokojny powrót do codzienności. Nawet 26% taniej. Sprawdź ofertę

    Łagodny powrót do rutyny

    Powakacyjny powrót do codziennych zadań nie musi być przytłaczający. Zadbaj o higienę snu i koncentrację z pomocą minimalistycznych urządzeń Mudita.

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    Mudita Kompakt trzymany w dłoni

    Jesień bez przebodźcowania

    Koniec lata często oznacza więcej wczesnych spotkań, deadline'ów i czasu przed ekranem. Brzęk powiadomień i niebieskie światło stają się znów częścią codzienności. Jeśli chcesz spędzić jesienne miesiące w skupieniu i dobrym samopoczuciu, zbuduj zdrowsze nawyki i utrzymaj je z pomocą urządzeń Mudita.

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    Cyfrowe rozpraszacze

    Powiadomienia i przewijanie ekranu kradną uwagę w czasie pracy, nauki i spotkań z bliskimi.

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    Wibrujący nadgarstek

    Smartwatch sprawia, że jeszcze trudniej uwolnić się od smartfona. 100 proc. dostępności oznacza 0 proc. obecności.

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    Poranki online

    Jeśli od razu po przebudzeniu sięgasz po telefon, stres i cudze priorytety kształtują Twój dzień.

    Mężczyzna sprawdzający telefon w domu

    Stworzone do codziennego użytku

    Wdrożenie nowych, zdrowych nawyków wymaga zmian. Zobacz, jak Społeczność Mudita żyje na co dzień z pomocą minimalistycznej technologii.

    Krok po kroku

    Kilka prostych sposobów na zachowanie spokoju jesienią.

    Mudita Kompakt

    Praca, nauka i zabawa w skupieniu.

    Minimalistyczny telefon z autorskim systemem bez rozpraszaczy i przyjaznym dla oczu ekranem E Ink®. Mniej scrollowania, bez utraty najważniejszych funkcji.

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    Mudita Kompakt na biurku

    Budziki Mudita

    Kilka godzin rzutuje na cały dzień.

    O spokojny poranek trzeba zadbać jeszcze przed snem. Pozbądź się smartfona z sypialni i wstań dzięki łagodnym, narastającym dźwiękom wielofunkcyjnych budzików Mudita.

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    Budzik Mudita na szafce nocnej

    Zegarki Mudita

    Czasomierze dla ceniących czas.

    Sprawdzenie godziny bez przeglądania powiadomień? Czas do tego wrócić. Dlatego powstały zegarki automatyczne Mudita: szwajcarskie i japońskie mechanizmy, stonowane barwy, nagradzany design.

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    Lepsze narzędzia, lepsze ceny, lepsze nawyki

    Skorzystaj z 15% rabatu na nieprzecenione produkty w Mudita Store lub wybierz jeszcze bardziej korzystną ofertę:

    Mudita Kompakt i Mudita Harmony 2

    KOMPLETNY RESET NAWYKÓW

    Zbuduj zdrowe nawyki od pierwszej do ostatniej sekundy dnia. Ogranicz rozpraszacze i ochroń swój układ nerwowy przed powakacyjnym przebodźcowaniem.

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    Chcesz mieć spokojną jesień? Zacznij już dziś

    Zachowaj rytm lata mimo powrotu jesiennych obowiązków. Ochroń swój spokój z pomocą minimalistycznych narzędzi.

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