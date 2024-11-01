Jesień bez przebodźcowania

Koniec lata często oznacza więcej wczesnych spotkań, deadline'ów i czasu przed ekranem. Brzęk powiadomień i niebieskie światło stają się znów częścią codzienności. Jeśli chcesz spędzić jesienne miesiące w skupieniu i dobrym samopoczuciu, zbuduj zdrowsze nawyki i utrzymaj je z pomocą urządzeń Mudita.