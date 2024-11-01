Zobacz MuditaOS K 2.0 w akcji
Zobacz, jak żyć minimalistycznie, ale na własnych zasadach, z pomocą Mudita Kompakt.
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To Ty zdecydujesz, jaki ma być Twój telefon: wybierz absolutną prostotę lub dodaj narzędzia, których potrzebujesz. Nowe oprogramowanie Mudita Kompakt oferuje minimalizm na Twoich zasadach i możliwości wyboru, jakich nie oferował dotąd żaden z podobnych telefonów.
Dopasuj ekran główny do swoich potrzeb. Przełączaj się między ekranem Kalm a Standardowym, wybierając układ ikon lub tekstu na ekranie głównym.
Niezależnie od tego, czy Kompakt jest Twoim głównym, czy dodatkowym telefonem, dzięki dwukierunkowej synchronizacji plan dnia będziesz mieć zawsze pod ręką.
Zdecyduj, jakie narzędzia chcesz mieć w telefonie. Przejrzyj i zainstaluj aplikacje od Mudita i naszej Społeczności, dostosowane do ekranu E Ink® i dostępne do zainstalowania bezpośrednio przez Kompakt.
Potrzebujesz aplikacji, której nie ma w InkApps? Zainstaluj kompatybilną aplikację przez Mudita Center i zarządzaj nią bezpośrednio w telefonie: będziesz móc odinstalować te niepotrzebne lub zamkniesz działające w tle.
Użyj własnych plików audio jako dzwonków. Możesz przypisać osobne dźwięki do różnych kart SIM i od razu wiedzieć, na który numer przychodzi połączenie.
Zdecyduj, co oznacza dla Ciebie bycie offline. Teraz osobno wybierzesz, czy aparat i Bluetooth mają pozostawać aktywne po włączeniu trybu Offline+.
Wybierz jedną z tapet zaprojektowanych specjalnie dla Mudita Kompakt, a jeśli zauważysz tzw. „ghosting”, odśwież ekran wygodną funkcją Force Refresh.