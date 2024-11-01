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    Już jesienią: MuditaOS K 2.0

    To Ty zdecydujesz, jaki ma być Twój telefon: wybierz absolutną prostotę lub dodaj narzędzia, których potrzebujesz. Nowe oprogramowanie Mudita Kompakt oferuje minimalizm na Twoich zasadach i możliwości wyboru, jakich nie oferował dotąd żaden z podobnych telefonów.

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    Minimalizm na Twoich zasadach

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    Wybierz swój launcher

    Dopasuj ekran główny do swoich potrzeb. Przełączaj się między ekranem Kalm a Standardowym, wybierając układ ikon lub tekstu na ekranie głównym.

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    Synchronizuj Kalendarz Google

    Niezależnie od tego, czy Kompakt jest Twoim głównym, czy dodatkowym telefonem, dzięki dwukierunkowej synchronizacji plan dnia będziesz mieć zawsze pod ręką.

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    Odkryj InkApps

    Zdecyduj, jakie narzędzia chcesz mieć w telefonie. Przejrzyj i zainstaluj aplikacje od Mudita i naszej Społeczności, dostosowane do ekranu E Ink® i dostępne do zainstalowania bezpośrednio przez Kompakt.

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    Zarządzaj aplikacjami na Androida

    Potrzebujesz aplikacji, której nie ma w InkApps? Zainstaluj kompatybilną aplikację przez Mudita Center i zarządzaj nią bezpośrednio w telefonie: będziesz móc odinstalować te niepotrzebne lub zamkniesz działające w tle.

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    Ustaw własne dzwonki

    Użyj własnych plików audio jako dzwonków. Możesz przypisać osobne dźwięki do różnych kart SIM i od razu wiedzieć, na który numer przychodzi połączenie.

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    Dostosuj tryb Offline+

    Zdecyduj, co oznacza dla Ciebie bycie offline. Teraz osobno wybierzesz, czy aparat i Bluetooth mają pozostawać aktywne po włączeniu trybu Offline+.

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    Spersonalizuj i odśwież ekran

    Wybierz jedną z tapet zaprojektowanych specjalnie dla Mudita Kompakt, a jeśli zauważysz tzw. „ghosting”, odśwież ekran wygodną funkcją Force Refresh.

    Zobacz MuditaOS K 2.0 w akcji

    Zobacz, jak żyć minimalistycznie, ale na własnych zasadach, z pomocą Mudita Kompakt.

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    Bądź wśród pierwszych, którzy dowiedzą się o premierze MuditaOS K 2.0.

    Bez spamu. Tylko aktualności o MuditaOS K 2.0, inspiracje dotyczące minimalistycznej technologii oraz oferty i wiadomości od Mudita.

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    Bez spamu. Tylko aktualności o MuditaOS K 2.0, inspiracje dotyczące minimalistycznej technologii oraz oferty i wiadomości od Mudita.

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    • Więcej informacji o nadchodzących funkcjonalnościach
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