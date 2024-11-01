Już jesienią: MuditaOS K 2.0

To Ty zdecydujesz, jaki ma być Twój telefon: wybierz absolutną prostotę lub dodaj narzędzia, których potrzebujesz. Nowe oprogramowanie Mudita Kompakt oferuje minimalizm na Twoich zasadach i możliwości wyboru, jakich nie oferował dotąd żaden z podobnych telefonów.