MUDITA CENTER – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym informujemy Cię, że jeżeli jesteś naszym Klientem, przetwarzamy w związku z tym Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Mudita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000467620, której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252558282, REGON: 146767613, o kapitale zakładowym 1 040 000,00 PLN. (dalej: „Administrator lub Mudita”). W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować się z nami przez e-mail: [email protected] lub pisemnie na nasz adres wskazany w pkt 1.

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach



cel przetwarzania podstawa prawna przetwarzania dla użytkowników oprogramowania Mudita udostępnienie i umożliwienie korzystania z oferowanego oprogramowania niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) analiza przekazanych danych wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dla użytkowników strony internetowej i forum Mudita niezbędne pliki cookies nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pliki cookies marketingowe, analityczne lub pochodzące od naszych partnerów nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przekazywanie informacji marketingowych i promocyjnych w tym od naszych partnerów nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wykonanie zawartej z nami umowy (korzystanie z forum) niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) sprzedaż doprowadzenie do zawarcia z nami umowy niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wykonanie zawartej z nami umowy i obsługa reklamacji dotyczących zawartych z nami umów niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) realizacja usług dodatkowych nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przekazywanie informacji marketingowych i promocyjnych w tym od naszych partnerów nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) kierowane do nas zapytania udzielenie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularze kontaktowe, za pośrednictwem forum, emaila lub telefon nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ogólne w celach analitycznych [np.: doboru usług do potrzeb naszych Klientów; optymalizacji naszych produktów/usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, badania satysfakcji naszych Klientów i określania jakości naszej obsługi] nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (tj. cele dowodowe) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przechowywanie dokumentacji księgowej nasze zobowiązanie do przechowywania dokumentacji księgowej wynikające z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej)



Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

4. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) pracownikom i współpracownikom,

b) podmiotom powiązanym i współpracującym, w tym naszym partnerom,

c) podmiotom obsługującym naszą działalność oraz nasze projekty, w tym pod kątem prawnym, księgowym, audytowym, informatycznym, logistycznym, marketingowym, itp.

Jak długo Twoje dane osobowe są przechowywane?

5. Twoje dane osobowe przetwarzane są:

a) w związku z zawarciem i realizacją umowy czy świadczeniem innych usług (korzystanie ze strony/forum Mudita, użytkowanie oprogramowania, sprzedaż produktów, niezbędne pliki cookies) – na czas niezbędny do wykonania umowy;

b) przekazane na podstawie zgody (związane z plikami cookies lub dane marketingowe) do czasu cofnięcia zgody lub do czasu gdy ich dalsze przetwarzanie będzie niecelowe;

c) związanych z udzieleniem odpowiedzi na Twoje zapytania - na czas niezbędny do wykonania zobowiązania oraz na czas niezbędny do realizacji naszych celów;

d) w celach dowodowych dla ustalenia istnienia roszczeń, ich dochodzenia lub przed nimi obrony – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do czasu gdy po ich prawomocnym zakończeniu nie będą już przysługiwały nadzwyczajne środki zaskarżenia (okres ten określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego);

e) w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy Ordynacji podatkowej);

f) na potrzeby analityczne - na czas niezbędny do realizacji naszych celów.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

6. Przysługuje Ci prawo:

a) dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;

c) do usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;

d) ograniczenia przetwarzania danych: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) do przenoszenia danych;

g) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

h) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Jak wykonać przysługujące Ci prawa dotyczące danych osobowych?

7. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod dane kontaktowe wskazane w pkt 2. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

8. Zawarcie z nami umowy jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest warunkiem do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie z nami umowy.

Cookies

9. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są pobierane na Twój komputer, aby poprawić Twoje wrażenia z korzystania z naszej strony. Służą one także do wielu innych funkcji. Są bardzo ważne przy odpowiednim działaniu większości stron internetowych, w tym takich, gdzie logujemy się na swoje konto. Te pliki identyfikują komputer i użytkownika, nie są to programy szkodliwe ani łączone z żadnymi danymi prywatnymi.

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Informacje dodatkowe

10. Administrator nie przekazuje i nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Pracownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jedynym wyjątkiem może być przekazanie danych Stanów Zjednoczonych (na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnych z Decyzją wykonawcza Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)), co wynika z faktu, że dane Pracownika mogą trafić na serwery dostawców aplikacji, oprogramowania i usług IT, znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.