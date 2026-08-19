INFORMACJA O PRYWATNOŚCI – URZĄDZENIE: MUDITA KOMPAKT

Wersja z dnia: 19.08.2026 r.

Dziękujemy za wybranie naszej marki telefonów. Mudita skupia się na dostarczaniu produktów wysokiej jakości przy jednoczesnym poszanowaniu Państwa prywatności. Wierzymy, że ochrona danych osobowych jest istotna, dlatego staramy się minimalizować ich przetwarzanie i zapewnić Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych produktów.

Niniejszy dokument wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz jakie mają Państwo prawa związane z ich przetwarzaniem. Naszym celem jest zapewnienie przejrzystości i jasności w kwestiach związanych z prywatnością, aby mogli Państwo czuć się bezpiecznie, korzystając z naszych produktów.

Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć gromadzenie danych osobowych do minimum. W sytuacjach, gdy jest to możliwe i ekonomicznie uzasadnione, korzystamy z technologii, które nie wymagają przechowywania przez nas informacji o użytkownikach. Jednakże, jeśli zbieranie danych jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszych produktów i usług, robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadając odpowiednią podstawę prawną i kierując się dobrymi praktykami rynkowymi w zakresie ochrony prywatności.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią niniejszej informacji o prywatności i skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

1. CZEGO DOTYCZY NINIEJSZY DOKUMENT?

Zwracamy uwagę, że niniejsza „Informacja o prywatności” obejmuje przetwarzanie danych osobowych związane wyłącznie z korzystaniem z zakupionego przez Państwa telefonu (Mudita Kompakt) i nie dotyczy przetwarzania danych osobowych związanego z korzystaniem przez Państwa z usługi Mudita Center. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi Mudita Center można uzyskać pod adresem: .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wskazanych w pkt 4 poniżej.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Państwa z zakupionego telefonu jest – Mudita sp. z o.o., ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa, KRS: 0000467620, NIP: 5252558282 (dalej: „Mudita” lub „My”).

3. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Mudita za pośrednictwem adresu e-mail: lub pisemnie na adres wskazany w pkt 2 powyżej.

Na każdą wiadomość staramy się odpowiadać sprawnie, jednak w bardziej skomplikowanych przypadkach proces ten może zająć więcej czasu. Mudita może ponadto poprosić Państwa o dodatkowe informacje, aby należycie zidentyfikować Państwa tożsamość, udzielić pełnej odpowiedzi lub w szczególnych sytuacjach poinformować, że potrzebuje więcej czasu na jej udzielenie.

4. W JAKICH CELACH MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI OKRES?

4.1 Zapewnienie prawidłowego działania urządzenia

[Cel] Dbając o prawidłowe działanie naszych urządzeń, możemy przetwarzać dane osobowe, aby zapewnić Państwu wsparcie techniczne i naprawę błędów, informować o dostępnych aktualizacjach oprogramowania, a także zweryfikować ważność gwarancji i realizować zgłoszenia gwarancyjne. Ponadto, jeżeli wyrażą Państwo zgodę - w przypadku wystąpienia błędów oraz aktywnej transmisji danych, dane dotyczące urządzenia oraz błędu będą automatycznie przesyłane do nas przez urządzenie w celu możliwości ich diagnozy i ulepszania naszych produktów.

[Kategorie danych] W takich sytuacjach Mudita będzie mogła przetwarzać w szczególności dane zawarte w logach systemowych, numer IMEI, inne identyfikatory charakterystyczne dla urządzenia, aplikacji i sieci.

[Podstawa prawna / okres przetwarzania] Przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy lub do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w szczególności w postaci stałego ulepszania naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Mudita może przetwarzać te dane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, z wyjątkiem numeru IMEI, który przechowywany będzie bezterminowo, aby zapewnić niepowtarzalność identyfikacji naszych urządzeń.

4.2 Zapobieganie nadużyciom oraz dochodzenie i obrona przed roszczeniami

[Cel] Staramy się wykrywać oszustwa i próby innego niedozwolonego wykorzystania urządzeń, naruszenia przysługujących nam praw itp. oraz im zapobiegać, a także obsługujemy ewentualne zgłoszenia dot. naruszeń prawa. Ponadto możemy podejmować działania związane z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń przez Mudita lub podejmować działania w celu obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko Mudita.

[Kategorie danych] Aby móc efektywnie realizować powyższe cele możemy przetwarzać dane osobowe, w tym w szczególności dane zawarte w logach systemowych, numer IMEI, inne identyfikatory charakterystyczne dla urządzenia, aplikacji i sieci, a także informacja co do rynku, na którym zostało wprowadzone dane urządzenie.

[Podstawa prawna / okres przetwarzania] Przetwarzanie danych w powyższych celach jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Mudita, polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Mudita, a także zapobiegania oszustwom, niewłaściwemu użytkowaniu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Mudita może przetwarzać dane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Mudita lub wobec Mudita, przewidziany przepisami prawa.

4.3 Aplikacja „Mapy”

[Cel] Dostarczenie z naszych serwerów na Państwa urządzenia aktualnych map, udostępnianych przez OpenStreetMap, wymaga transmisji danych przez sieć komórkową lub Wi-Fi / WLAN oraz identyfikacji urządzenia.

[Kategorie danych] Aby dostarczyć na Państwa urządzenia mapy, możemy przetwarzać dane identyfikacyjne urządzenia, w tym numer IMEI.

[Podstawa prawna / okres przetwarzania] Przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie lub zmierzających do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Mudita może przetwarzać te dane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów.

Jeżeli korzystają Państwo z aplikacji „Mapy”, lokalizacja urządzenia może być ustalana z wykorzystaniem systemu łączności satelitarnej (GPS), a – po dobrowolnym włączeniu przez użytkownika funkcji wspomaganego GPS (A-GPS) – również przy wykorzystaniu pomocniczych danych pobieranych przez sieć (np. dane o położeniu satelitów lub przybliżona lokalizacja wynikająca z infrastruktury sieciowej). Zgoda na aktywowanie funkcji A-GPS może być udzielona oraz wycofana w ustawieniach urządzenia.

Mudita nie gromadzi ani nie utrwala danych lokalizacyjnych użytkownika w tym zakresie. Dane te są przetwarzane wyłącznie na urządzeniu użytkownika lub w ramach usług systemowych.

5. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez Mudita podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: podmioty zapewniające wsparcie IT, w tym m. in. dostawcy hostingu, a także profesjonalni doradcy, tj. prawnicy i audytorzy.

Mudita może także przekazywać Państwa dane osobowe lokalnym lub zagranicznym organom administracji publicznej oraz organom ścigania, jeśli będzie to wymagane przez prawo. Organy te mogą znajdować się zarówno w Państwa kraju zamieszkania, jak i za granicą.

6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI / PROFILOWANIE

Nie będą wobec Państwa podejmowane decyzje opierające się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

7. PRAWA PODMIOTU DANYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu – na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów – następujące prawa:

prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

prawo żądania sprostowania danych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

przenoszenia danych, które Państwo dostarczyli i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia co do sposobu przetwarzania danych osobowych przez Mudita, możliwe jest skierowanie skargi do odpowiedniego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, których lista znajduje się pod tym linkiem: .

W celu realizacji powyższych uprawnień, powinni Państwo skontaktować się z Mudita w sposób określony w pkt 3. Na Państwa zapytania odpowiemy w terminach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

8. CZY DANE SĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Dane osobowe będą co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane mogą być jednak przekazane do partnerów Mudita, którzy przetwarzają je poza EOG, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze współpracą Mudita z tymi partnerami.

Mudita korzysta w takich sytuacjach z wszelkich możliwych środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych, w tym w szczególności poprzez przekazywanie danych osobowych do krajów, co do których Komisja Europejska decyzją stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku takiej decyzji - bezpieczeństwo danych osobowych zapewnią stosowane przez Mudita zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Więcej informacji dotyczących stosowanych zabezpieczeń, w tym ich kopię, można uzyskać kontaktując się z Mudita w sposób wskazany w pkt 3 powyżej.

9. INNE INFORMACJE DOT. PRYWATNOŚCI

9.1 Aplikacja „Pogoda”

Jeżeli korzystają Państwo z aplikacji „Pogoda” jedynie w celu sprawdzenia warunków pogodowych dla konkretnego miasta, nie będą przetwarzane Państwa dane osobowe.

Zwracamy jednak uwagę, że w sytuacji korzystania z aplikacji „Pogoda” w trybie umożliwiającym sprawdzenie prognozy na podstawie bieżącej lokalizacji urządzenia, w pewnym zakresie mogą być przetwarzane dane dot. lokalizacji urządzenia przez podmioty trzecie dostarczające dane pogodowe oraz lokalizacyjne. Dane lokalizacyjne mogą być ustalane z wykorzystaniem systemu GPS lub – po dobrowolnym włączeniu przez użytkownika funkcji wspomaganego GPS (A-GPS) – również z użyciem pomocniczych danych pobieranych przez sieć (np. dane o położeniu satelitów lub przybliżona lokalizacja wynikająca z infrastruktury sieciowej).

Poniżej znajdą Państwo listę podmiotów, stanowiących źródła danych wykorzystywanych w ramach aplikacji „Pogoda” - zachęcamy do odwiedzenia ich witryn i zapoznania się z ich informacjami nt. prywatności:

Mapbox (dane lokalizacyjne):

OpenUV (UV indeks):

OpenWeather (dane pogodowe):

Zwracamy uwagę, że wszelkie dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych przez wskazanych dostawców nie były przez nas weryfikowane, a powyższe linki zostały zamieszczone jedynie w celu ułatwienia Państwu dostępu do treści dokumentów. Mudita nie odpowiada za ich treść.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na użycie danych dot. lokalizacji w ustawieniach urządzenia. Mudita nie ponosi odpowiedzialności za działanie ani za wykorzystanie danych przez strony trzecie oraz nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń w tym zakresie.

9.2 Aplikacja „Kalendarz”

Jeżeli korzystają Państwo z aplikacji „Kalendarz” wyłącznie lokalnie, bez połączenia jej z Kalendarzem Google (np. w celu sprawdzania daty, przeglądania lub zapisywania wydarzeń), informacje o wydarzeniach i kalendarzach są przechowywane wyłącznie na urządzeniu.

Mogą Państwo jednak dobrowolnie połączyć aplikację „Kalendarz” z Kalendarzem Google. W tym celu zostaną Państwo poproszeni o udzielenie dostępu do konta Google z wykorzystaniem mechanizmu autoryzacji Google. Aplikacja nie uzyskuje dostępu do hasła do konta Google. W celu obsługi synchronizacji aplikacja wykorzystuje techniczne tokeny autoryzacyjne, które są przechowywane lokalnie na urządzeniu.

Po włączeniu synchronizacji dane z Kalendarza Google mogą być pobierane i wyświetlane w aplikacji „Kalendarz” na urządzeniu. Może to obejmować informacje o kalendarzach i wydarzeniach, a w szczególności nazwę kalendarza, tytuł wydarzenia, datę i godzinę, opis, lokalizację oraz uczestników. W zależności od zakresu udzielonych uprawnień synchronizacja może obejmować również tworzenie, zmianę lub usuwanie wydarzeń albo kalendarzy w Kalendarzu Google.

Dane kalendarzowe są przechowywane lokalnie na urządzeniu. Inne aplikacje mogą uzyskać do nich dostęp w zakresie wynikającym z uprawnień przyznanych im w systemie operacyjnym. Uprawnieniami tymi mogą Państwo zarządzać w ustawieniach urządzenia.

Korzystanie z synchronizacji z Kalendarzem Google wiąże się z korzystaniem z usług Google. Przetwarzanie danych przez Google odbywa się zgodnie z zasadami prywatności stosowanymi przez Google. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w odpowiednim dokumencie Google dot. prywatności i ochrony danych osobowych.

W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć synchronizację, usunąć powiązanie z kontem Google lub cofnąć udzielone uprawnienia w ustawieniach konta Google. Po wyłączeniu synchronizacji aplikacja nie będzie pobierać nowych danych z Kalendarza Google ani przesyłać do niego zmian. Dane zapisane lokalnie na urządzeniu pozostaną dostępne do czasu ich usunięcia.

9.3 Uwierzytelnianie odciskiem palca

W celu zabezpieczenia danych i informacji znajdujących się na Państwa urządzeniach, mogą Państwo aktywować kontrolę dostępu za pomocą czytnika linii papilarnych.

Mudita w żaden sposób nie przetwarza danych związanych z używaniem tej funkcjonalności, nie może uzyskać dostępu do informacji o odciskach palców ani nie są one przechowywane na naszych serwerach. Wszelkie informacje niezbędne do korzystania z uwierzytelniania za pomocą czytnika linii papilarnych są gromadzone oraz przechowywane lokalnie na Państwa urządzeniach, a za ich pomocą nie jest możliwe odtworzenie rzeczywistego odcisku palca.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć obrazy linii papilarnych / odcisków palca oraz model linii papilarnych / odcisku palca w Ustawieniach urządzenia. Dane te będą przechowywane w pamięci urządzenia do czasu ich usunięcia.

9.4 Kompakt OS API

Kompakt OS API zapewnia możliwość przeniesienia danych (np. kontakty, wiadomości SMS, zdjęcia) znajdujących się na telefonie na inne urządzenia (np. laptop) oraz Mudita Center. Jeżeli zdecydują się Państwo na przeniesienie danych do Mudita Center, będziemy mogli przetwarzać te dane, aby zapewnić należyte działanie funkcjonalności.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi Mudita Center można uzyskać pod adresem: .

9.5 Pozostałe aplikacje

Wszelkie inne fabryczne aplikacje i funkcjonalności, które nie zostały opisane w niniejszym dokumencie gromadzą dane i informacje wyłącznie lokalnie, na Państwa urządzeniach. Oznacza to, że Mudita nie przetwarza danych osobowych w związku z korzystaniem z tych aplikacji i funkcjonalności oraz nie są one przechowywane na naszych serwerach.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza wersja Informacji o prywatności obowiązuje od dnia 16.11.2026 r.

W związku z rozwojem marki oraz aktualizacjami urządzenia, Mudita zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej informacji o prywatności.