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Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, a także treści nieprawdziwych, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom, mogących zaszkodzić działalności i renomie Mudita oraz mogących negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu.

W przypadku naruszenia postanowienia 3.1 powyżej Mudita jest uprawniona do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia (według swojego uznania) Konta Użytkownika, który dokonuje takiego naruszenia.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego Serwisie (w tym posty i komentarze); a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

Użytkownik ma świadomość zagrożeń związanych z siecią Internet, takich jak np. możliwość zainfekowania wirusem komputerowym czy przejęcia hasła do Konta Użytkownika oraz mogących powstać z tego powodu szkód. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie, w tym do nieujawniania ich takim osobom.

W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt 3.4 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Mudita na następujący adres e-mail: .

Mudita dołoży starań, aby w miarę możliwości zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mudita zastrzega jednak możliwość wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności związanych z pracami technicznymi dotyczących Serwisu lub z ewentualnymi awariami. Za niedziałanie lub przerwy w działaniu Serwisu Mudita nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności.

Mudita informuje, że niespełnienie przez sprzęt lub sieć, z których korzysta Użytkownik, wymagań określonych w Regulaminie, a także inne problemy lub ograniczenia techniczne takiego sprzętu lub sieci, mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub wpływać negatywnie na jakość i ciągłość korzystania z Serwisu.

Mudita nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron i serwisów internetowych, do których łącza zostały zamieszczone w Serwisie, a które to strony i serwisy nie należą do Mudita lub nie są zarządzane przez Mudita.