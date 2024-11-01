Specyfikacje
Dowiedz się więcej o Mudita Bell
Zobacz szczegóły Mudita Bell z perspektywy technicznej.
Design
Wymiary
Waga
240 g
Wyświetlacz
Analogowy z przednim światłem 2700 K
Materiał
ABS (powszechny polimer termoplastyczny, który można łatwo poddać recyklingowi)
Kolory
Pebble Gray
Charcoal Black
Liczba melodii
9
Dźwięk
Max 3.5 W TDA głośnik
Bateria
Pojemność: 2600 mAh
Typ: Li-Ion
Żywotność baterii: Minimalne zużycie (funkcje alarmu ogólnego): ~5-6 miesięcy
Umiarkowane użytkowanie (funkcje alarmu ogólnego + częste używanie oświetlenia): ~1 miesiąc
Ładowanie: 3-5 godzin
Ładowanie
USB-C
Inne
Przednie światło (2700 K)