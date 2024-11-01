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    Specyfikacje

    Dowiedz się więcej o Mudita Bell

    Zobacz szczegóły Mudita Bell z perspektywy technicznej.

    Hero Bell2021.09.29

    Design

    • mudita-bell-Dimensions

      Wymiary

    • Waga

      240 g

    • Wyświetlacz

      Analogowy z przednim światłem 2700 K

    • Materiał

      ABS (powszechny polimer termoplastyczny, który można łatwo poddać recyklingowi)

    • Kolory

      Pebble Gray
      Charcoal Black

    • Liczba melodii

      9

    • Dźwięk

      Max 3.5 W TDA głośnik

    • Bateria

      Pojemność: 2600 mAh
      Typ: Li-Ion
      Żywotność baterii: Minimalne zużycie (funkcje alarmu ogólnego): ~5-6 miesięcy
      Umiarkowane użytkowanie (funkcje alarmu ogólnego + częste używanie oświetlenia): ~1 miesiąc
      Ładowanie: 3-5 godzin

    • Ładowanie

      USB-C

    • Inne

      Przednie światło (2700 K)

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