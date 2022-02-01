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    Dziennik zmian

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    Mudita Harmony 2.10.0 | Data wydania: 25.09.2025

    W tej wersji wprowadziliśmy możliwość wyświetlania własnych cytatów na budziku Mudita Harmony. Cytaty można dodawać za pomocą aplikacji desktopowej Mudita Center, w której dostępne są również powiązane ustawienia wyświetlania. Ponadto naprawiliśmy błąd powodujący nieprawidłowe położenie symbolu ładowania na ekranie stanu baterii.

    Mudita Harmony 2.9.2 - Data wydania - 03.02.2025

    W tym wydaniu udało nam się zmniejszyć zużycie energii podczas odtwarzania dźwięków relaksacyjnych w pętli. Naprawiliśmy również błąd, który wcześniej powodował awarię systemu podczas odtwarzania wyjątkowo długich dźwięków relaksacyjnych dodanych przez użytkownika.

    Mudita Harmony 2.9.1 - Data wydania - 16.12.2024

    Ta aktualizacja optymalizuje zużycie energii w trybie lampki nocnej i wydłuża maksymalny czas funkcji Zegar Skupienia z 60 do 120 minut. Czas automatycznego wyłączenia budzika na ekranie On/Off przy pierwszym uruchomieniu został wydłużony z 5 do 15 sekund. Ponadto usunęliśmy błąd, który powodował awarię urządzenia podczas odtwarzania niestandardowych plików MP3.

    Mudita Harmony 2.9.0 - Data wydania - 22.10.2024

    W tej wersji rozszerzyliśmy funkcjonalność Harmony. Podsumowanie po aktualizacji podkreśla teraz nowo dodane funkcje i ulepszenia. Wprowadziliśmy również efekt płynnego rozpoczęcia i zakończenia odtwarzania dźwięków relaksacyjnych, który można włączyć w ustawieniach relaksacji. Wersja 2.9.0 zawiera nową funkcję dostosowania ustawień lampki nocnej, umożliwiając użytkownikom zmianę jasności oświetlenia i ustawienie żądanego czasu trwania. Ponadto naprawiliśmy cztery błędy w oprogramowaniu budzika.

    • Dodano

      • Dodano sekcję „Nowości” wyświetlaną po aktualizacji.

      • Dodano opcję stopniowo rosnącej i zanikającej głośności przy rozpoczęciu i zakończeniu odtwarzania dźwięków w trybie Relaks.

      • Dodano powitania we wszystkich językach.

      • Dodano konfigurowalne ustawienia lampki nocnej.

    Mudita Harmony 2.8.0 - Data wydania - 23.07.2024

    W tej aktualizacji wprowadziliśmy kilka nowych funkcji i ulepszeń, aby poprawić komfort użytkowania. Ekran z instrukcjami aktualizacji jest teraz dostępny na końcu procesu wdrażania i w sekcji Ustawienia. Ponadto użytkownicy mogą teraz dostosować poziom głośności w aplikacji Zegar skupienia. W tej wersji usunęliśmy również siedem błędów.

    • Dodano

      • Ekran instrukcji aktualizacji: Teraz dostępny na końcu procesu wdrażania i w sekcji Ustawienia.

      • Regulacja głośności Zegara skupienia: Użytkownicy mogą teraz ustawić poziom głośności w aplikacji Zegar skupienia.

    • Ulepszono

      • Rozszerzone opcje zasilania: Harmony obsługuje więcej rodzajów ładowarek.

      • Zwiększona stabilność: Poprawiona stabilność urządzenia podczas korzystania z kabli USB niskiej jakości.

      • Kolejność menu Ustawień: Opcje w menu Ustawienia zostały zreorganizowane dla bardziej przejrzystej nawigacji.

      • Ekran paska postępu: Zoptymalizowano częstotliwość odświeżania ekranu.

    Mudita Harmony 2.7.0 - Data wydania - 20.05.2024

    W tej wersji wprowadziliśmy kilka ulepszeń i nowych funkcji, aby poprawić komfort użytkowania.

    • Dodano

      • Dodano nową aplikację "Zegar skupienia", pomocny w organizacji pracy.

      • Dodano unikatowy dźwięk wskazujący koniec sesji medytacyjnej.

    • Ulepszono

      • Zaktualizowany interfejs użytkownika: Odliczanie czasu w aplikacjach Medytacja, Drzemka i Relaks zostało zaktualizowane, aby pasowało do nowego wyglądu.

      • Ulepszona obsługa przycisków podczas fazy wstępnego budzenia.

    • Naprawiono

      • Naprawiono brak tekstu podpowiedzi we francuskiej wersji procesu wdrażania.

    Mudita Harmony 2.6.1 - Data wydania - 02.04.2024

    Poniżej znajduje się lista zmian wprowadzonych w najnowszym wydaniu systemu dla Mudita Harmony.

    • Dodano

      • Zaimplementowano nową funkcję, która umożliwia włączenie Harmony przy minimalnym poziomie naładowania baterii wynoszącym 5%.

    • Ulepszono

      • Zaktualizowano sterowniki FSL od NXP w celu poprawy wydajności systemu.

      • Wprowadzono zmiany zapewniające szybsze i bardziej wydajne aktualizacje oprogramowania.

    • Naprawiono

      • Usunięto błędy związane z pamięcią BIWIN eMMC, zwiększając niezawodność pamięci masowej.

      • Rozwiązano problem, w którym interfejs użytkownika zawieszał się po dokonaniu szybkich regulacji głośności.

    Mudita Harmony 2.6.0 - Data wydania - 07.03.2024

    W tej wersji systemu daliśmy naszym użytkownikom opcję wyboru nowej tarczy zegara wyświetlającej wyselekcjonowane cytaty. Usprawniliśmy również proces aktualizacji i dodaliśmy pasek postępu, który będzie się teraz wyświetlał w jego trakcie. Naprawiliśmy także dwa błędy, które były wcześniej obecne w naszym systemie.

    • Dodano

      • Nowa tarcza zegara z cytatami

      • Pasek postępu do monitorowania procesu aktualizacji

      • Zaktualizowano czcionki

    • Naprawiono

      • Dynamiczna zmiana głośności już nie zatrzymuje odtwarzania dźwięku w trybie Relaks

      • Rozwiązano problem, w wyniku którego wyświetlacz nie pokazywał etykiety "Connected", jeśli podłączono budzik na ekranie innym niż ekran główny

    Mudita Harmony 2.5.0 - Data wydania - 09.02.2024

    Z przyjemnością ogłaszamy najnowszą aktualizację dla Mudita Harmony, wersję 2.5.0.
    Aktualizacja ta koncentruje się na poprawie komfortu użytkowania dzięki ulepszonemu zarządzaniu baterią i naprawie niektórych znanych błędów, aby zapewnić płynniejsze działanie.

    Nieustannie pracujemy nad poprawą komfortu korzystania z Mudita Harmony i doceniamy opinie naszych użytkowników. Mamy nadzieję, że cieszysz się z nowych ulepszeń. Spodziewaj się dalszych aktualizacji w przyszłości!

    Oto co dodaliśmy i poprawiliśmy:

    • Dodano

      Powiadomienia o niskim poziomie naładowania baterii: Będziesz teraz otrzymywać powiadomienia na ekranie głównym i podczas próby otwarcia aplikacji, jeśli poziom naładowania baterii urządzenia spadnie poniżej 15%. Dzięki temu zawsze będziesz wiedzieć, gdy nadchodzi czas na ładowanie.

      Ulepszenia żywotności baterii: Wprowadziliśmy tryby niskiego zużycia energii procesora, które aktywują się, gdy urządzenie nie jest używane, znacznie wydłużając żywotność baterii. Ponadto zoptymalizowaliśmy system, aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii, dostosowując sposób działania pamięci, gdy urządzenie jest w stanie spoczynku.

      Aktualizacja ustawień daty: Proces wdrażania został zaktualizowany, aby odzwierciedlał bieżący rok, dzięki czemu konfiguracja budzika jest jeszcze łatwiejsza.

    • Naprawiono

      Zachowanie alarmu: Naprawiliśmy błąd, który powodował, że alarm potrafił się włączyć mimo dezaktywacji w fazie drzemki.

      Powiadomienia aplikacji Relaks: Usunęliśmy błąd, w wyniku którego można było otrzymać powiadomienie o usunięciu pliku w aplikacji Relaks, nawet jeśli żaden plik nie został faktycznie usunięty.

    Mudita Harmony 2.4.0 - Data wydania - 12.01.2024

    W wersji systemu 2.4.0 dla Mudita Harmony, dodaliśmy możliwość ustawienia stopniowego zwiększania głośności alarmu. Ponadto rozszerzyliśmy skalę głośności z 10 do 15 punktów. Zaktualizowaliśmy również wygląd pasków postępu. Naprawiliśmy także jeden błąd występujący w naszym oprogramowaniu.

    • Dodano

      • Dodano opcję stopniowego zwiększania głośności alarmu.

      • Dodano pasek postępu dla wszystkich okien regulacji głośności.

      • Rozszerzono skalę głośności z 10 do 15 punktów, oferując większą precyzję jej regulacji.

    • Zmieniono / Ulepszono

      • Zwiększono rozmiar czcionki zegara w aplikacjach Relaks, Medytacja, i Drzemka.

      • Ulepszono przywracanie ustawień fabrycznych, które teraz usuwa pliki użytkownika.

      • Zmieniono wygląd paska postępu odliczania w aplikacjach Relaks, Medytacja i Drzemka.

      • Usunięto znak minus w licznikach postępu w aplikacjach Relaks, Medytacja i Drzemka.

      • Zmodyfikowano charakterystykę regulacji głośności, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika.

      • Zmniejszono zużycie energii w aplikacjach Medytacja i Drzemka.

    Mudita Harmony 2.3.0 - Data wydania - 20.12.2023

    Z przyjemnością informujemy o najnowszej wersji Mudita Harmony v2.3.0, która wprowadza szereg ulepszeń i poprawek poprawiających komfort użytkowania.

    Oto lista nowości:

    • Dodano

      Rozszerzenie dźwięków relaksacyjnych: Wzbogaciliśmy aplikację Relaks o szereg "Kolorów Szumu", w tym Brown Noise (brązowy szum), Grey Noist (szary szum), Pink Noise (różowy szum), Ultra Noise (ultra szum) i White Noise (biały szum).

      Progresywna jasność przy budzeniu: Obudź się delikatnie dzięki naszej nowej funkcji stopniowego zwiększania jasności ekranu, pomagającej w łagodnym wybudzaniu.

      Ulepszone opcje formatu daty: Możesz teraz ustawić daty w formacie MM/DD, zapewniając większą elastyczność w sposobie wyświetlania czasu.

      Kategorie dźwięków w trybie Relaks: Odkryj skategoryzowane dźwięki dla bardziej dostosowanego doświadczenia relaksacji.

    • Naprawiono

      Błąd e-ink: Naprawiono błąd powodujący awarię wyświetlacza e-ink podczas odświeżania.

      Błąd odtwarzania w tle: Rozwiązaliśmy problem, w którym utwory czasami odtwarzały się w tle po zakończeniu.

    • Zmieniono / Ulepszono

      Zoptymalizowane ładowanie plików muzycznych: Aplikacja Relaks ładuje teraz pliki muzyczne bardziej wydajnie.

      Zaktualizowany przepływ ustawień czasu: Uczyniliśmy proces ustawiania czasu bardziej intuicyjnym.

      Ulepszone tłumaczenia przywracania ustawień fabrycznych (język polski): Polskie tłumaczenia instrukcji przywracania ustawień fabrycznych zostały doprecyzowane, aby uniknąć nieporozumień.

    Mudita Harmony 2.2.3 - Data wydania - 30.11.2023

    Z przyjemnością informujemy o wydaniu nowej aktualizacji oprogramowania (v2.2.3) dla Mudita Harmony, która zawiera kilka przydatnych aktualizacji i poprawek błędów w celu zwiększenia komfortu użytkowania.

    Oto, co nowego pojawiło się w tej wersji:

    • Dodano

      Skrót instrukcji w ustawieniach: Dodaliśmy możliwość wyświetlania skrótu instrukcji bezpośrednio w menu ustawień. Wcześniej były one dostępne tylko podczas wstępnej konfiguracji, ale teraz można łatwo uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie.

    • Naprawiono

      Błędy wyświetlania e-ink: Naprawiliśmy błędy związane z wyświetlaczem e-ink, które pojawiały się w dziennikach zdarzeń.

      Funkcjonalność alarmu podczas wstępnej konfiguracji: Rozwiązano problem, w którym alarm nie działał poprawnie, jeśli wstępna konfiguracja była nadal w toku.

      Ulepszenie funkcji Relaks: Naprawiono problem z opóźnieniem uruchamiania funkcji Relaks podczas odtwarzania plików MP3 z dużymi metadanymi.

    Mudita Harmony 2.2.2 - Data wydania - 14.11.2023

    W tej wersji dodaliśmy powiadomienie informujące o podłączeniu budzika Harmony do ładowarki. Wyłączyliśmy również funkcję MTP, co oznacza, że przesyłanie plików do Harmony będzie teraz możliwe tylko przez menedżera plików w Mudita Center. Ponadto naprawiliśmy 2 błędy występujące w systemie operacyjnym do Harmony.

    • Dodano

      Dodano powiadomienie wyświetlane po podłączeniu ładowarki.

    • Zmieniono / Ulepszono

      Wyłączono protokół USB MTP.

    • Naprawiono

      Naprawiono nieprawidłowe obliczanie żądanej częstotliwości procesora.
      Poprawiono ustawienia częstotliwości procesora podczas zrzucania logów do pliku.
      Poprawiono wyrównanie tekstu na ekranie błędu uruchamiania.

    Mudita Harmony 2.2.1 - Data wydania - 31.10.2023

    W tym wydaniu skupiliśmy się na usuwaniu błędów. Rozwiązaliśmy 8 problemów, aby zapewnić płynniejsze działanie Harmony.

    • Naprawiono

      Rozwiązano problem z licznikiem czasu medytacji przy wykonaniu głębokiego wciśnięcia głównego przycisku.

      Wygładzono proces odświeżania ekranu podczas włączania urządzenia.

      Naprawiono problem z ikoną drzemki, która nie znikała po wyłączeniu alarmu.

      Poprawiono nieprawidłowe komunikaty wyświetlane po zmianie ustawień alarmu w niektórych sytuacjach.

      Usunięto możliwość awarii systemu podczas sprawdzania rozmiaru pakietu aktualizacji.

      Naprawiono błędy występujące podczas próby przesłania plików muzycznych z grafiką w metadanych za pośrednictwem Mudita Center.

    • Dodano

      Pliki, które nie zostały w całości przesłane przez Mudita Center, będą teraz usuwane po odłączeniu kabla USB.

    • Ulepszono

      Poprawiono czas wyświetlania komunikatu "wyłącz".

      Awarie sprzętowe podczas uruchamiania urządzenia powodują teraz wyłączenie i pokazanie komunikatu bardziej przyjaznego dla użytkownika.

      Zmieniono obraz wyświetlany przy rozładowanej baterii.

    Mudita Harmony 2.2.0 - Data wydania - 28.09.2023

    Oto lista zmian wprowadzonych w tej aktualizacji:

    • Zmieniono / Ulepszono / Naprawiono

      Ogólne: Poprawiono stabilność systemu Harmony. Usprawniono obsługę twardych błędów podczas awarii. Ręczne wykonanie resetu jest teraz zapisywane w logach urządzenia.

    Mudita Harmony 2.1.0 - Data wydania - 30.08.2023

    W tej aktualizacji rozwinęliśmy sekcję "O produkcie" w Ustawieniach, aby przedstawiała więcej szczegółow o urządzeniu. Usunęliśmy również 19 błędów, aby poprawić ogólne wrażenia z użytkowania.

    • Zmieniono / Ulepszono / Naprawiono

      Ustawienia - O produkcie: Obecnie wyświetlany jest numer seryjny i wersja urządzenia w celu łatwiejszej identyfikacji i wsparcia.

      Wstępne budzenie: Naprawiono błąd, w wyniku którego podświetlenie pozostawało włączone po dezaktywacji alarmu.

      Alarm: Usunięto zbędny ekran potwierdzenia, który pojawiał się po wyjściu z ustawień alarmu. Naprawiono błąd, który powodował, że dźwięk budzika nie wyłączał się po głębokim naciśnięciu przycisku w celu dezaktywacji.

      Ekran główny: Usunięto błąd, w wyniku którego podczas wyłączania systemu nie pojawiało się okno potwierdzające jego wyłączenie. Naprawiono błąd, który powodował włączenie podświetlenia po automatycznym powrocie do ekranu głównego.

      Ogólne: Uzupełniono brakujące tłumaczenia, w tym znaki diakrytyczne, dla wszystkich języków.

      Relaks: Poprawiono licznik czasu funkcji Relaks, aby działał poprawnie, gdy aktualnie odtwarzany dźwięk zostanie usunięty z Harmony. Poprawiono wyświetlanie długich nazw plików muzycznych, aby zapewnić lepszą czytelność.

      UX/UI: Odświeżono ekrany powitalne, aby zapewnić płynniejszą obsługę.

    Mudita Harmony 2.0.0 - Data wydania - 29.06.2023

    W tej aktualizacji mamy przyjemność ogłosić kilka nowych dodatków i ulepszeń do budzika Mudita Harmony. Można teraz dodawać własne dźwięki (mp3, wav i FLAC) i odtwarzać je w trybie Relaksacji. Ta funkcja jest dostępna przy użyciu Mudita Center w wersji 2.0.0 lub nowszej. Aby zwiększyć stabilność przesyłania danych, wyłączyliśmy funkcję ładowania baterii, gdy urządzenie jest podłączone do komputera. Ta zmiana zwiększy płynność i niezawodność połączenia. Ponadto wprowadziliśmy kilka zmian w układzie ikon, aby poprawić komfort użytkowania. Naprawiliśmy również 12 błędów, aby zapewnić płynne działanie.

    Doceniamy wasze ciągłe wsparcie, a wasze opinie pomagają nam nieustannie dążyć do doskonałości. Dziękujemy, że jesteś bycie częścią społeczności Mudita.

    Oto szczegółowy przegląd nowych ulepszeń i poprawek:

    • Zmieniono / Ulepszono / Naprawiono

      Ekran główny: Na ekranie głównym dodano informacje o stanie połączenia Harmony z komputerem.

      Ulepszenia UX/UI: Zaktualizowano układ ikon stanu baterii w celu poprawy ich widoczności. Dodano brakujące tłumaczenia w języku francuskim. Zoptymalizowano czas pracy baterii budzika Harmony pod kątem dłuższego użytkowania.

      Poprawki błędów: Rozwiązano problem uniemożliwiający wyłączenie trybu edycji alarmu, co powodowało, że Harmony nie powracał do głównego ekranu po upływie określonego czasu. Naprawiono problem, w wyniku którego format godziny nie był wyświetlany na ekranie w formacie 12-godzinnym.

      Aktualizacja: Naprawiono błędy występujące podczas aktualizacji do wersji Harmony 1.9.0.

    Mudita Harmony 1.9.0 - Data wydania - 19.04.2023


    W najnowszej aktualizacji wprowadziliśmy w Mudita Harmony kilka usprawnień technicznych. Umożliwiliśmy też łatwiejsze i bezpieczniejsze aktualizowanie i resetowanie budzika bez występowania błędów. Dodatkowo zajęliśmy się pięcioma kwestiami, które wcześniej sprawiały problemy.

    Podsumowując, ta aktualizacja powinna sprawić, że korzystanie z Mudita Harmony będzie płynniejsze i przyjemniejsze.

    Aby zaktualizować swój Harmony, upewnij się że posiadasz aktualną wersję Mudita Center 1.7.0.

    Oto zmiany, jakie wprowadziliśmy:

    • Zmieniono / Ulepszono

      Ogólne: Zmieniliśmy system plików na ext4. Usprawniliśmy proces aktualizacji urządzenia. Zwiększylismy wydajność narzędzia do aktualizacji.

    • Naprawiono

      Relaksacja: Naprawiliśmy problem z nieprawidłowym działaniem funkcji relaksacji przy wstrzymaniu odtwarzania.

      Wstępne budzenie: Naprawiliśmy problem z jasnością podświetlenia nie pasującą do wskazania cyfrowego.

      UX/UI: Dodaliśmy brakujące tłumaczenia na język francuski, by ułatwić użytkowanie Harmony w tym języku.

      Ogólne: Wprowadziliśmy kilka drobnych poprawek i optymalizacji oprogramowania sprzętowego.

    Mudita Harmony 1.8.1 - Data wydania - 07.03.2023

    W tym wydaniu skupiliśmy się na poprawkach błędów. Rozwiązaliśmy problemy z zawieszaniem się budzików i szybkim rozładowywaniem baterii.

    • Naprawiono

      Ogólne: Poprawiono funkcjonalność Mudita Harmony w sytuacjach niskiego poziomu naładowania baterii. Zoptymailizowano zarządzanie energią Mudita Harmony, aby wydłużyć żywotność baterii. Usprawniono funkcjonowanie Mudita Harmony, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia

    • Dodano

      UI/UX: Dodano powiadomienie o konieczności naładowania urządzenia przed pierwszym użyciem.

    Mudita Harmony 1.8.0 - Data wydania - 15.12.2022

    W tym wydaniu dodaliśmy krótką instrukcję obsługi urządzenia. Wprowadziliśmy możliwość używania Harmony jako lampki nocnej oraz możliwość zarządzania przednim światłem podczas korzystania z alarmu. W aplikacji Relaksacji dodaliśmy możliwość odtwarzania dźwięków w trybie ciągłym, usprawniliśmy również UI aplikacji. Ponadto naprawiliśmy 5 błędów w naszej aplikacji.



    • Dodano

      Home Screen: Home Screen font size increased. Clock Face with a date.

      Onboarding: Shortcuts instructions for the onboarding process.

      General: Bedside lamp.

      Relaxation: Loop relaxation playback options.

      Alarm: Option to manage front light intensity during the alarm.


    • Ulepszono

      UX/UI: The UI of the Relaxation and Meditation applications has been updated. Improved refreshing of the display.


    • Zmieniono

      Home Screen: Placement of battery and time format indicators.

    • Naprawiono

      Home Screen: Centering of battery indicator.

      Settings: Incorrect time format of the alarm in clock face settings.


    Mudita Harmony 1.7.0 - Data premiery - 30.11.2022

    W tej wersji dodamy funkcje do aplikacji Medytacja. Dodamy możliwość przeglądania statystyk medytacji w wybranym okresie, nowe układy aplikacji oraz dodatkowy interwał opóźnienia startu - do 90s. Dodamy również możliwość ustawienia daty oraz ikony informującej o stanie baterii. Ponadto naprawimy 17 błędów w naszej aplikacji.

    • Dodano

      Home Screen: Battery status icon.

      Meditation: Option to see Meditation statistics from the last 7, 30, and 365 days. Preview a countdown before the Meditation starts. New meditation progress layout. Additional start delay interval - up to 90s.

      Power nap: New circular progress bar. Ringing bell image at the end of the Power Nap.

      Settings: Option to set date.

    • Naprawiono

      Mudita Center: Fixed problem with errors while connecting the device to Mudita Center.

      Snooze: Fixed the problem with the alarm light flashing during snooze time.

      Bedtime reminder: Fixed an issue with not pausing music notifications at bedtime.

      Alarm: Fixed problem with wrong alarm status message when setting alarm from the menu. Fixed the spelling of the titles of two soundtracks in the alarms application. Fixed the issue with the welcome message not being displayed when the alarm is turned off.

      Meditation: Fixed view of diacritic signs. Fixed resetting meditation settings with deep press. Fixed an issue with saving meditation settings before going through the entire setup process.

      Relaxation: Fixed the navigation of the back button during relaxation.

      General: Fixed inconsistencies in welcome messages.

      UX/UI: Updated screens according to design.

      Translations: Fixed gaps in translations.

    Mudita Harmony 1.6.0 - Data premiery - 14.06.2022

    W tej wersji dodaliśmy możliwość wyboru typu tarczy zegara z 7 opcji. Ponadto naprawiliśmy 32 błędy w naszym systemie.

      Mudita Harmony 1.5.1 - Data premiery - 07.04.2022

      W tej wersji naprawiliśmy problemy z desynchronizacją zegara.

        Mudita Harmony 1.5.0 - Data premiery - 25.02.2022

        W tej wersji dodaliśmy dodatkowe funkcje nawigacyjne w sekcji ustawień. Zaktualizowaliśmy również ustawienia dźwięków alarmów. Ponadto naprawiliśmy 14 błędów w naszej aplikacji.

        • Changed/ Improved

          Alarm: The default alarm volume has been changed. Updated alarm sounds.

          General: The welcome screen has been updated.

        Mudita Harmony 1.4.0 - Data premiery - 01.02.2022

        W tej wersji dodaliśmy tryb transportu. Zaktualizowaliśmy również nasze logo, czcionki i tłumaczenia. Ponadto naprawiliśmy 41 błędów w naszej aplikacji.

        • Changed/Improved

          UI/UX: Changed exit screen with instruction to turn on. Update Mudita logo icon. Updated fonts. Updated the screen at the end of the Onboarding process.

          Meditation: Updated texts. The time of appearance of messages has been extended.

          Alarm: Updated the sound of the default alarm.

          Translations: Added missing translations. Corrected mistakes in translations.

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