Mudita Harmony 2.5.0 - Data wydania - 09.02.2024

Z przyjemnością ogłaszamy najnowszą aktualizację dla Mudita Harmony, wersję 2.5.0.

Aktualizacja ta koncentruje się na poprawie komfortu użytkowania dzięki ulepszonemu zarządzaniu baterią i naprawie niektórych znanych błędów, aby zapewnić płynniejsze działanie.

Nieustannie pracujemy nad poprawą komfortu korzystania z Mudita Harmony i doceniamy opinie naszych użytkowników. Mamy nadzieję, że cieszysz się z nowych ulepszeń. Spodziewaj się dalszych aktualizacji w przyszłości!

Oto co dodaliśmy i poprawiliśmy:

