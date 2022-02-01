Ustawienia - O produkcie: Obecnie wyświetlany jest numer seryjny i wersja urządzenia w celu łatwiejszej identyfikacji i wsparcia.
Wstępne budzenie: Naprawiono błąd, w wyniku którego podświetlenie pozostawało włączone po dezaktywacji alarmu.
Alarm: Usunięto zbędny ekran potwierdzenia, który pojawiał się po wyjściu z ustawień alarmu. Naprawiono błąd, który powodował, że dźwięk budzika nie wyłączał się po głębokim naciśnięciu przycisku w celu dezaktywacji.
Ekran główny: Usunięto błąd, w wyniku którego podczas wyłączania systemu nie pojawiało się okno potwierdzające jego wyłączenie. Naprawiono błąd, który powodował włączenie podświetlenia po automatycznym powrocie do ekranu głównego.
Ogólne: Uzupełniono brakujące tłumaczenia, w tym znaki diakrytyczne, dla wszystkich języków.
Relaks: Poprawiono licznik czasu funkcji Relaks, aby działał poprawnie, gdy aktualnie odtwarzany dźwięk zostanie usunięty z Harmony. Poprawiono wyświetlanie długich nazw plików muzycznych, aby zapewnić lepszą czytelność.
UX/UI: Odświeżono ekrany powitalne, aby zapewnić płynniejszą obsługę.