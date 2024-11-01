Specyfikacje
Dowiedz się więcej o Mudita Harmony
Zobacz szczegóły Mudita Harmony
z technicznego punktu widzenia.
Design
Wymiary
Wysokość
230 g +/-5%
Wyświetlacz
2.84” E Ink (600x480px), 270 DPI
16 levels of gray (monochrome)
Active area dimensions: 56.4 x 45.12 mm
Front light (2700 K)
Materiał
ABS (powszechny polimer termoplastyczny, który można łatwo poddać recyklingowi)
Kolory
Pebble Gray
Charcoal Black
Wydajność
MCU
Arm Cortex-M7 600MHz
Pamięć
4 GB
Melodie
17
Dźwięk
Max 3.5 W TDA głośnik
Bateria
Pojemność: 2600 mAh
Typ: Li-Ion
Ładowanie: 3-5 godzin
Languages
Języki
Polski i angielski, hiszpański, francuski, niemiecki
Funkcje
Kojące dźwięki budzenia
Światło przed dźwiękiem
Drzemka i dzwonek drzemki
Przypomnienie na dobranoc
Minutnik medytacyjny
Funkcja drzemki
Dźwięk w tle, dla relaksu
Aktualizacje systemu operacyjnego
Aktualizacje treści