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    Specyfikacje

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    Zobacz szczegóły Mudita Harmony
    z technicznego punktu widzenia.

    Hero Harmony desktop

    Design

    • Mudita Harmony dimensions

      Wymiary

    • Wysokość

      230 g +/-5%

    • Wyświetlacz

      2.84” E Ink (600x480px), 270 DPI
      16 levels of gray (monochrome)
      Active area dimensions: 56.4 x 45.12 mm
      Front light (2700 K)

    • Materiał

      ABS (powszechny polimer termoplastyczny, który można łatwo poddać recyklingowi)

    • Kolory

      Pebble Gray
      Charcoal Black

    Wydajność

    • MCU

      Arm Cortex-M7 600MHz

    • Pamięć

      4 GB

    • Melodie

      17

    • Dźwięk

      Max 3.5 W TDA głośnik

    • Bateria

      Pojemność: 2600 mAh
      Typ: Li-Ion
      Ładowanie: 3-5 godzin

    • Languages

      Języki
      Polski i angielski, hiszpański, francuski, niemiecki

    Funkcje

    • Kojące dźwięki budzenia

    • Pre-wake-up

      Światło przed dźwiękiem

    • Snooze and snooze chime

      Drzemka i dzwonek drzemki

    • Bedtime Reminder

      Przypomnienie na dobranoc

    • Meditation Timer

      Minutnik medytacyjny

    • Power Nap Timer

      Funkcja drzemki

    • Background sounds

      Dźwięk w tle, dla relaksu

    • Aktualizacje systemu operacyjnego

    • Content updates

      Aktualizacje treści

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