Połączenia telefoniczne
Jak zmienić numer alarmowy
Uwaga! Po zmianie numeru alarmowego Twoje połączenie alarmowe może nie zostać odebrane! Domyślnie ustawiony numer alarmowy łączy z lokalnymi służbami ratunkowymi w Twoim regionie.
- Naciśnij przycisk Centrum sterowania
- Wybierz ikonę Ustawienia
- Wybierz Bezpieczeństwo i sytuacje awaryjne
- Wybierz Połączenie alarmowe
- Wybierz Zadzwoń w sytuacji awaryjnej
- Wybierz obecnie ustawiony numer
- Wprowadź nowy numer
- Wybierz Zapisz
Domyślnie ustawiony numer alarmowy łączy z lokalnymi służbami ratunkowymi w Twoim regionie.