Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

    Wróć

    Połączenia telefoniczne

    Jak zmienić numer alarmowy

    Uwaga! Po zmianie numeru alarmowego Twoje połączenie alarmowe może nie zostać odebrane! Domyślnie ustawiony numer alarmowy łączy z lokalnymi służbami ratunkowymi w Twoim regionie.

    1. Naciśnij przycisk Centrum sterowania
    2. Wybierz ikonę Ustawienia
    3. Wybierz Bezpieczeństwo i sytuacje awaryjne
    4. Wybierz Połączenie alarmowe
    5. Wybierz Zadzwoń w sytuacji awaryjnej
    6. Wybierz obecnie ustawiony numer
    7. Wprowadź nowy numer
    8. Wybierz Zapisz
    Domyślnie ustawiony numer alarmowy łączy z lokalnymi służbami ratunkowymi w Twoim regionie.

    Inne przydatne materiały