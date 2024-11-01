Jak włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy Jak połączyć się z siecią Wi-Fi Jak połączyć urządzenie Jak utworzyć hotspot Jak udostępnić hasło Wi-Fi Jak dodać eSIM Jak przełączyć tryb Jak zarządzać danymi mobilnymi Jak włączyć lub wyłączyć roaming Jak włączyć Offline+ Jak włożyć fizyczną kartę SIM