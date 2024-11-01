Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Łączność

    Jak włożyć fizyczną kartę SIM

    1. Włóż kluczyk SIM do okrągłego otworu
    2. Całkowicie wyciągnij tackę SIM
    3. Włóż kartę SIM do tacki SIM – złotą stroną SIM skierowaną w dół
    4. Włóż tackę SIM do Kompakta

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