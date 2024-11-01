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Aktualizacja dla Mudita Kompakt.
Zobacz
, co nowego w MuditaOS K 1.6.
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Sklep
Telefony
Budziki
Zegarki i Paski
Akcesoria
Części zamienne
Lifestyle
Outlet
Promocje
Produkty
Telefony
Mudita Kompakt
Mudita Pure
Zegarki
Mudita Moment Automatic
Mudita Element Automatic
Mudita Radiant Automatic
Budziki
Mudita Bell 2
Mudita Harmony 2
Medytacja
Mudita Oasis
Aplikacje
Mudita Center
Społeczność
Blog
Forum
Wiedza
Pomoc
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Łączność
Jak włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy
Jak połączyć się z siecią Wi-Fi
Jak połączyć urządzenie
Jak utworzyć hotspot
Jak udostępnić hasło Wi-Fi
Jak dodać eSIM
Jak przełączyć tryb
Jak zarządzać danymi mobilnymi
Jak włączyć lub wyłączyć roaming
Jak włączyć Offline+
Jak włożyć fizyczną kartę SIM
Jak włożyć fizyczną kartę SIM
Włóż
kluczyk SIM
do okrągłego otworu
Całkowicie wyciągnij
tackę SIM
Włóż
kartę SIM
do
tacki SIM
– złotą stroną SIM skierowaną w dół
Włóż
tackę SIM
do Kompakta
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