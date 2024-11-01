Jak skonfigurować Kompakt
Jak uruchomić Kompakt za pierwszym razem
- Naciśnij przycisk Zasilania
- Wybierz Language setup
- Wybierz język
- Włóż kartę SIM, aby zyskać pełną funkcjonalność swojego Kompakta, lub wybierz Pomiń
- Wybierz sieć Wi-Fi, do której chcesz dołączyć
- Wpisz hasło
- Wybierz Dalej
- Przeczytaj Umowę… > wybierz Zaakceptuj
- Wpisz nowy 6-cyfrowy kod
- Wybierz Potwierdź kod
- Wpisz 6-cyfrowy kod ponownie
- Wybierz Ustaw kod
- Wybierz Dalej
- Oprzyj palec na czytniku linii papilarnych
- Po wibracji unieś palec
- Kontynuuj opieranie i unoszenie palca, za każdym nieznacznie zmieniając jego ułożenie na przycisku zasilania.
- Wybierz Gotowe
- Wybierz Szybki samouczek* i użyj przycisku Gotowe do przechodzenia do kolejnych stron
- Jeśli jest dostępna aktualizacja oprogramowania, zainstaluj ją i uruchom urządzenie ponownie.
- Jeśli oprogramowanie jest aktualne, możesz już korzystać ze swojego Kompakta.
*Pominięcie samouczka nie ma wpływu na ustawienia telefonu.