Aktualizacja dla Mudita Kompakt. Zobacz, co nowego w MuditaOS K 1.6.

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    Jak skonfigurować Kompakt

    Jak uruchomić Kompakt za pierwszym razem

    1. Naciśnij przycisk Zasilania
    2. Wybierz Language setup
    3. Wybierz język
    4. Włóż kartę SIM, aby zyskać pełną funkcjonalność swojego Kompakta, lub wybierz Pomiń
    5. Wybierz sieć Wi-Fi, do której chcesz dołączyć
    6. Wpisz hasło
    7. Wybierz Dalej
    8. Przeczytaj Umowę… > wybierz Zaakceptuj
    9. Wpisz nowy 6-cyfrowy kod
    10. Wybierz Potwierdź kod
    11. Wpisz 6-cyfrowy kod ponownie
    12. Wybierz Ustaw kod
    13. Wybierz Dalej
    14. Oprzyj palec na czytniku linii papilarnych
    15. Po wibracji unieś palec
    16. Kontynuuj opieranie i unoszenie palca, za każdym nieznacznie zmieniając jego ułożenie na przycisku zasilania.
    17. Wybierz Gotowe
    18. Wybierz Szybki samouczek* i użyj przycisku Gotowe do przechodzenia do kolejnych stron
    19. Jeśli jest dostępna aktualizacja oprogramowania, zainstaluj ją i uruchom urządzenie ponownie.
    20. Jeśli oprogramowanie jest aktualne, możesz już korzystać ze swojego Kompakta.
    *Pominięcie samouczka nie ma wpływu na ustawienia telefonu.

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